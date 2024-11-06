Чей Трамп? О секрете популярности в России 47-го президента США

Судя по всему, выборы в США можно признать состоявшимися. И даже памятуя метаморфозы четырехлетней давности, когда буквально в последний момент сотни тысяч американских избирателей «встали из могил» и проголосовали за Байдена, сдается, что пора назвать Дональда Трампа победителем.

По крайней мере, глава палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон, известная трампистка-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, миллиардер Илон Маск, рупор демократов канал CNN, коллеги из противоположного лагеря Fox News и даже сам Дональд Трамп успели переименовать 45-го президента США в 47-го. Не секрет, что в России болели за Трампа. Да, на официальном уровне не раз заявляли, в том числе лично президент Владимир Путин, что нам предпочтительнее иметь дело с Байденом. Ну, а раз его не будет, то хотя бы с Харрис. Тем не менее общие симпатии были на стороне республиканца. Почему так? Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно.

Фото: Global Look Press

С одной стороны, при президентах-республиканцах (отец и сын Буши, Рейган, а еще раньше — Никсон, до него — Эйзенхауэр) Штаты развязали множество военных конфликтов по всему миру, в значительной части которых сами же принимали участие: Вьетнам, Ирак и снова Ирак. С другой — президенты демократы тоже миролюбием не отличались: Югославия, Афганистан, Ливия и так далее.

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Отношение любого из них к России тоже сложно назвать позитивным. Рейган, например, обозвал нашу страну, тогда еще СССР, «империей зла», а, скажем, Клинтон потоптался на «национальной гордости великороссов», публично растоптав дружественную нам Югославию. Расширил НАТО на восток и приблизил его вплотную к российским границам. Как говорится, оба хуже. Почему же мы (многие из нас) так рады победе Трампа? Неужели мы верим в его обещания закончить войну за 24 часа и наладить отношения с Россией? Кстати, об этом он еще раз заявил уже в статусе избранного президента.

Да нет, конечно. Как верно подметил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, Трамп «упрямый, но система сильнее». Как раз в ней, в системе, и кроется ответ на загадку российской «любви» к взбалмошному республиканцу со смешной прической — он несистемный. Не в чистом, 100%-ном виде, конечно, таких бы в США, да и везде на Западе, к выборам просто не допустили бы, уж они-то могут. Но он несистемный с точки зрения традиционных американских подходов к внешней (а нас в первую очередь интересует именно этот аспект) политике.

Трамп вполне может ручкаться, скажем, с Ким Чен Ыном и потом страшно городиться этим фактом, а может обложить данью (и даже матом) всю Европу, которая лет тридцать только тем и занята, что заглядывает в рот американскому сюзерену.

С ним России не будет проще — и четыре года тому назад точно не было. Будет как-то по-другому, не как обычно. Но с ним совершенно определенно возникнут трудности у глобалистов, у той самой американской системы, пресловутого deep state, победу над которым мы сегодня, по сути, и празднуем. С чем вас и поздравляю!

ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России