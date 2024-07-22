Действующий президент США Джо Байден официально снялся с ноябрьских выборов главы государства. Он «благословил» на этот пост вице-президента Камалу Харрис. Что такая смена кандидатов означает для России, 360.ru рассказал политолог-американист и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Далее — прямая речь.

Что означает для России выход Байдена из политической игры Пока для России отказ Байдена от гонки за кресло президента ничего не значит. Если бы он участвовал, то победил бы Трамп. И даже Камала Харрис на его фоне смотрится бледновато. Если выборы пройдут по правилам, без фальсификаций, без голосований по почте и второй попытки покушения на Трампа, он станет президентом. Очевидно, рокировка у демократов реальную ситуацию не меняет.

Сможет ли президент Трамп наладить отношения с Россией? Даже если Трамп будет президентом, это не гарантирует, что что-то поменяется в отношениях США и России.

Правящий истэблишмент может не дать Трампу возможность изменить траекторию американской внешней политики. Я не верю, что позволят.

В прошлый раз это закончилось двумя попытками импичмента (выражение недоверия главе государства и отстранение его от должности через суд — прим. ред.). Трампа затравили и заклевали. Он был вынужден поставить противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украину, тем самым усилить антироссийский санкционный режим. Кроме того, его вынудили выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если Трамп придет к власти, то там, где его точка зрения пересечется со взглядами истеблишмента, например, по поддержке Израиля, по сдерживанию Ирана или по усилению давления на Китай, ему позволят действовать.

Проблемы появятся, если его позиции разойдутся с позициями правящей элиты, например, по украинскому вопросу, России, НАТО.

Нам не нужно питать иллюзий по поводу прихода Трампа к власти, несмотря на его желание нормализовать отношения с Россией.

Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Что означает для России возможное президентство Камалы Харрис? Победа Камалы Харрис на президентских выборах никак не повлияет на Россию, так как она будет продолжать политику Байдена. Это во-первых. Во-вторых, Харрис баллотируется на это главы государства от Демократической партии. В-третьих, она на занимает пост вице-президента, то есть она считается правой рукой Байдена. Кардинальных изменений при Харрис не будет. Она продолжит политику сдерживания России и поддержки Украины.