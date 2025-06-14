Съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали из Ирана

Съемочную группу российского сериала «Трудно быть богом» экстренно эвакуировали из Ирана. Об этом сообщил продюсер киностудии. Около 90 человек смогли собрать вещи и покинуть место съемок всего за несколько часов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эвакуация потребовалась из-за временного ограничения авиасообщения, введенного иранскими властями. Из-за этого члены съемочной группы не смогли вовремя вылететь из страны. В ведомстве подчеркнули, что все участники группы находятся в безопасности, и маршруты их возвращения заранее проработали.

Ранее Федора Бондарчука эвакуировали из Ирана. Его и съемочную группу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке вывезли в Азербайджан.