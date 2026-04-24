Минюст США включил в список способов смертной казни расстрел

Министерство юстиции США объявило об упрощении процедур, связанных с исполнением смертных приговоров, и внесло расстрел в список способов казни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Среди предпринятых действий <…> расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда», — уточнили в Минюсте.

В середине марта в России допустили отмену моратория на смертную казнь для военных преступников. С таким предложением выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, при чтении уголовных дел становится не по себе. В качестве примера он привел показания украинского бойца, который, увидев группу людей, собиравшихся эвакуироваться, просто расстрелял их.