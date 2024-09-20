Сегодня 22:02 «Через Нее будет дано всем Спасение». История Рождества Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы отпразднуют 21 сентября 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press Культура

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Каждый год 21 сентября Православная церковь отмечает один из важнейших после Пасхи праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. О его истории и традициях — в материале 360.ru.

Когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году В письменных источниках первые упоминания о Рождестве Пресвятой Богородицы появились в V веке в словах святого Прокла — архиепископа Константинопольского. Христиане каждый год отмечают этот праздник 21 сентября, а католики по старому стилю — 8 сентября. Дата торжества остается непереходящей — не меняется из года в год.

История праздника Рождества Пресвятой Богородицы Пресвятая Богородица — в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых важных святых. Ее почитают как Богородицу, или Матерь Божию, а также Царицу Небесную.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / Global Look Press

В Библии нет упоминания «Богородица», Марию называют только по имени. В Евангелие ее описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.

Подробности о рождении и ранних годах жизни Божией Матери можно узнать лишь из апокрифов — поздних церковно-исторических сочинений и текстов церковных служб. Один из таких источников — Протоевангелие Иакова II века, или «Иаковлева повесть». По древнему церковному писанию, родителей Пресвятой Богородицы — Иоакима и Анну — Церковь называла «богоотцами». Иоаким был потомком царя Давида, а Анна происходила из рода первосвященника Аарона. Жили супруги в Назарете.

Фото: «Встреча Анны с Иоакимом у Золотых ворот», Джотто ди Бондоне / Википедия

Согласно преданию, они были богаты, но для себя оставляли лишь треть доходов, а остальное раздавали нуждающимся и жертвовали деньги на храм. Оба вели праведную жизнь и чтили Господа. Однако, достигнув преклонных лет, так и не обзавелись детьми. В то время иудеи презирали бездетных людей, считая их проклятыми и грешными. Все ожидали рождения мессии, а потомство давало шанс каждой семье стать частью Божественного замысла. Считалось, что бесплодие указывало на то, что Бог отвернулся от рода. Иоаким и Анна терпели несправедливые обвинения в тайных грехах, но продолжали свое богоугодное дело. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву. Первосвященник не позволил ему сделать это, так как семья Иоакима не принесла детей Израилю.

Фото: «Юность Девы Марии», Данте Габриэль Россетти / Википедия

Униженный и сгорающий от стыда, мужчина ушел в пустыню. Он провел там 40 дней, прося Бога сжалиться над ним и даровать долгожданное дитя. Тем временем жена Иоакима оставалась дома и просила Господа о том же. После долгих молитв к Анне спустился ангел и принес ей радостную новость: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария». Обрадованная этой вестью, Анна пообещала отдать будущего ребенка на служение Богу. Небесный посланник явился и Иоакиму. Узнав о скором появлении дочери, глава семьи поспешил домой и велел принести в жертву часть стада. «И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: „Знаю теперь, что Господь благословил меня. Будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну!“ И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме», — гласит Протоевангелие Иакова.

Фото: Ангел является к Иоакиму, фреска, Джотто ди Бондоне / Википедия

Девять месяцев спустя у супругов родилась дочь, которую они в трехлетнем возрасте отдали на воспитание в храм. Там Мария прожила до совершеннолетия. Пророчество ангела сбылось, когда она стала матерью Сына Божьего — Иисуса Христа. Священник Русской православной церкви Николай Савченко объяснил в беседе с 360.ru, что Мария была избрана Богом. Он предвидел ее исключительную святость, она родилась, чтобы быть матерью Иисуса по плоти. «Господь не сразу пришел на землю. Он должен был прийти на землю через Святую Деву. Он был и Богом, и человеком, а зачат чудесным образом — непорочно. Тело Марии стало святым сосудом», — рассказал священник.

Фото: «Мадонна Литта», Леонардо да Винчи / Википедия

В чем суть Рождества Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый праздник церковного года, важнейший после Пасхи для православных, напомнил Николай Савченко. События, связанные с Божией Матерью, принято считать отправной точкой Нового Завета.

В Церкви отмечают день рождения матери Иисуса Христа. Церковный год начинается с сентября, поэтому этот праздник самый первый. Николай Савченко

В богослужебных песнопениях рождение Девы Марии называют началом спасения: она появилась на свет, чтобы дать жизнь Спасителю, стать его проводником в мир и посредником между Богом и человечеством. Ее рождение — великая радость для всех живущих, ведь именно она проложила дорогу Мессии.

Фото: «Мадонна ди Лорето», Микеланджело Меризи да Караваджо / Википедия

Запреты для верующих на Рождество Пресвятой Богородицы Накануне Рождества Пресвятой Богородицы в храмах проводят всенощные бдения, церковнослужители читают отрывки из Ветхого Завета. Утро начинается с праздничной литургии. В течение дня верующие приходят в храмы, чтобы поклониться иконе Божией Матери, помолиться ей и попросить о благополучии для себя и близких, защите от врагов видимых и невидимых. Молитва укрепляет веру и дарует долготерпение. Раньше праздник совпадал с окончанием сбора урожая, отметил священник. Чем больше христиане собирали зерна, овощей, фруктов, грибов и ягод, тем пышнее были гулянья. В деревнях варили домашнее пиво, закалывали скот для праздничного стола и пекли пироги. Верующие благодарили Богородицу за помощь и молились о заступничестве в следующем году.

Фото: РИА «Новости»

Этот день всегда было принято проводить в кругу близких и любимых людей — с семьей. Тесть и теща по традиции приглашали к себе зятя, а сваты становились почетными гостями и занимали лучшие места за столом. Однако в праздник, посвященный Божией Матери, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе убирать, стирать, готовить и шить. В идеале необходимо сходить на службу, но если не получается, то хотя бы уделить время на молитву дома.

В этот день обычно отдыхали. Но мы живем в другое время, поэтому следуем определенному графику. Нам трудно отдыхать из-за светских дел. Желательно после работы посетить церковь. Николай Савченко

Помимо этого, в Рождество Пресвятой Богородицы нельзя отказывать в поддержке нуждающимся. Мария была милосердной и сострадательной, поэтому благотворительность, волонтерская работа и любая бескорыстная помощь поощряются.

Фото: Фрагменты убранства в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино / РИА «Новости»

Народные приметы на 21 сентября Много шишек на елках — в следующем году хорошо будут расти огурцы, горох и яровые.

Если деревья сбросили листву быстро — к суровой зиме.

Все птицы улетают на юг одновременно — зима будет холодная.

Фото: Frank Hormann/dpa / Global Look Press

Летающая паутина — к бабьему лету.

Низколетящие стаи — к холодной зиме, а высоколетящие — к теплой.

На улице ясно — осень будет теплая.