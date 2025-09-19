США хотят обратно в Афганистан: что задумал Трамп и при чем тут Китай

США намерены вернуть авиабазу Баграм в Афганистане, которую они покинули в 2021 году. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил ТАСС .

«Мы собираемся сохранить Баграм, крупную авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им даром. Кстати, мы пытаемся ее вернуть», — сказал он.



Необходимость возвращения базы он объяснил тем, что страна в ней нуждается. Упомянув местоположение объекта, Трамп отметил, что он расположен в часе езды от зон, где Китай разрабатывает ядерное оружие.

Аэродром возвели в 1950-х годах. Во время советской кампании 1979–1989 годов он стал важной военной базой. С 2001 года Баграм находился под контролем США. Американские войска ушли из Баграма в 2021 году.

Ранее Трамп отказался от поддержки Тайваня из-за стремления к сделке с Китаем. Это решение означает кардинальный пересмотр политики США. Но президент еще может пересмотреть его.