Позорное бегство американских военных из Афганистана стало символом провала администрации президента США Джо Байдана на афганском направлении. Таким мнением поделился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» .

Шойгу напомнил про 31 августа 2021 года, когда завершилась иностранная операция США и НАТО в Афганистане. Она продлилась 20 лет, но запомнилась позорным бегством «одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны».

«Неорганизованный и непроработанный вывод войск, повлекший жертвы среди мирного афганского населения, стал олицетворением полнейшего провала линии администрации Джо Байдена на афганском направлении, а также хаоса, который царил во внешней политике США при демократах», — подчеркнул он.

Шойгу напомнил, что именно так оценивал вывод войск США из эмирата нынешний президент США Дональд Трамп. И Америке по ряду причин еще долгое время придется терпеть критику за ту кампанию, причем и внутри страны, и за рубежом.

Он добавил, что Минобороны США потратило на военную операцию «Несокрушимая свобода» порядка двух триллионов долларов и причинило непоправимый ущерб Афганистану.

Ранее Шойгу заявил, что западные спецслужбы решили дестабилизировать эмират. Они стоят за переброской боевиков в Афганистан.