Шутки, шпаги, Кологривый и Безруков с автоматом. «Трудно быть богом» вызвал споры: наша «Дюна» или полный провал?
Работа со Стругацкими для постановщика сравнима с прогулкой по минному полю. Здесь оступались Тарковский и Герман, зато Бондарчук решил взять высоту дважды. Первые же серии нового «Трудно быть богом» шокировали зрителей — и размахом, и провалом. Как Кологривый вышел постоять за Арканар, зачем Безрукову опять дали автомат и стоит ли вообще смотреть кино, ради съемок которого актеров эвакуировали из Ирана?
Коротко о сути: что происходит
Сюжет разворачивается в далеком будущем. Доброе человечество по мере своих немалых сил помогает цивилизациям на других планетах. Те, несчастные, застряли в Средневековье и не очень хотят выбираться в просвещенный век, словно начитались современных новостей.
В таком застое братьев по разуму бросать негоже. Поэтому некий институт отправляет на планету Кеплер-4047 секретных наблюдателей. Земным агентам запрещено вмешиваться в естественный ход истории.
Им дозволено лишь аккуратно спасать из рук кровавых, как водится, палачей местных умников и творцов.
Центром повествования становится молодой прогрессор Антон. Его посылают в город Арканар под именем благородного дона Руматы Эсторского.
Светоч человечества, по сюжету сериала, радостно пьет местную сивуху, с удовольствием машет двумя мечами и в целом развлекается словно Д’Артаньян в Париже. От руководства института он еще и скрывает личную тайную цель: стараниями сценариста в повесть прокрался отец Антона, работавший под прикрытием легендарного лекаря Будаха.
Постепенно Румата оказывается в эпицентре политических интриг. Вокруг бушуют серые штурмовики, местный антагонист жжет ученых на кострах.
Перед главным героем встает не слишком мучительный выбор: слепо выполнять инструкцию и оставаться бесстрастным богом или взять в руки оружие и вступить в бой за чужой мир.
Я здесь за Арканар стою
Роль Руматы досталась сербскому повелителю женских сердец Александару Радойичичу. Он мог бы победить всех врагов одним подбородком и не делает этого из чистого благородства. В книге дон-прогрессор тоже не лыком шит, но до почти двухметрового серба очевидно не дотягивает.
Актерскую игру бравого уроженца Белграда уже критикуют — все, кроме женщин. Серб скуп на мимику, слышен и акцент. Кроме того, в интервью Радойичич честно признался, что прочитал «Трудно быть богом» уже после того, как прошел кастинг.
Мудрым наставником Руматы в сериале выступает дон Кондор в исполнении Сергея Безрукова.
По сюжету, на планете он работает уже 15 лет. И ведет себя так, словно его персонаж — мафиозный босс с манерами Саши Белого, только в другом антураже. В какой-то момент Безрукову даже дают пострелять из местной вариации автомата.
Настоящим украшением проекта стал Никита Кологривый. Книжный дон Пампа выписан гигантом-добряком с чисто портосовскими интонациями.
Кологривый, несмотря на весь свой безусловный актерский талант, транслирует на экран привычную для себя приблатненную дерзость. В его исполнении добродушный Пампа превращается в уличного драчуна. Он здесь не просто так, он здесь за Арканар стоит. Доны ему все, и он все донам, кто его знает, тот в курсе.
Для Бондарчука, продюсера гениальной картины, прописали совершенно нового персонажа. С именем морочиться не стали: уже есть дон Рэба, пусть будет дон Куба.
Особым подарком для синефилов стало появление Леонида Ярмольника — актера, сыгравшего Румату в картине Германа 2013 года.
Чем хорош «Трудно быть богом»
С визуальной точки зрения «Трудно быть богом» впечатляет. Это действительно шаг вперед, достойная заявка на возрождение отечественной фантастики. От мрачной эстетики Алексея Германа не осталось и следа. И это к лучшему, ведь в гениальной работе мэтра тонули в вязкой грязи не только зрители, но и профессиональные критики.
Теперь же тонуть негде. Новый Арканар снимался в декорациях, которые могли бы подойти и «Дюне». Выжженный солнцем восточный город городом с глинобитными замками, пыльными караван-сараями и песчаными каньонами.
Кеплер-4047 команда Бондарчука и режиссера Дмитрия Тюрина снимала в Иране. Здесь на площади в шесть гектаров строители возвели грандиозный средневековый город из 48 зданий.
Съемки стоили всем километра нервов. В июне 2025 из Ирана пришлось экстренно эвакуироваться, республике стало не до кино. Завершать работу над проектом пришлось уже в Москве, в павильонах и натурных площадках кинопарка «Москино».
Стоит ли смотреть «Трудно быть богом»
Неизбежные сравнения с оригиналом зрителю нужно отбросить сразу же. Это самостоятельное произведение по мотивам. В таком ракурсе все становится проще: очевидно, что российская киноиндустрия совершила мощный технологический рывок.
Сериал смотрится вполне бодро. Ритм выстроен умело, за персонажами смотреть интересно.
Постановка боевых сцен, каскадерские трюки и детализация костюмов тоже на уровне, Безруков выдает прекрасный перформанс. И даже Никита Кологривый в этой интерпретации мира выглядит органичным — такой вот Арканар, с пацанским уклоном.
Чуть ли не впервые за всю историю экранизаций Стругацких авторы показывают их фантастику как оптимистичную, веселую и развлекательную.
Не страдает от экзистенциального ужаса Ярмольник, Тарковский не мучает своими планами длиной в жизнь. Пусть, как просил сталкер, с премьеры никто не уйдет обиженным.
Утраченный советский контекст
Кинокритик Сергей Угольников в беседе с 360.ru отметил, что передать дух оригинала в современных реалиях невозможно, да сам роман опирается на устаревшие подростковые смыслы.
«Любые экранизации Стругацких бессмысленны и беспощадны. Вряд ли можно вернуть дух читателей и писателей 70-х годов в наше время. Советский контекст полностью ушел из нашей жизни», — объяснил критик.
По мнению Угольникова, авторы книги изначально сделали ее чрезмерно инфантильной. Поэтому уход авторов сериала от первоисточника — удачный ход.
«Я за то, чтобы Стругацких было чем меньше, тем лучше. Тот же Тарковский, чтобы не экранизировать ничего буквально, сделал совершенно свое: вместо фантастики из „Соляриса“ у него получилась достоевщина. То, что сериал разбивается на отдельные трюковые эпизоды — это хорошо, потому что философия Стругацких кажется мне очень мелкой и примитивной. Разбить все на дробящуюся конструкцию — нормально», — добавил кинокритик.
Чем недовольны фанаты книги
За всей яркой визуальной мишурой нового сериала нет ничего. Так, по крайней мере, считают поклонники Стругацких в целом и книги «Трудно быть богом» в частности.
Повесть мастеров далека от приключенческой истории про шпаги и честь. Это тяжелая по своей сути, мрачная социальная драма о природе тоталитаризма, о трагедии интеллигенции, бессильной перед лицом торжествующей серости.
Сложнейшие размышления Руматы о сущности власти и историческом развитии цивилизаций в сериале сводятся к минутным ссорам напарников в духе: «Тебе их жалко? А мне жалко».
Личная мотивация главного героя сместилась от страдания за судьбу человечества к поиску пропавшего отца. Из истории исчез экзистенциальный кризис, сам Арканар превратился в яркую декорацию для лихих фехтовальных дуэлей.
Моральные терзания Руматы у Стругацких вообще на втором плане. Вглядываться нужно в то, что происходит вокруг героя. Шоураннеры новой адаптации выбрали другой путь. Философская притча стала пацанским экшеном, «Дюной у нас дома».
Впрочем, шаг этот все же совершенно оправданный. Настоящий Арканар мы уже видели у Алексея Германа — и он понравился не всем.