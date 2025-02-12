Право на ошибку. Армения отвергла Россию и рискнула собственной независимостью
Армения не планирует приглашать Россию в качестве посредника на переговоры с Азербайджаном. Об этом заявил спикер республиканского парламента Ален Симонян.
«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний. У нас много вопросов, на которые до сих пор нет ответов», — сказал Симонян, отвечая на вопрос.
Что ж, не больно-то и хотелось. России есть чем заняться, помимо решения проблем неблагодарных и не очень дружественно настроенных соседей. Потому мы, просто вооружившись ведром попкорна, можем спокойно понаблюдать, как Ереван станет выпутываться из ситуации, куда завела ее, мягко говоря, не очень умная политика нынешнего руководства республики.
Накануне, как сообщило государственное информационное агентство «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян призывал Азербайджан «отказаться от политики эскалации и установить институциональный мир на Южном Кавказе».
Вот только захочет ли победитель прислушиваться к слабым мольбам побежденного, особенно в ситуации когда тот уж лежит на лопатках? Это лишь в сказках да рыцарских романах вчерашние враги благородно пожимают друг другу руки. Современная геополитика весьма цинична: как правило, тот, кто сильнее, не лишает себя удовольствия добить поверженного врага.
За примерами далеко ходить не нужно. Взять хотя бы Турцию. Осуществив с помощью созданных ею отрядов боевиков государственный переворот в соседней Сирии, Анкара начала методично прибирать к рукам сирийские территории, устанавливая собственные порядки.
А ведь именно Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган стоят за спиной у азербайджанского руководства, сначала успешно подтолкнув его к зачистке Нагорного Карабаха и ликвидации там армянской автономии, а теперь жадно поглядывая на Зангезурский коридор, который позволит ей получить прямой выход к Каспийскому морю.
Так что же может противопоставить Ереван хищному тандему Баку и Анкары? Судя по всему, в Армении рассчитывают на покровительство Евросоюза, за начало процесса присоединения к которому накануне проголосовал парламент республики.
Видимо, трезво взглянуть на печальный пример Украины и соседней Грузии и понять, что дружба с европейцами может только ускорить превращение Армении в несостоявшееся государство, у местных парламентариев ума не хватило.
Как не хватило и прозорливости не отвергать дружбу России, которая способна гарантировать армянскую независимость. Впрочем, нам ведь действительно нет смысла навязывать свою помощь. Каждый должен иметь право на ошибку, даже если в итоге она окажется роковой.