Съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали из Ирана

Фото: МИД России
Фото: Фото: МИД России

Съемочную группу российского сериала «Трудно быть богом» экстренно эвакуировали из Ирана. Об этом сообщил продюсер киностудии.  Около 90 человек смогли собрать вещи и покинуть место съемок всего за несколько часов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эвакуация потребовалась из-за временного ограничения авиасообщения, введенного иранскими властями. Из-за этого члены съемочной группы не смогли вовремя вылететь из страны. В ведомстве подчеркнули, что все участники группы находятся в безопасности, и маршруты их возвращения заранее проработали.

Ранее Федора Бондарчука эвакуировали из Ирана. Его и съемочную группу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке вывезли в Азербайджан.

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