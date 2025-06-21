Кологривый сыграет в  сериале «Трудно быть богом»

Российский актер Никита Кологривый получил роль барона Пампы в сериале по повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Wink в своем Telegram-канале.
Сергею Безрукову доверили образ дона Кондора, а Федору Бондарчуку — дона Куба. Федор Лавров сыграет роль дона Рэбы.
Дата премьеры пока не называется. Однако известно, что кинокартина будет иметь восемь эпизодов по 48 минут каждый.
Часть съемок экранизации прошла в Иране. Неделю назад съемочную группу экстренно эвакуировали после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за нее 90 человек не могли вовремя покинуть страну.
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Можайском округе
Статус страны — гостя ПМЭФ-2026 получила Саудовская Аравия
Медведев посоветовал Израилю отказаться от ядерной программы вместе с Ираном
Мордашов рассказал о своей самой крупной ошибке в бизнесе
Дядя задушил 16-летнюю племянницу и бросил ее труп в лесу под Краснодаром
Экс-порноактриса Бавель рассказала об угрозах от игрока «Барселоны» Ямаля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте