Яблочный Спас 19 августа: можно ли есть плоды до праздника, освящают ли магазинные и что приготовить к столу

В середине недели, 19 августа, православные верующие отметят Яблочный Спас, или Преображение Господне. Какие еще традиции праздника, помимо освящения яблок нового урожая, существуют, можно ли нести в церковь магазинные яблоки, можно ли есть свежие плоды до освящения, что приготовить на Преображение и на какие приметы обратить внимание в этот день, выяснил 360.ru.

История праздника Преображения Господня В центре праздника Преображения Господня — Иисус Христос, который преобразился перед своими тремя близкими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном, рассказал 360.ru настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой. Он поднялся с ними на гору Фавор — таково традиционное мнение Церкви. Так как в Евангелии не сказано, на какую именно гору поднялись вместе со Спасителем его ученики, то есть и другие мнения. Некоторые исследователи уверяют, что это была гора Ермон (Хермон). «Зайдя на нее, Иисус преобразился перед ними: одежда его стала белой как снег. Православное богословие говорит, что Христос явился ученикам янтарного (имеется в виду божественного — прим. ред.) света. В нем Спаситель пребывал до своего очеловечивания», — объяснил священник. Христос явил свое божественное начало апостолам, чтобы укрепить их в вере в себя как в истинного Бога, когда они увидят его распятым. Через некоторое время Христос добровольно пойдет в Иерусалим, обрекая себя на страдания. «Причем Иисус не просто преобразился перед учениками. На ту гору явились беседующие с Христом Моисей и Илия — величайшие пророки Ветхого Завета. Моисей представляет мир умерших, а Илия — людей, взятых на небеса живыми. Им настолько всем было хорошо, что даже Петр не знал, что сказать», — подытожил Береговой.

Фото: РИА «Новости»

Почему на Преображение освящают яблоки Первое, что ассоциируется с праздником Преображения, — освящение яблок. Почему именно этих плодов? «В Греции и Италии к празднику Преображения поспевал виноград. Традиционно земледельцы, фермеры и виноградари приносили плоды первого урожая в храм, чтобы поддержать духовенство и нуждающихся. По этой причине эти плоды были как бы благословлены Богом. В России в это время винограда очень мало, зато поспевают яблоки», — пояснил иерей. Можно ли освящать магазинные яблоки? Даже если у верующего нет своего урожая и он принес в храм на освящение магазинные яблоки, то священники все равно их освятят. «Сегодня мы не бубним и не ворчим, не говорим, что если виноград или яблоки купили в магазине, то мы их освящать не будем. Мы читаем молитвенное освящение всех плодов», — отметил Береговой. Те, кто хочет, может оставить часть яблок в храме, остальное забрать домой.

Фото: Празднование Яблочного спаса в Жуковском / Медиасток.рф

«Главное — помнить, что эти плоды не считаются святыми от слова совсем. Если возникает вопрос, что делать с огрызками, то ответ очень простой: спокойно выкидывать в мусор. Это не будет кощунством», — подчеркнул священник. Еще один важный нюанс: во время молебна святой водой освящают в первую очередь людей, а яблоки окропляют попутно. Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса? Береговой отметил: если купить яблоки в магазине и принести их в храм на освящение, то смысла не есть их до праздника никакого нет. Если же это свой урожай, то первыми плодами лучше всего поделиться с Церковью, а только после освящения есть их. Важный нюанс: если человек приносит на освящение свои яблоки нового урожая, то, окропляя их частичку водой, освящается абсолютно весь урожай человека. «Есть заблуждение, что есть яблоки до Спаса большой грех. Это очередное суеверное безумие, не имеющее к христианству никакого отношения. Рекомендую изменить свое отношение к христианству в целом. Христос-Бог не для того стал человеком, чтобы мы яблоки не ели», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Медиасток.рф

Другие традиции Яблочного Спаса Помимо освящения яблок нового урожая, на Преображение верующие приходят в церковь. «Самая замечательная традиция вообще на любой православный праздник — не просто прийти и помолиться, а причаститься в этот день. Многие верующие на Преображение в том числе готовятся к таинству, тем более идет Успенский пост», — рассказал Береговой.

Интересно Священник напомнил, что праздничное богослужение в честь Преображения Господня начинается накануне — с вечерней службы.

Также в этот день принято не брать и не отдавать долги и относиться к людям так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе, добавил иерей. Что приготовить на Яблочный Спас Главным угощением на Преображение становятся яблоки нового урожая и любые вариации с ними. Шарлотка Пирог с яблоками станет отличным десертом и украшением праздничного стола. Разберем два рецепта: классический и постный, так как во время Яблочного Спаса идет Успенский пост. Для классического рецепта шарлотки понадобятся: Восемь куриных яиц;

Две столовые ложки сахара;

Три крупных яблока;

Два стакана муки;

Один лимон;

Сливочное масло для смазки формы. Вынуть из яблок сердцевину и нарезать тонкими слайсами или кубиками. Оставить в миске, сбрызнуть лимонным соком. Яйца взбить до пены, не прекращая взбивать, всыпать тонкой струйкой сахар. К яичной массе всыпать муку, аккуратно вмешать. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, присыпать мукой, выложить на дно половину теста, далее слой яблок, затем снова оставшееся тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Готовность проверять ножом или зубочисткой — при протыкании готового пирога они должны быть сухими.

Фото: РИА «Новости»

Постная шарлотка готовится немного по-другому. Ингредиенты: 220 граммов пшеничной муки;

100 миллилитров воды;

100 миллилитров апельсинового или яблочного сока — пакетированного или свежевыжатого;

90 миллилитров растительного масла;

Три средних яблока;

Горсть цедры апельсина или лимона;

1,5 чайной ложки разрыхлителя теста или гашеной соды;

140 граммов сахара;

Щепотка соли;

Сахарная пудра для украшения — по желанию;

Ванильный экстракт или ваниль, а также молотая корица — по желанию. Апельсин или лимон хорошо помыть, желательно обдать кипятком, чтобы снять защитный воск, которым часто покрывают фрукты, чтобы они дольше хранились. В миске соединить сок, воду, сахар и соль. Размешать до растворения — для этого можно поставить миску в микроволновую печь на 10-15 секунд. Если ее нет, воду можно использовать теплую. Добавить растительное масло, цедру, размешать. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к смеси, размешать. Яблоки почистить, нарезать слайсами или кубиками, подмешать к тесту. Дно формы выложить пергаментом, борта смазать растительным маслом и присыпать мукой. Влить тесто в форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Остудить и перед подачей по желанию присыпать сахарной пудрой.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Печеные яблоки Ингредиенты на две порции: Два крупных яблока;

Небольшая горсть орехов кешью;

Один лайм;

Две столовые ложки меда;

Две столовые ложки цукатов — вишневых или других;

Две щепотки молотого мускатного ореха;

Одна треть чайной ложки молотой корицы;

Карамельный топпинг по вкусу. Цукаты нарезать на мелкие кусочки, измельчить кешью. Орехи, цукаты, мускатный орех и корицу смешать в салатнике, влить мед, еще раз перемешать. У яблок вырезать плодоножку, выскрести сердцевину, сбрызнуть мякость яблок соком лайма — это нужно, чтобы они не потемнели. Начинить яблоки, выложить в жаропрочные формочки или на пергамент и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Ориентироваться следует на целостность кожицы — как только она начинает трескаться, десерт готов. Останется его только остудить, добавить по вкусу карамельный топпинг, сметану или шарик ванильного мороженого и подавать к столу.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Яблочный джем Вместо привычного повидла можно сделать жидкий джем из яблок свежего урожая. Его можно подать к праздничному столу и закатать несколько баночек на зиму. Ингредиенты: Один килограмм яблок;

750 граммов сахара;

Половина стакана воды. Яблоки очистить от кожуры и натереть на средней терке. Смешать воду и сахар, поставить кастрюлю на огонь. Когда сироп закипит, добавить к нему тертые яблоки и варить около часа на среднем огне, периодически помешивая. Джем должен стать густым. Перед подачей и закаткой его следует остудить. Хранить в холодильнике.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com