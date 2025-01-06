Кинофильм «Бруталист» получил «Золотой глобус»

Фильм «Бруталист» режиссера Брэди Корбета одержал победу в нескольких номинациях престижной кинопремии «Золотой глобус». В частности, картина получила награду как «Лучший фильм-драма». Трансляцию ввел телеканал CBS News .

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоялась в ночь с 5 на 6 января по московскому времени. Эдриен Броуди, актер фильма, был отмечен в номинации «Лучшая мужская роль в драме». А Брэди Корбету вручили награду как лучшему режиссеру.

Среди других картин, номинированных на звание лучшего фильма-драмы, были «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Совершенный незнакомец», «Пятое сентября» и «Мальчишки из Никеля».

В декабре на пресс-конференции объявили список претендентов на премию «Золотой глобус». В число номинантов вошли сериалы «Медведь», «Сегун», «Настоящий детектив» и «Пингвин».

Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако победителем в этой номинации стал американский актер Киран Калкин, который исполнил роль в фильме «Настоящая боль».

«Бруталист» — американский драматический фильм Брэди Корбета. Лента рассказывает о тридцати годах жизни Ласло Тота — венгерского еврейского архитектора, который пережил Холокост. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в США вместе со своей женой Эржебет, чтобы реализовать «американскую мечту».

Вначале Ласло сталкивается с нищетой и унижением, но вскоре ему улыбается удача — он получает контракт с таинственным и богатым клиентом, Харрисоном Ли Ван Бюреном, который полностью меняет его жизнь.

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