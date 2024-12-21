Сегодня 22:51 «Щелкунчик» для избранных. История балета, который нельзя посмотреть простым смертным 0 0 0 Фото: «Щелкунчик» Английского национального балета. Bettina Strenske / Global Look Press Культура

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«Щелкунчик» уже давно стал визитной карточкой русского балета и Большого театра. Однако его постановка в нынешнем году вызвала скандал: цены на билеты просто космические, а знатоки утверждают, что спектакль играется из рук вон плохо. 360.ru рассказал, когда впервые поставили сказку на сцене, кто сегодня выступает и что говорит Николай Цискаридзе.

История балета «Щелкунчик» История появления балета «Щелкунчик» напоминает старый анекдот: «Почему вы не любите Карузо? — Ой, мне Рабинович напел, это ужас: картавит, сипит, в ноты не попадает». Когда директор императорских театров Иван Всеволожский решил ставить балет «Щелкунчик и Мышиный король», он поручил либретто знаменитому балетмейстеру Мариусу Петипа.

Интересно По немецким поверьям, щелкунчиков дарили, чтобы принести удачу и защитить семью. Считалось, что кукла не позволит злым духам и опасности проникнуть в дом. По немецким поверьям, щелкунчиков дарили, чтобы принести удачу и защитить семью. Считалось, что кукла не позволит злым духам и опасности проникнуть в дом.

Вот только Петип не был знаком с оригиналом сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он читал лишь «Историю Щелкунчика» — французский пересказ Александра Дюма-отца. Разница между двумя произведениями была примерно такой же, как у «Пиноккио» Карло Коллоди и «Буратино» Алексея Толстого.

Несмотря на череду нерадостных событий, Петр Чайковский самоотверженно трудился над сказкой. Он даже смог добыть в Париже челесту: именно она создает необыкновенное волшебство в «Танце феи Драже». Композитор очень переживал, как бы коллеги раньше времени не перехватили новинку.

Интересно Именно со «Щелкунчика» появилась традиция выступления юных танцовщиков во взрослом спектакле. Впервые они исполняли даже главные партии — двенадцатилетняя Станислава Белинская (Мари) и семнадцатилетний Сергей Легат (Щелкунчик) на тот момент учились в театральном училище Санкт-Петербурга. В вечер премьеры каждый начинающий артист получил от Чайковского в подарок коробку конфет. Именно со «Щелкунчика» появилась традиция выступления юных танцовщиков во взрослом спектакле. Впервые они исполняли даже главные партии — двенадцатилетняя Станислава Белинская (Мари) и семнадцатилетний Сергей Легат (Щелкунчик) на тот момент учились в театральном училище Санкт-Петербурга. В вечер премьеры каждый начинающий артист получил от Чайковского в подарок коробку конфет.

Премьера балета состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Критики разнесли ее в пух и прах! Газеты писали, что из прекрасной истории (да, рецензенты как раз читали не пересказ, а оригинал сказки) сделали несерьезную «безделицу для детей», в которой «даже музыка оказалась довольно слабою».

Фото: Премьера балета в Мариинском театре Санкт-Петербурга, 1892 год / Википедия

Зато государь император, по свидетельству Александра Бенуа, будучи на генеральной репетиции балета, остался в восхищении от спектакля. «Щелкунчик», хоть и взял небольшую паузу после премьеры, все же остался в репертуаре Мариинского театра, потом перебрался в Большой и скоро «прописался» по всему миру. Кто и как только не ставил этот балет. На смену богатым красочным декорациям приходили передвижные щиты и авангардные решения, пытались намекнуть на Французскую революцию, уходили в мрачную готику, снежные хлопья танцевали чернокожие танцовщицы, выбрасывали «нетолерантные» номера вроде «Китайского танца»…

«Щелкунчик» сегодня Согласно сайту Большого театра, нынешний балет «Щелкунчик» повторяет постановку 1966 года народного артиста СССР Юрия Григоровича, который использовал мотивы сценария Петипа. В роли Мари — выпускница Московской государственной академии хореографии балерина Елизавета Кокорева. Щелкунчиком выступает премьер Дмитрий Смилевски. Оба они происходят из балетных семей и по окончании Московской государственной академии хореографии в 2019 году были приняты в труппу Большого театра. Роль крестного Дроссельмейера исполняет премьер Руслан Скворцов. Он был постоянным артистом Большого театра до 2020 года, а теперь работает по контракту. Главного антагониста, Мышиного короля, представляет первый солист Александр Водопетов, который работает в балетной труппе с 2003 года.

Цискаридзе против «Щелкунчика» Ректор Академии русского балета имени В. Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе неоднократно выходил на сцену Большого театра в образе Щелкунчика. Он уверен, что в мире есть только две верные постановки сказки: Василия Вайнонена, основанная на самой первой версии спектакля, и Юрия Григоровича. Все остальное — лишь их парафраз. Однако нынешние постановки знаменитого спектакля, по мнению мэтра, не имеют никакого отношения к настоящему «Щелкунчику»: зрители увидят просто очень плохой состав труппы. Те, кто мог бы достойно выступить в этом балете, сейчас попросту не служат в Большом театре.

Кстати, 18 и 19 декабря года в Кремлевском дворце состоялись показы «Щелкунчика» от петербургской Академии русского балета. Эта постановка точно не уступает тому, что дают в Большом театре, а стоимость билетов куда доступнее.

Цены на «Щелкунчик» в 2024 году Цискаридзе осудил цены на спектакли Большого театра. Увидеть, что русский балет действительно лучший в мире, могут себе позволить только состоятельные люди. На недавно прошедшем аукционе за четыре билета на «Щелкунчик» с 10-го по 13-е в 12-м ряду партера выложили более миллиона рублей. Без аукциона тоже цены немаленькие — старт от 35 тысяч. Цискаридзе напомнил, что во времена его выступлений в Большом театре свободных мест в зале не было. Сейчас ситуация противоположная, ведь мало кто может себе позволить такие траты на билеты. А если захочется сесть поближе, чтобы рассмотреть сцену, придется отдать месячную заплату или даже брать кредит.

При этом артист напомнил, что театры — бюджетные учреждения, которые содержатся в том числе на налоги россиян. Тот же Большой получает в год около пяти миллиардов рублей, так что посещение спектаклей должно быть доступно всем желающим. Государству пора законодательно установить границу цен.

Как любой человек, который возглавляет большую организацию и подписывает зарплаты два раза в месяц, я точно знаю, сколько стоит труд педагога, сколько стоит труд уборщицы и так далее. И когда я вижу цены в главные театры нашей страны, я понимаю, что есть категория людей, которая никогда не сможет себе позволить купить даже один билет или сходить семьей. Это физически невозможно. Николай Цискаридзе в интервью «Российской газете»

Тем более что у главного театра страны точно есть деньги. Ведь смог он заключить пятилетний контракт на 500 миллионов рублей на услуги дирижера — то есть более восьми миллионов рублей в месяц. Информацию публиковали на сайте ЕИС «Закупки», однако сейчас эта страница уже удалена.