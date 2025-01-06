Церемония кинопремии «Золотой глобус — 2025» состоялась 6 января в Беверли-Хиллз. Наградой в номинации «Лучший драматический фильм» удостоили «Бруталиста» , персональные статуэтки забрали режиссер Брэйди Корбет и актер Эдриан Броуди. Кто еще получил награды — в материале 360.ru.

Лучшим мюзиклом признали ленту «Эмилия Перес», а лучшей драматической актрисой стала Фернанда Торрес — она исполнила роль в фильме «Я все еще здесь». Сыгравший в «Другом человеке» Себастиан Стэн оказался лучшим комедийным актером.

Деми Мур одержала победу в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за игру в «Субстанции». Это первая награда актрисы, вся ее семья празднует триумф.

Зои Салдану признали лучшей актрисой второго плана за роль в «Эмилии Перес». Номинантами стали певицы Ариана Гранде, Селена Гомес и актриса Маргарет Куэлли, чью игру в «Субстанции» положительно оценили критики. Однако награду артистка не взяла.

Статуэтку за лучший сценарий получил фильм «Конклав», а «Эмилия Перес» стала лучшей кинолентой на зарубежном языке. Жюри сочло «Сегун» лучшим драматическим сериалом. В номинации «Лучший комедийный сериал» победили «Хитрости». «Олененок» признали лучшим мини-сериалом.