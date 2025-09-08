Сегодня 09:57 Сняли крылья и спрятали в контейнеры: как Баку через Турцию сбагрил Киеву свои МиГ-29 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

F-16

Азербайджан передал Украине списанные МиГ-29. По последним данным, истребители уже ввели в эксплуатацию, но сколько конкретно самолетов передал Баку и какое количество боевых машин уже используют ВСУ, пока неясно.

Зачем Баку передал Украине свои МиГ-29: главные причины О передаче азербайджанской стороной списанных МиГ-29 сообщило несколькими днями ранее американское издание Military Watch Magazine. Автор материал тут же напомнил, что в 2023-м всего за 10 дней боевых действий ВСУ потеряли 17 таких истребителей.

Почему Баку пошел на это? Ну, во-первых, потому что эти боевые самолеты ВВС Азербайджана уже были не нужны: осенью прошлого года республика получила на вооружение новейшие модели китайских истребителей Chengdu FC-1 Xiaolong (по классификации НАТО — JF-17 Block III). Во-вторых, Азербайджан не скрывает, что держит курс на сближение с Турцией, а она, будучи членом НАТО, принимает активное участие в поддержке Киева.

Фото: РИА «Новости»

Интересно MWM также отметило, что азербайджанские самолеты находились на территории Украины и раньше. Так, в феврале 2022 года на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе проходили ремонт и модернизацию три таких МиГ-29. MWM также отметило, что азербайджанские самолеты находились на территории Украины и раньше. Так, в феврале 2022 года на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе проходили ремонт и модернизацию три таких МиГ-29.

Сколько МиГ-29 оставалось у ВВС Украины на конец лета На сегодняшний день МиГ-29 остается самым распространенным самолетом в истребительном парке украинских ВВС. Но, как известно, получал Киев от своих союзников и F-16. По последним оценкам военных экспертов, этих самолетов у вэсэушников осталось порядка дюжины. Также противник располагает и Су-27 — «одним из самых эффективных истребителей, доставшихся сторонам конфликта после распада Советского Союза». Вместе с тем сами командующие ВСУ признавали ранее, что украинские силы далеки от возможностей российских ВКС, на вооружении которых стоят многоцелевые Су-35. В конце августа заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru не исключил, что у ВВС Украины осталось около 18-25 МиГ-29. «К настоящему времени у ВСУ осталось порядка полка МиГ-29, 18−25 единиц в зависимости от их боеготовности и состояния. Восстановить самолеты противник может своими силами или с помощью Запада», — сказал эксперт.

Также о передаче Киеву МиГ-29 писал американский аналитический портал The War Zone. Авторы TWZ обратили внимание на фото в соцсетях украинского истребителя в окраске, которая характерна для ВВС Азербайджана: синих, серых и фиолетово-серых тонах. На этих фотах МиГ-29 был вооружен ракетами «воздух-воздух» Р-27 и Р-73. Журналисты, впрочем, не исключили, что этот снимок мог быть фальсификацией, но убедительных доказательств этого у них пока нет. По информации TWZ, в 2007 году Баку закупил у Украины около 15 поддержанных боевых самолетов. С 2017-го они проходили капитальный ремонт во Львове (об этом же писал и MWM). Однако пока неясно, передали эти самолеты Украине официально, продали или вернули безвозмездно.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Весной 2022 года западные СМИ распространяли новость о некоем украинском летчике с позывным Призрак Киева, который якобы за 30 часов боевых вылетов на МиГ-29 смог подбить как минимум шесть российских истребителей. В дальнейшем NBC выяснил, что это было легендой, которую украинские власти придумали и распространили ради «поднятия боевого духа» солдат. Весной 2022 года западные СМИ распространяли новость о некоем украинском летчике с позывным Призрак Киева, который якобы за 30 часов боевых вылетов на МиГ-29 смог подбить как минимум шесть российских истребителей. В дальнейшем NBC выяснил, что это было легендой, которую украинские власти придумали и распространили ради «поднятия боевого духа» солдат.

Как аукнется Баку передача Киеву МиГ-29 Азербайджан мог пойти на передачу боевых самолетов Киеву, поскольку может рассчитывать на обновление своего истребительного парка и закупку американских F-16, не исключил в комментарии изданию «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов. При таком раскладе, по его словам, позиция азербайджанских властей может свестись к объяснению, что, мол, Украине просто вернули ее же самолеты.

Говоря о примерной численности переданных Киеву самолетов, Кнутов предположил, что речь может идти о двух-трех МиГ-29.

Фото: РИА «Новости»

Тут же Кнутов напомнил, что МиГ-29 могут быть носителями новых авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции, дальность которых достигает 60 километров. Так что, по оценке эксперта, усиление украинской авиации способно осложнить продвижение ВС РФ. «С учетом этого одной из приоритетных задач теперь видится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5», — указал Кнутов. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя передачу Украине азербайджанских МиГ-29, призвал разобраться, каким именно образом их могли доставить. «Попасть могли любым путем. Разные логистические цепочки построены. Я думаю, дипломаты должны разбираться в этой истории», — подчеркнул он в беседе с Lenta.ru. Кнутов при этом не исключает, что в республику МиГ-29 могли доставить через Турцию со снятыми крыльями и в морских контейнерах.