Сегодня 10:31 Фанат Алиева вернулся в Россию ради «великой игры». Почему Гусман снова в деле? 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

США

Режиссер

Украина

Телевидение

Азербайджан

Ильхам Алиев

Артисты

Режиссер театра и кино, телеведущий, актер Юлий Гусман, десятилетиями зарабатывавший в КВН, неожиданно вернулся на ТВ. После начала спецоперации сторонник Ильхама Алиева и Владимира Зеленского сбежал в США, а теперь стал почетным гостем на федеральном телевидении. Как шоумен оказался снова в деле — в материале 360.ru.

Тайны братьев Гусманов Брат Юлия Гусмана, бывший замдиректора ТАСС Михаил Гусман после своего увольнения уехал в Азербайджан, в июле он стал участником медиафорума в Степанакерте. Произошло это сразу после того, как азербайджанский лидер Ильхам Алиев «ручкался» с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявлял, что его страна никогда «не должна соглашаться на оккупацию». Сам Гусман расточал комплименты Алиеву, восхищался им и называл внешнюю политику Азербайджана уникальной. Такое поведение Гусмана спровоцировало общественный резонанс. Уже через пять дней премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Гусмана от должности в связи с истечением срока его трудового контракта.

Фото: РИА «Новости»

Юлий Гусман, как его брат Михаил, уроженец Баку и ярый сторонник Алиева. От него он получал награды и почести. В 2019-м артист активно поддерживал Зеленского, отмечая его харизму. Также Юлий известен тем, что выступал в поддержку ЛГБТ-движения* и группы Pussy Riot. Гусман вернулся ради «великой игры» В 2025 году Юлий Гусман отметил свое 82-летие — последние три года он почти не появлялся на российских телеэкранах. По словам самого артиста, с 2023 года они с женой живут у дочери в США, там же и работают. Иногда Гусман приезжает в Россию. Например, в 2023-м он посетил Москву для съемок многосерийного фильма Андрея Кончаловского. «Я живу в Нью-Йорке у своей дочки. Недавно побывал в Москве, где меня неожиданно пригласил на съемки своего 16-серийного фильма Андрей Кончаловский. У меня там маленькая роль — играю владельца газеты по фамилии Слуцкий», — рассказал довольный Гусман. Он признался, что за океаном рад не только «воссоединению семьи», но и встречам с друзьями. Однако в США Гусман обзавелся проблемами со здоровьем — у него треснул позвонок. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на вручении премии «Ника», которую сам основал. Не исключено, что по этой же причине Юлий не приехал на прощание со своим близким другом и бессменным ведущим КВН Александром Масляковым. Гусман ограничился соболезнованиями в беседе с «Известиями» и отправкой венка. В апреле этого года стало известно, что артист вернулся в Россию и состоял в жюри во время третьей 1/8 Высшей лиги КВН. В финале игры Гусман выступил с речью, которая прозвучала как сплав ностальгии, олимпийских лозунгов и легкого самооправдания: якобы вернулся не просто так, а ради «великой игры».

Фото: РИА «Новости»

Типичный «молчун» В середине 1960-х Гусман с друзьями основал бакинский клуб КВН. Сборная неоднократно брала чемпионство СССР, а в 1970 году завоевала Кубок «Чемпион чемпионов КВН». Гусман окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино в Москве и решил вернуться в родной город. С 1973 по 1988 годы он работал режиссером-постановщиком на киностудии «Азербайджанфильм». После победы Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году Гусман призывал не спешить с выводами о его назначении. «Еще никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня… Он же всегда и правильно пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то — кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине ведь и западные районы есть, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск ни психологией, ни менталитетом. Одесса, Харьков и Львов — они совсем разные», — рассуждал Юлий. За все время спецоперации Гусман не выражал никакой открытой поддержки в адрес Вооруженных сил России. Также нет сведений о его помощи бойцам или беженцам из Донбасса. Гусман ведет себя как типичный «молчун», что не может не вызывать вопросов, пишет "Царьград"«Царьград».

Фото: РИА «Новости»

«Жидкие Соломоновичи везде» Юлия Гусмана решили пригласить в качестве почетного гостя, ветерана КВН на комедийное шоу «Звезды» на НТВ. Организаторы отвели ему роль главы жюри. «Хочется поинтересоваться у ответственных за отбор участников жюри — товарищи, вы на какие звезды в медианебе ориентируетесь? Те, что приведут к повсеместным вопросам или к окончанию деятельности ответственных?» — сообщил Telegram-канал «Медиастанция». Появление Гусмана на федеральном телевидении удивило журналиста Руслана Осташко. «И это притом что он не поддержал СВО, предпочтя уехать из России в США. Сам он публично по поводу событий на Украине отмалчивается, но его дочь, вышедшая замуж за подданного британской короны, всячески поддерживает киевский режим», — подчеркнул он. Осташко задался вопросом, насколько уместна такая фигура на ТВ с учетом всего сказанного и сделанного. Организаторы шоу упомянули Гусмана между делом, не вдаваясь в подробности. Известная певица Виктория Цыганова раскритиковала бывшего члена жюри КВН. «Эти жидкие Соломоновичи (Юлий и Михаил Гусманы. — прим. ред.), они везде — в любую, даже самую маленькую щелку пролезают. Там, где власть и деньги, — там они», — подчеркнула артистка. * Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.