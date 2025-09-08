Азербайджан назвал своих главных врагов. Зачем Алиев и свита настроили народ против России

В Баку уже открыто начали называть Россию врагом. На днях издание Minval Politika провело опрос, попросив респондентов ответить, какие страны они считают друзьями Азербайджана, а какие — главными противниками. Несложно догадаться, какое место в этом списке заняла Российская Федерация.

Россия стала врагом для азербайджанцев По итогам исследования, на первом месте врагов Азербайджана оказалась Россия — за нее проголосовали 63% подписчиков издания, на втором месте Армения — ее посчитали враждебной 60% проголосовавших, замкнул первую тройку Иран с 53% голосов, а на четвертом месте — Франция с 41%. При этом в четверке друзей Азербайджана оказалась Турция — 88% респондентов назвали ее дружественной. Далее — Пакистан, за него проголосовали 62%, на третьем и четвертом месте расположились Израиль (48% голосов) и Узбекистан (35% голосов)

Фото: РИА «Новости»

Списанные истребители передали под шумок Пока азербайджанские СМИ раскручивают свою машину ненависти (иначе и не скажешь), Баку продолжает совершать далеко не дружественные шаги в отношении России. На днях оказалось, что Азербайджан все-таки передал Украине списанные МиГ-29. По неподтвержденным данным, ВСУ уже начали использовать истребители, но сколько именно боевых самолетов уже отправили — неизвестно. Военные эксперты связали этот шаг с несколькими причинами. Во-первых, ВВС Азербайджана эти самолеты просто были не нужны: ранее они получили новейшие модели Chengdu FC-1 Xiaolong. Во-вторых, Баку в целом давно не скрывает, что намерен сблизиться с Анкарой, которая, будучи членом НАТО, активно поддерживает Киев. Кроме того, Азербайджан мог согласиться на передачу самолетов Украине, потому что хочет обновить свой истребительный парк американскими F-16, предположил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценке, ВСУ могли отправить два или три МиГ-29. Причем сделать это через Турцию.

Фото: РИА «Новости»

Вернулся главный фанат Алиева И пока Баку продолжает идти на обострение отношений с Россией, в Москву неожиданно вернулся телеведущий, актер и режиссер Юлий Гусман, который десятилетиями зарабатывал на КВН. СМИ обратили на это особое внимание, так как этот деятель был известен своей симпатией к Владимиру Зеленскому и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Неужели на фоне резко ухудшившегося диалога Москвы и Баку артист снова стал востребованным на экране? Известно, что с 2023-го он с женой жил у дочери в США, иногда, впрочем, наведывался в Россию. Например, в позапрошлом году приезжал в Москву на съемки фильма Андрея Кончаловского.