Аятолла под прицелом. Как живет духовный лидер Ирана Али Хаменеи

После массовых убийств иранских физиков-ядерщиков и военных главной целью Израиля остается аятолла Али Хаменеи. Его карьера началась в 1979 году, он был ближайшим соратником лидера Исламской революции Рухоллы Хомейни. Все подробности о высшем руководителе Ирана и его взглядах — в материале 360.ru.

Где сейчас аятолла Хаменеи Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец конфликту на Ближнем Востоке. Он также обвинил власти Ирана в том, что они хотят «фальшивых переговоров» и «водят за нос» США наращивая свой арсенал и угрожая существованию еврейского государства. Представитель Израиля при ООН Дани Данон отметил, что у ЦАХАЛ есть возможность убить верховного лидера Ирана, но пока никто этого не хочет. Возможно, все дело в президенте США Дональде Трампе, который, по словам американских чиновников, отмахнулся от плана ликвидировать Хаменеи. Между тем иранские источники утверждали, что аятоллу и членов его семьи вывезли в подземный бункер около афганской границы. По информации некоторых СМИ, иранская сторона начала переговоры с Россией о политическом убежище для руководства страны. Официального подтверждения этому нет.

Фото: Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Владимир Путин 23 июня принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Агентство Reuters писало, что Аракчи должен передать российскому президенту письмо от Хаменеи с просьбой о поддержке, но Кремль опроверг это. «Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, — да, это так», — заявил Дмитрий Песков.

Кто такой аятолла Хаменеи: ранние годы Сайед Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. Он второй сын из восьми детей аятоллы сайеда Джавада Хосейни Хаменеи. Учительствовал в медресе и служил имамом в азербайджанской мечети. Овдовев после первого брака, остался с тремя дочерьми. Вторая жена, персиянка Хадиджа Мирдамади, родила ему еще одну дочь и четверых сыновей.

Интересно Аятолла, что дословно переводится как «знамение Аллаха», — почетное звание шиитских богословов, которые уполномочены самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права. Сайед — почетный титул рода Хасанидов и Хусайнидов, признанных потомками пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна. В исламских странах сайеды имели право ходатайствовать за преступников, освобождались от телесных наказаний и смертной казни. У суннитов носили зеленую чалму, а у шиитов — черную. Аятолла, что дословно переводится как «знамение Аллаха», — почетное звание шиитских богословов, которые уполномочены самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права. Сайед — почетный титул рода Хасанидов и Хусайнидов, признанных потомками пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна. В исламских странах сайеды имели право ходатайствовать за преступников, освобождались от телесных наказаний и смертной казни. У суннитов носили зеленую чалму, а у шиитов — черную.

Мальчик рос в знаменитой семье: дед по отцу — известный богослов в Иранском Азербайджане, затем в Ираке. Родная тетка, сестра матери, была женой Мохаммеда Хиабани, который возглавил национально-освободительное движение в Иранском Азербайджане против шахского режима в Персии в 1920 году. При этом жили небогато. По воспоминаниям нынешнего духовного лидера Ирана, им нередко приходилось ужинать лишь изюмом и хлебом. Зато образование у детей начиналось рано. Хаменеи с четырех лет изучал Коран, потом поступил в Мешхедскую шиитскую духовную академию, а после сменил теологическую школу в Наджафе на ту, что находилась в Куме.

Фото: Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Исламская революция Именно во время обучения в Куме Хаменеи познакомился с будущим лидером Исламской революции Рухоллой Хомейни. Молодой человек так проникся новыми политическими идеями, что начал активную антишахскую деятельность. За это его не единожды арестовывали, правда, каждый раз очень ненадолго — всего не набралось и полгода заключений. Когда в 1979 году бунтовщикам удалось свергнуть шаха Пехлеви, главой установившегося режима стал Хомейни. По его приказу учредили Корпус стражей Исламской революции, разработали и приняли новую Конституцию исламской республики. Иранский лидер не забыл Хаменеи: тот вошел в состав высшего временного органа власти страны — Революционного совета.

Интересно Среди сподвижников Рухоллы Хомейни были представители тайной шиитской террористической организации «Федаины ислама», или «Союза саможертвующих за ислам». Компанию основал и долгое время возглавлял 21-летний студент теологии Навваб Сефеви. После того как его казнили, «Федаины» продолжали существовать и убивать неугодных им политиков. Среди сподвижников Рухоллы Хомейни были представители тайной шиитской террористической организации «Федаины ислама», или «Союза саможертвующих за ислам». Компанию основал и долгое время возглавлял 21-летний студент теологии Навваб Сефеви. После того как его казнили, «Федаины» продолжали существовать и убивать неугодных им политиков.

Фото: Аятолла Рухолла Хомейни, 1979 год. imago stock&people, via www.imag / www.globallookpress.com

Хаменеи создал газету «Исламская республика» и вскоре получил должность имама пятничной молитвы — по сути, проводил еженедельную политинформацию для всей страны. Также некоторое время занимал пост заместителя министра обороны и даже возглавлял КСИР. В 1980 году Хомейни назначил Хаменеи своим личным представителем в Высшем совете обороны и вооруженных силах Ирана.

Интересно Хаменеи известен аскетичным образом жизни. Свободно владеет персидским, азербайджанским и арабским языками. Немного говорит по-английски. Женился в 1964 году, в браке родились четыре сына и две дочери. Двоюродный брат лидера Ирана в 1981-м бежал в Ирак и вел там активную пропаганду против руководства родины. Позднее к нему присоединилась родная сестра Хаменеи. Хаменеи известен аскетичным образом жизни. Свободно владеет персидским, азербайджанским и арабским языками. Немного говорит по-английски. Женился в 1964 году, в браке родились четыре сына и две дочери. Двоюродный брат лидера Ирана в 1981-м бежал в Ирак и вел там активную пропаганду против руководства родины. Позднее к нему присоединилась родная сестра Хаменеи.

С 1981 по 1989 год Хаменеи занимал должность третьего президента Ирана, будучи первым представителем духовенства на этом посту. У них с Хомейни был идеальный тандем, не отличавшийся миролюбивым характером. Достаточно вспомнить, например, захват посольства США в Тегеране: там больше года удерживали свыше полусотни американцев. И все для того, чтобы на расправу в Иран вернули сбежавшего шаха. Новые власти на восемь лет ввязались в Ирано-иракскую войну, разругались с Великобританией из-за писателя Салмана Рушди и назначили награду за его убийство. Ее, кстати, до сих пор не отменили, только несколько раз увеличивали размер выплаты.

Фото: Али Хаменеи. IMAGO/United Archives/Sven Simon / www.globallookpress.com

Покушение на Хаменеи Оппозиция, выступавшая против новой власти, тоже не думала миндальничать. Летом 1981-го Хаменеи после молитвы отвечал на вопросы журналистов в лекционном зале тегеранской мечети Абузар. Один из якобы представителей прессы положил на стол диктофон, который через минуту взорвался. Хаменеи получил довольно серьезные раны: были повреждены правая рука, голосовые связки и легкие. Выздоровление заняло несколько месяцев, однако прежняя подвижность конечности так и не вернулась, так что духовный лидер вынужден протягивать для приветствия левую руку.

Фото: hutchison / www.globallookpress.com

Ирано-иракская война Отдельной страницей в истории стала Ирано-иракская война, которую без предупреждения развязал лидер Ирака Саддам Хусейн осенью 1980 года. Интерес был прост: нефть. Расчет еще проще: в Иране только закончилась революция, произошла смена власти, царила неразбериха. Оказалось — будет. Иранцы даже не стали ждать приказов командования, открыв ответный огонь по захватчикам. В боях, растянувшихся на долгие восемь лет, участвовали не только мужчины, но и дети, женщины. Отдавать свою свободу даром никто не собирался. Стороны громили друг друга ракетами и применяли химическое оружие.

Фото: Ирано-иракская война. Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Когда Ирак понял, что блицкрига не выйдет, пошли предложения помириться и отступить каждый восвояси. Однако теперь уперся Иран: он требовал от Саддама отставки. Так с мировой ничего и не вышло. В конце концов пришлось вмешаться ООН (тогда слово этой организации еще что-то значило) и принудить обе стороны в августе 1988 года сложить оружие. В боях погибли приблизительно 180 тысяч иракских и 500 тысяч иранских солдат, обе страны потеряли не менее 20 тысяч мирных жителей, ранены полтора миллиона человек. Экономики Ирана и Ирака были разодраны в клочья. И все ради того, чтобы никто ничего не выиграл.

Фото: Женщины приехали на места гибели своих мужей и сыновей. Hossein Fatemi / www.globallookpress.com

Как Хаменеи стал верховным лидером Ирана Рухолла Хомейни правил недолго: после обширного инфаркта и сложной операции он скончался летом 1989-го, на 90-м году жизни. Иранский лидер успел оставить 23-страничное завещание, признанное в России экстремистской литературой, и поправки в Конституцию, которые как раз проходили рассмотрение перед решением на народном референдуме. Дело в том, что по старому закону возглавить страну мог только аятолла. Хомейни же предлагал передавать власть «любому эксперту в исламском праве, обладающему приемлемыми управленческими умениями». Уже на следующий день после смерти Хомейни 74 члена Совета экспертов 20 часов заседали, выбирая следующего правителя. Наконец, Садек Хальхали, по прозвищу Судья-вешатель, выставил кандидатуру президента — Хаменеи. Большинство согласилось.

Фото: © Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Поскольку поправки еще не вошли в Конституцию, Хаменеи стал временным руководителем, но едва народ одобрил нововведения на референдуме, окончательно воцарился. Кстати, титул аятоллы он получил в 1994 году. Почти сразу Хаменеи передал себе некоторые президентские полномочия, связанные с контролем работы меджлиса, президентской администрации, Совета министров, судебной системы, КСИР, средств массовой информации, Dооруженных сил, разведки, полиции, а также различных негосударственных организаций, фондов, советов и бизнес-сообществ. Хаменеи на законодательном уровне запретил производство, накопление и применение ядерного оружия как запрещенного исламом. Однако злые языки утверждали, что в разговоре с представителями служб безопасности и разведки он уточнил: указ не останавливает иранских мусульман от занятий самой разработкой.

Фото: Али Хаменеи на праздничной молитве в Большой мечети Мосалла, Тегеран, 31 марта 2025 года. Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Зато Хаменеи уделял большое внимание развитию атомной энергетики. Новый глава Ирана оказался также не чужд научному прогрессу и одним из первых представителей исламского духовенства одобрил исследования в области стволовых клеток и терапевтического клонирования. Что касается внешней политики, то тут преобладала резкая критика США за поддержку Израиля. Что до израильтян, то их рассматривали только как оккупантов и «угнетательский режим». Хаменеи неоднократно публично высказывал сомнения в реальности холокоста. Помимо этого, он всегда отрицал причастность Ирана и себя лично ко многим скандальным происшествиям вроде убийства лидеров ирано-курдской оппозиции в Берлине в сентябре 1992 года. То же касается обвинений в смертях интеллектуалов, писателей-диссидентов и политических активистов, которые посмели критиковать исламскую республику.

Фото: Али Хаменеи выступает перед учителями, Тегеран, 17 мая 2025 года. Iranian Supreme Leader’S Office / www.globallookpress.com

Иран сегодня Все красивые слова и воззвания обычно проверяются действительностью. Люди, которым выпал случай побывать в последние годы в Иране, отмечают, что там сложилась ситуация, очень близкая к той, что была в Сирии накануне свержения Башара Асада. Прежде всего махровым цветом цветет коррупция. Взятки готовы брать абсолютно все: и чиновники, и полицейские. Несмотря на религиозные запреты, можно без особых проблем достать любое спиртное или найти даму на вечер. На черном рынке легко обменять валюту, причем по более приемлемому курсу, чем официальный.

Фото: www.globallookpress.com

Экономического чуда или чего-то подобного тоже нет: иранцы живут в бедности. Особой любви к засидевшемуся аятолле мало кто испытывает за почти полвека правления. Советники и прочие прихлебатели, похоже, опасаются рассказывать 86-летнему правителю, как обстоят дела на самом деле. Тот, скорее всего, уверен, что любим. Тем не менее все это не значит, что иранцы готовы поменять свободу на «импортированную демократию» от Соединенных Штатов, Израиля или любого другого чужого государства. Во время Ирано-иракской войны они отлично доказали, что будут воевать против любого агрессора.