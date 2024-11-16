Политолог Маркелов: оппозиция в Абхазии отступит, когда у нее закончатся деньги

Оппозиция и действующие власти в Абхазии смогут прийти к компромиссу, если создадут условия, выгодные для обеих сторон. Об этом в интервью 360.ru сообщил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

«Условно говоря, если Бжания пойдет по сценарию, например, такому: „Я сейчас им пообещаю, а потом не сделаю“, то есть маятник [качнется] в еще более жесткую сторону», — отметил эксперт.

Он напомнил принципиальный момент политических договоренностей: они начинаются, когда обе стороны на 100% друг другу не доверяют.

Переизберут ли абхазы Бжанию?

Как ни странно, добавил Маркелов, при любом кризисе у действующей власти всегда есть преимущество. Политолог напомнил негласный закон: тем, кто уже находится у власти, сохранить ее проще, чем взять ее тем, кто этого хочет.

«Тем более Бжания — опытный абхазский политик. Он давно уже научился жить в политическом пространстве, может сделать любой результат любой ценой», — подчеркнул политолог.

Шансы на переизбрание в случае выборов у нынешнего президента Абхазии довольно высоки.

«Дело в том, что оппозиция в Абхазии слабенькая, пока не видно ее консолидации. <…> Пострелять, ворота снести, посидеть в кабинетах, напугать всех — это пожалуйста, это эмоциональная фаза политического конфликта. Потом начинаются суровые политические будни. А тут-то вы готовы найти системные ресурсы, деньги, идеологию классическую, провести пропагандистскую компанию?» — порассуждал Маркелов о действиях абхазской оппозиции.

Что будет дальше

По мнению эксперта, даже если Бжания не покинет свой пост, протесты закончатся.

«Когда завершается лечение психотерапевта? Либо у пациента кончились деньги, либо у терапевта терпение», — пошутил Маркелов.

У громкой оппозиции очень быстро заканчиваются деньги, а терпения у действующей власти много, объяснил он.

В Абхазии 15 ноября прошли массовые протесты, участники которых ворвались в здание парламента. Они выразили недовольство по поводу ратификации инвестиционных соглашений с Россией и призывали главу государства уйти в отставку.