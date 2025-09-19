Сегодня 14:47 Афганский ПТСР Трампа: зачем США хотят вернуть войска на базу Баграм Дудаков: у Трампа сохранился ПТСР после позорного бегства США из Афганистана 0 0 0 Фото: Paul Avallone/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Соединенные Штаты захотели вернуть авиабазу Баграм в Афганистане, оставленную в 2021 году при президентстве Джо Байдена. Идею уже не одобрили — ввод войск можно расценить как вторжение. Что на самом деле задумал Дональд Трамп — в материале 360.ru.

Заявление Трампа о базе Баграм О намерении вернуть авиабазу Баграм в Афганистане Трамп заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию опубликовали на YouTube-канале Белого дома. «Мы собираемся сохранить Баграм, крупную авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им даром. Кстати, мы пытаемся ее вернуть», — заявил Трамп. Аэродром Баграм построили в 1950-е годы. Во времена советской кампания 1970–1989 годов база стала одним из ключевых пунктов размещения войск. С 2001 года Баграм перешел под контроль Соединенных Штатов. Заявление Трампа о возвращении афганской базы может привести к новому вторжению, заявили источники Reuters. «По словам источников, мечта Трампа о возвращении Баграма может обернуться повторным вторжением в Афганистан», — заявили собеседники агентства.

Фото: Sayed Mominzadah/XinHua / www.globallookpress.com

Вывод войск из Афганистана в 2021 году Американские военные покинули Баграм при выводе своей армии из Афганистана в 2021 году при Байдене. На дебатах с теперь уже бывшим президентом в 2024-м Трамп вспомнил об этой ситуации. Республиканец раскритиковал демократа за «позорный вывод войск». По его словам, если бы не это «американское фиаско», удалось бы избежать конфликта на Украине. Трамп также добавил, что при администрации Байдена погибло огромное количество людей.

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Операция повиснет в воздухе Дональд Трамп уже поставил под военный контроль Панамский канал, сделал Канаду 51-м штатом, а также присоединил Гренландию к США и завершил восемь конфликтов, сыронизировал в беседе с 360.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Возвращение в Баграм будет столь же триумфальным», — считает эксперт. Он отметил, что присутствие США в Афганистане потребует минимум 10-тысячную группировку при массированной поддержке с воздуха.

Изначально американское вторжение в Афганистан и поддержание группировки в нормальном состоянии требовало активного сотрудничества России. В частности, Ульяновск был такой базой, которая поддерживала это дело. Это такая операция, которая во всех смыслах повисает в воздухе. Может быть, они изобрели телепорт, но я пока не слышал подтверждения независимых источников. На самом деле, действительно, выглядит это как некая мечта, как и мечта о присоединении Гренландии. Дмитрий Дробницкий

Причем идея о присоединении Гренландии выглядела более реализуемой, чем ввод войск в Афганистан, отметил политолог. «Кроме того, зачем туда возвращаться? Трамп сразу сказал, что „мы оттуда уйдем, но уйдем с достоинством“. То есть они войдут и потом с достоинством уйдут? В таком случае Трампу есть прямой смысл сосредоточиться на бальном зале, который он проектирует на крыше Белого Дома. Вот это он до конца своего срока точно сделать успеет», — подчеркнул Дробницкий.

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кроме того, продолжил эксперт, в течение осени конгресс отберет у Трампа значительные рычаги управления внешней и внутренней политикой.

Ситуация рассыпается и тоже ускользает из-под его контроля. <…> Дональд Трамп, конечно, сдулся. Дмитрий Дробницкий политолог

Также он указал на стремление американского лидера «пить шампанское», а не бороться с реальными врагами и решать проблемы. Успешно получается только убеждать всех в наличие какого-то плана, которого на самом деле нет. «Хотя мы все можем ошибаться, а Дональд Трамп окажется прав. Но это будет исключительный, наверное, случай в истории. Я не могу другого назвать, когда бы это было так», — заключил Дробницкий.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Посттравматический синдром после бегства По мнению американиста Малека Дудакова, у Трампа очевидно сохраняется посттравматический синдром после бегства США из Афганистана. «Именно Трамп занимался переговорами с „Талибаном“. И в этой связи именно при нем был разработан план вывода войск. Но Трамп не успел его реализовать, проиграл на выборах, победил Байден и, как считает Трамп, реализовал его, но очень скверно. Поэтому американцы ушли, вот так позорно все потеряли. Это был колоссальный репутационный удар в целом по Соединенным Штатам», — сказал он. И сейчас Трамп просто пытается закрыть гештальт. Тут же эксперт напомнил о первых переговорах между США и «Талибаном» по поводу возвращения американских активов в обмен на отмену санкций против афганской власти.

Плюс авиабаза Баграм имеет стратегическое значение, учитывая, что там, контролируя эту авиабазу, можно действительно очень много операций проводить. Малек Дудаков политолог

Однако возвращение войск США в Афганистан выглядит маловероятным. «Они, конечно, могут вернуться. Но пока, я думаю, это все на уровне риторики Трампа. Переговоры только-только стартовали, и мы никаких серьезных подвижек сейчас не видим и не слышим. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим возвращение американцев на эту базу», — заключил политолог.