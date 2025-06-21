Кологривый сыграет в  сериале «Трудно быть богом»

Российский актер Никита Кологривый получил роль барона Пампы в сериале по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Wink в своем Telegram-канале .

Сергею Безрукову доверили образ дона Кондора, а Федору Бондарчуку — дона Куба. Федор Лавров сыграет роль дона Рэбы.

Дата премьеры пока не называется. Однако известно, что кинокартина будет иметь восемь эпизодов по 48 минут каждый.

Часть съемок экранизации прошла в Иране. Неделю назад съемочную группу экстренно эвакуировали после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за нее 90 человек не могли вовремя покинуть страну.