Право на ошибку. Армения отвергла Россию и рискнула собственной независимостью

Армения не планирует приглашать Россию в качестве посредника на переговоры с Азербайджаном. Об этом заявил спикер республиканского парламента Ален Симонян.

«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний. У нас много вопросов, на которые до сих пор нет ответов», — сказал Симонян, отвечая на вопрос.

Что ж, не больно-то и хотелось. России есть чем заняться, помимо решения проблем неблагодарных и не очень дружественно настроенных соседей. Потому мы, просто вооружившись ведром попкорна, можем спокойно понаблюдать, как Ереван станет выпутываться из ситуации, куда завела ее, мягко говоря, не очень умная политика нынешнего руководства республики.

Накануне, как сообщило государственное информационное агентство «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян призывал Азербайджан «отказаться от политики эскалации и установить институциональный мир на Южном Кавказе».