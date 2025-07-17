США уже давно демонстрируют неослабевающий интерес к Зангезурскому коридору. Официальный предлог — якобы попытка поспособствовать зашедшим в тупик переговорам между Арменией и Азербайджаном. Однако истинные цели Вашингтона могут быть совсем иными, уверен колумнист infoBRICS, военный эксперт и журналист Драго Боснич. Через контроль над этой территорией Штаты хотят ослабить Россию.

США подбираются через Южный Кавказ Южный Кавказ являлся стратегически значимым регионом с древних времен и таковым остается по сей день. Поскольку он выступает связующим звеном между Восточной Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком, контроль над ним способен открыть большие перспективы, отметил Боснич. Государства, управляющие регионом, смогут решать, какие энергетические и транспортные проекты будут реализованы, а какие — нет. Установить свое влияние здесь после распада СССР пытались многие мировые державы. Некоторые из них пробовали зайти через Азербайджан, который к тому же обладает внушительными запасами нефти.

Фото: U.S. Department of Defense

Для США и их приспешников Южный Кавказ также представлял значение с точки зрения возможности дальнейшей дестабилизации России, а особенно входящего в ее состав Северного Кавказа. Это чувствовалось в 90-е, когда на этих территориях процветал национализм и криминал. После прихода к власти Владимира Путина ситуация начала меняться. Удалось завершить чеченскую войну и оказать влияние на происходящее в Грузии. Однако до 2018 года оставался замороженным армяно-азербайджанский конфликт. Тогда в результате поддержанного НАТО переворота к власти в Армении пришел Никол Пашинян.

Пашинян — армянский аналог Михаила Саакашвили, но гораздо хуже. Его беспрецедентное предательство не только Арцаха, более известного как Нагорный Карабах, но и самой Армении грозит гибелью этому несчастному государству. Драго Боснич

Военный эксперт отметил, что армянский премьер-министр и сегодня продолжает добиваться расположения Турции, Азербайджана и политического Запада, вместо того чтобы позаботиться о независимости самой Армении. Роль Зангезурского коридора По словам Боснича, Анкара и Баку теперь используют расположенную на юге Армении Сюникскую область как связующее звено. Речь идет о Зангезурским коридоре, который может соединить Турцию с территориями в Центральной Азии, которые раньше относились к Советскому Союзу. А это значительно укрепит позиции Эрдогана.

Фото: www.globallookpress.com

Политический Запад, во главе которого стоят Соединенные Штаты, полностью поддерживает стремление Анкары нарастить влияние. Цели долгоиграющие: в будущем это наверняка приведет к стратегическому противостоянию Турции и России. «НАТО полагает, что тюркские народы, проживающие как в России, так и в Центральной Азии, могут стать потенциальной угрозой для Москвы, подобно тому, как это произошло с украинцами», — говорится в материале. Дестабилизация ситуации на постсоветских пространствах, по мнению глав западных государств, в итоге позволит помешать контрнаступлению России на Украине. Помимо этого, территории в дальнейшем смогут использовать в качестве плацдарма для начала военных операций против Китая и Ирана. Существует и проблема, связанная с Иранским Азербайджаном, где на сегодняшний день проживает заметно больше азербайджанцев, чем в самой бывшей советской республике.

Фото: РИА «Новости»

Мощь Ирана сдерживает возможные амбиции Баку по присоединению этой территории. К тому же Москва и Тегеран хотят не допустить расширения НАТО на Южном Кавказе. Тем не менее США не оставляют попыток закрепиться в регионе, например через тот же Зангезурский коридор. Так, по информации Middle East Eye, Вашингтон уже выступил с предложением арендовать транспортный коридор между Арменией и Азербайджаном под предлогом продвижения зашедших в тупик переговоров между этими двумя странами. Идею рьяно поддержал посол Соединенных Штатов в Турции Томас Баррак.

Роль Анкары в качестве троянского коня США и НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии совершенно ясна любому, кто способен оценить геополитическую обстановку. Драго Боснич

Главная цель Запада Таким образом Запад пытается прийти к своей главной цели — окружить Россию недружественными государствами от Северной Европы до Центральной Азии, поставить страну в состояние непрерывной стратегической настороженности и в итоге ослабить ее. Боснич отметил, что российские власти прекрасно видят происходящее и намерены использовать всю возрождающуюся военную мощь государства, чтобы предотвратить такое развитие событий.