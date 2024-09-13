Сегодня 19:39 Начало индикта. Как встречают славянский Новый год Религиовед Фоминых рассказала, как отмечали Новолетие на Руси 0 0 0 Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press Культура

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Церковное начало года отметят 14 сентября. Его называют Новолетием, или славянским Новым годом. Почему православные начинают отсчет года не по светскому календарю и когда его стали праздновать на Руси, разбирался 360.ru.

В чем суть Новолетия и когда появился праздник Праздник зародился в Римской империи. Изначально императоры устанавливали индикт — период сбора налогов. «Слово произошло от латинского indiction — назначать цену, оценивать. В конце индикта объявляли размер налога и собирали его. Суммы и начало индиктов были разными в зависимости от урожайности», — рассказала 360.ru религиовед доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Позднее император Октавиан Август определил конкретный день сбора налогов. Им стал день его рождения — 23 сентября. Впоследствии все императоры придерживались этого правила. «В зависимости от урожая и социальных факторов императоры назначали длину индикта — от пяти до 15 лет. В 314 году его длину установили постоянной — 15 лет. То есть налоги собирали каждые 15 лет», — пояснила Фоминых.

В 462 году дату индикта перенесли на 1 сентября. Годы в индиктах называли «первый индикт», «второй индикт» и так далее — до 15. Сумма налога изменялась каждый год. В 537-м император Юстиниан I издал 47-ю новеллу и ввел единообразие в летоисчислении. Согласно новелле, новый год начали указывать во всех официальных документах в империи. Он начинался 1 сентября и встраивался в общую систему летоисчисления. Постепенно слово «индикт» утратилось, а люди начали упоминать вместо него год. Византийское летоисчисление стартует с предполагаемой даты сотворения мира, то есть с 5509 года до нашей эры.

Фото: Юстиниан I (11 мая 482 — 14 ноября 565) — византийский император, правивший с 1 августа 527 года до своей смерти в 565 году. / Википедия

История праздника Церковного Новолетия в России На Руси Новый год долго праздновали 1 марта. Славяне-язычники считали это временем пробуждения природы для новой жизни.

Интересно Даже после Крещения Руси в 988 году отсчет года сохранился прежним — с 1 марта. Славяне называли март месяцем, когда Господь создал мир. При этом 1 сентября люди считали началом церковного года. Даже после Крещения Руси в 988 году отсчет года сохранился прежним — с 1 марта. Славяне называли март месяцем, когда Господь создал мир. При этом 1 сентября люди считали началом церковного года.

Опирались на религиозные тексты. Согласно Ветхому Завету, на седьмой месяц, то есть в сентябре, если считать март первым месяцем года, Ной остановил свой ковчег на горе Арарат. В сентябре Моисей узнал заповеди. На этот же месяц приходится освящение Иерусалимского храма. В 1492-м, за год до падения Византии, русская Церковь провела Собор, на котором решили начинать отсчет года с 1 сентября. Первым большим церковным праздником в году стали считать Рождество Богородицы (21 сентября), далее шла череда других церковных праздников и постов. Последним отмечали Успение — 28 августа. Император Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, а с 1918 года его начали отмечать 1 января по новому стилю. Традиция сохранилась до сих пор. По этой причине Новолетие, или начало индикта, закрепилось исключительно как церковный праздник. Сейчас оно приходится на 14 сентября по новому стилю.

Фото: РИА «Новости»

Традиции и обряды в Новолетие На Руси главное торжество проходило в Москве. В этот день звонили в колокола, митрополит выходил на Соборную площадь и поздравлял народ с окончанием года и началом нового. Затем кропил святой водой князя и горожан.

Интересно В Новолетие было принято объявлять о новом наследнике престола. Когда ему исполнялось 14 лет, он вместе с князем поднимался на помост и произносил речь. В Новолетие было принято объявлять о новом наследнике престола. Когда ему исполнялось 14 лет, он вместе с князем поднимался на помост и произносил речь.

При царе Алексее Михайловиче людям дарили подарки, подавали милостыню. Горожане ходили друг к другу в гости, дарили подарки и гостинцы, посещали заключенных в тюрьмах. В храмах служили «чин летопроизводства». После утрени архиерей с духовенством под пение выходил на городскую площадь. Диакон читал ектению, то есть молитвенное прошение. Далее чин продолжался пением хора, благословением народа, литейными прошениями, тропарем «Всея твари Содетелю», кондаком, молитвами. Завершалось все проповедями о лете Господнем.

Фото: Global Look Press

Сейчас в церквях служат особую славословную службу. «Полное название праздника — Начало индикта, еже есть новаго лета. Другое древнее славянское название праздника, известное по иконографии, — Летоприложение. В этот день еще вспоминают Симеона Столпника и матерь его Марфу Каппадокийскую. Богослужение объединяет эти праздники», — рассказала Фоминых. Накануне вечером в храмах служится Великая вечерня. На ней читают книгу пророка Исайи. Основной смысл богослужения в этот день — напомнить о проповеди Иисуса Христа в синагоге в Назарете, который тоже читал творение Исайи. Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем» и говорил о «лете благоприятном», то есть рае, которого может достичь каждый на земле, если будет искренне служить Богу.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Новолетие люди вспоминали преподобного Симеона, который обладал даром предвидения и мог излечивать душевные и телесные болезни. В его честь, а также в самом начале бабьего лета проводили языческий обряд Осенины (осеннее равноденствие, 21 сентября). От трения сухого дерева разводили огонь, у большого костра водили хороводы, пели песни и соревновались в силовых состязаниях.

Важно, чтобы огонь был именно новым. От него затапливали печи в домах и банях. Наталия Фоминых

Дома украшали рябиновыми ветками, поскольку на Руси красный цвет считался синонимом красоты и позитива. Так население провожало лето и просило о хорошем урожае в следующем. В этот день хозяйки пекли большой каравай и угощали им как можно больше гостей.