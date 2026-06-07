Армия США приступила к учениям для подготовки казней осужденных военных

ABC: армия США начала подготовку к казням военных из камеры смертников

Американская администрация утвердила внутренний документ под кодовым названием «Операция „Решительное правосудие“», предусматривающий казнь четырех военных из камеры смертников. Приговор в исполнении приведет армия США. Об этом со ссылкой на документ сообщил телеканал ABC News .

Документ предусматривает, что приказ о казни должен отдать президент страны. Если это произойдет, то станет первым случаем с 1961 года, когда американские военные исполнили приговор в отношении рядового Джона Беннета, осужденного за изнасилование и попытку убийства 11-летней девочки в Австрии.

Представитель армии США Синтия Смит заявила, что подобные учения военные проводят регулярно.

«Это стандартная часть нашей подготовки на случай, если президент утвердит смертный приговор», — сказала она.

В камерах смертников сейчас находятся четверо американских военных. Среди них — рядовой Дуайт Лоуинг, осужденный за убийство двух сослуживцев в 1988 году. Его приговор смягчил президент США Барак Обама, заменивший казнь на пожизненное заключение.

Второй — армейский сержант Хасан Акбар, осужденный за нападение на американских военных в Кувейте в 2003 году, где погиб офицер.

Жертвами нападения бывшего майора Нидала Хасана в армейском госпитале в Форт-Худе стали 13 человек, 32 получили ранения.

Бывший повар 82-й воздушно-десантной дивизии Рональд Грей — единственный осужденный, по которому есть приказ о казни, подписанный президентом США Джорджем Бушем — младшим. Грея приговорили к высшей мере за три убийства и три изнасилования, но федеральный суд наложил вето.

Четвертый осужденный — сержант Тимоти Хеннис. Его обвиняли в убийстве матери и двух детей в 1985 году. Приговор отменил верховный суд штата, и Хеннис вернулся на службу. В 2010 году суд приговорил его к смертной казни, получив доказательства в виде анализа ДНК.

В конце апреля этого года Министерство юстиции США включило в список смертных казней расстрел. В ведомстве пояснили, что такое решение приняли для упрощения процедуры исполнения смертных приговоров.