Востоковед Балмасов заявил, что США хотят арендовать Зангезурский коридор ради давления на Россию, Турцию и Иран

Аренда Зангезурского коридора Соединенными Штатами на 100 лет направлена на усиление влияния в Закавказье и давление одновременно на Россию, Турцию и Иран. Таким мнением поделился эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По мнению аналитика, контроль над транспортным узлом даст возможность США укрепить позиции в переговорах по ключевым вопросам региона и обеспечит безопасность армянскому государству.

Балмасов подчеркнул, что передача территории Азербайджану поставит Армению перед серьезными угрозами, учитывая стратегическое значение района и интересы региональных игроков. Присутствие американцев позволит Еревану смягчить геополитические риски и снять напряжение с влиятельных союзников, заключил эксперт.