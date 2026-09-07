Сегодня 02:38 Шутки, шпаги, Кологривый и Безруков с автоматом. «Трудно быть богом» вызвал споры: наша «Дюна» или полный провал? Фото: Wink Культура

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Никита Кологривый

Работа со Стругацкими для постановщика сравнима с прогулкой по минному полю. Здесь оступались Тарковский и Герман, зато Бондарчук решил взять высоту дважды. Первые же серии нового «Трудно быть богом» шокировали зрителей — и размахом, и провалом. Как Кологривый вышел постоять за Арканар, зачем Безрукову опять дали автомат и стоит ли вообще смотреть кино, ради съемок которого актеров эвакуировали из Ирана?

Коротко о сути: что происходит Сюжет разворачивается в далеком будущем. Доброе человечество по мере своих немалых сил помогает цивилизациям на других планетах. Те, несчастные, застряли в Средневековье и не очень хотят выбираться в просвещенный век, словно начитались современных новостей. В таком застое братьев по разуму бросать негоже. Поэтому некий институт отправляет на планету Кеплер-4047 секретных наблюдателей. Земным агентам запрещено вмешиваться в естественный ход истории. Им дозволено лишь аккуратно спасать из рук кровавых, как водится, палачей местных умников и творцов. Центром повествования становится молодой прогрессор Антон. Его посылают в город Арканар под именем благородного дона Руматы Эсторского. Светоч человечества, по сюжету сериала, радостно пьет местную сивуху, с удовольствием машет двумя мечами и в целом развлекается словно Д’Артаньян в Париже. От руководства института он еще и скрывает личную тайную цель: стараниями сценариста в повесть прокрался отец Антона, работавший под прикрытием легендарного лекаря Будаха. Постепенно Румата оказывается в эпицентре политических интриг. Вокруг бушуют серые штурмовики, местный антагонист жжет ученых на кострах. Перед главным героем встает не слишком мучительный выбор: слепо выполнять инструкцию и оставаться бесстрастным богом или взять в руки оружие и вступить в бой за чужой мир.

Фото: Wink

Я здесь за Арканар стою Роль Руматы досталась сербскому повелителю женских сердец Александару Радойичичу. Он мог бы победить всех врагов одним подбородком и не делает этого из чистого благородства. В книге дон-прогрессор тоже не лыком шит, но до почти двухметрового серба очевидно не дотягивает. Актерскую игру бравого уроженца Белграда уже критикуют — все, кроме женщин. Серб скуп на мимику, слышен и акцент. Кроме того, в интервью Радойичич честно признался, что прочитал «Трудно быть богом» уже после того, как прошел кастинг. Мудрым наставником Руматы в сериале выступает дон Кондор в исполнении Сергея Безрукова. По сюжету, на планете он работает уже 15 лет. И ведет себя так, словно его персонаж — мафиозный босс с манерами Саши Белого, только в другом антураже. В какой-то момент Безрукову даже дают пострелять из местной вариации автомата.

Фото: РИА «Новости»

Настоящим украшением проекта стал Никита Кологривый. Книжный дон Пампа выписан гигантом-добряком с чисто портосовскими интонациями. Кологривый, несмотря на весь свой безусловный актерский талант, транслирует на экран привычную для себя приблатненную дерзость. В его исполнении добродушный Пампа превращается в уличного драчуна. Он здесь не просто так, он здесь за Арканар стоит. Доны ему все, и он все донам, кто его знает, тот в курсе. Для Бондарчука, продюсера гениальной картины, прописали совершенно нового персонажа. С именем морочиться не стали: уже есть дон Рэба, пусть будет дон Куба. Особым подарком для синефилов стало появление Леонида Ярмольника — актера, сыгравшего Румату в картине Германа 2013 года.

Фото: Wink

Чем хорош «Трудно быть богом» С визуальной точки зрения «Трудно быть богом» впечатляет. Это действительно шаг вперед, достойная заявка на возрождение отечественной фантастики. От мрачной эстетики Алексея Германа не осталось и следа. И это к лучшему, ведь в гениальной работе мэтра тонули в вязкой грязи не только зрители, но и профессиональные критики. Теперь же тонуть негде. Новый Арканар снимался в декорациях, которые могли бы подойти и «Дюне». Выжженный солнцем восточный город городом с глинобитными замками, пыльными караван-сараями и песчаными каньонами. Кеплер-4047 команда Бондарчука и режиссера Дмитрия Тюрина снимала в Иране. Здесь на площади в шесть гектаров строители возвели грандиозный средневековый город из 48 зданий. Съемки стоили всем километра нервов. В июне 2025 из Ирана пришлось экстренно эвакуироваться, республике стало не до кино. Завершать работу над проектом пришлось уже в Москве, в павильонах и натурных площадках кинопарка «Москино».

Фото: Wink

Стоит ли смотреть «Трудно быть богом» Неизбежные сравнения с оригиналом зрителю нужно отбросить сразу же. Это самостоятельное произведение по мотивам. В таком ракурсе все становится проще: очевидно, что российская киноиндустрия совершила мощный технологический рывок. Сериал смотрится вполне бодро. Ритм выстроен умело, за персонажами смотреть интересно. Постановка боевых сцен, каскадерские трюки и детализация костюмов тоже на уровне, Безруков выдает прекрасный перформанс. И даже Никита Кологривый в этой интерпретации мира выглядит органичным — такой вот Арканар, с пацанским уклоном. Чуть ли не впервые за всю историю экранизаций Стругацких авторы показывают их фантастику как оптимистичную, веселую и развлекательную. Не страдает от экзистенциального ужаса Ярмольник, Тарковский не мучает своими планами длиной в жизнь. Пусть, как просил сталкер, с премьеры никто не уйдет обиженным.

Фото: Wink

Утраченный советский контекст Кинокритик Сергей Угольников в беседе с 360.ru отметил, что передать дух оригинала в современных реалиях невозможно, да сам роман опирается на устаревшие подростковые смыслы. «Любые экранизации Стругацких бессмысленны и беспощадны. Вряд ли можно вернуть дух читателей и писателей 70-х годов в наше время. Советский контекст полностью ушел из нашей жизни», — объяснил критик. По мнению Угольникова, авторы книги изначально сделали ее чрезмерно инфантильной. Поэтому уход авторов сериала от первоисточника — удачный ход. «Я за то, чтобы Стругацких было чем меньше, тем лучше. Тот же Тарковский, чтобы не экранизировать ничего буквально, сделал совершенно свое: вместо фантастики из „Соляриса“ у него получилась достоевщина. То, что сериал разбивается на отдельные трюковые эпизоды — это хорошо, потому что философия Стругацких кажется мне очень мелкой и примитивной. Разбить все на дробящуюся конструкцию — нормально», — добавил кинокритик.

Фото: Wink