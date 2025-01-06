«Золотой глобус — 2025». Кто стал лауреатом премии
Деми Мур получила «Золотой глобус» за фильм «Субстанция»
Церемония кинопремии «Золотой глобус — 2025» состоялась 6 января в Беверли-Хиллз. Наградой в номинации «Лучший драматический фильм» удостоили «Бруталиста», персональные статуэтки забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди. Кто еще получил награды — в материале 360.ru.
Лучшим мюзиклом признали ленту «Эмилия Перес», а лучшей драматической актрисой стала Фернанда Торрес — она исполнила роль в фильме «Я все еще здесь». Сыгравший в «Другом человеке» Себастиан Стэн оказался лучшим комедийным актером.
Деми Мур одержала победу в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за игру в «Субстанции». Это первая награда актрисы, вся ее семья празднует триумф.
Зои Салдану признали лучшей актрисой второго плана за роль в «Эмилии Перес». Номинантами стали певицы Ариана Гранде, Селена Гомес и актриса Маргарет Куэлли, чью игру в «Субстанции» положительно оценили критики. Однако награду артистка не взяла.
Статуэтку за лучший сценарий получил фильм «Конклав», а «Эмилия Перес» стала лучшей кинолентой на зарубежном языке. Жюри сочло «Сегун» лучшим драматическим сериалом. В номинации «Лучший комедийный сериал» победили «Хитрости». «Олененок» признали лучшим мини-сериалом.
Хироюки Санада, сыгравшая в «Сегуне», выиграла в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Ее коллега Анна Саваи получила награду как лучшая актриса драмсериала.
Лучшим комедийным актером признали Джереми Аллена Уайта из «Медведя». Лучшей комедийной актрисой стала Джин Смарт из «Хитростей». За роль в «Пингвине» Колина Фаррелла удостоили награды как лучшего актера мини-сериала, а лучшей актрисой в этом направлении стала Джоди Фостер из «Настоящего детектива: Страна ночи».
Лучшим анимационным фильмом стал «Поток». Приз за лучшую музыку получила кинолента «Претенденты», а лучшей песней признали Mi Camino из «Эмилии Перес».
В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за победу боролся российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора». Однако он не получил награду, уступив американскому коллеге Кирану Калкину из киноленты «Настоящая боль». На победу в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон, Дензел Вашингтон, Гай Пирс и Джереми Стронг.