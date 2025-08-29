«Провал Байдена». Шойгу — о позорном бегстве американских войск из Афганистана
Шойгу: позорное бегство военных США из Афганистана стало провалом Байдена
Позорное бегство американских военных из Афганистана стало символом провала администрации президента США Джо Байдана на афганском направлении. Таким мнением поделился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».
Шойгу напомнил про 31 августа 2021 года, когда завершилась иностранная операция США и НАТО в Афганистане. Она продлилась 20 лет, но запомнилась позорным бегством «одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны».
«Неорганизованный и непроработанный вывод войск, повлекший жертвы среди мирного афганского населения, стал олицетворением полнейшего провала линии администрации Джо Байдена на афганском направлении, а также хаоса, который царил во внешней политике США при демократах», — подчеркнул он.
Шойгу напомнил, что именно так оценивал вывод войск США из эмирата нынешний президент США Дональд Трамп. И Америке по ряду причин еще долгое время придется терпеть критику за ту кампанию, причем и внутри страны, и за рубежом.
Он добавил, что Минобороны США потратило на военную операцию «Несокрушимая свобода» порядка двух триллионов долларов и причинило непоправимый ущерб Афганистану.
Ранее Шойгу заявил, что западные спецслужбы решили дестабилизировать эмират. Они стоят за переброской боевиков в Афганистан.