«Невозможно смотреть». Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре

Цискаридзе заявил, что в «Щелкунчике» очень плохой состав

Балет Большого театра «Щелкунчик» не имеет ничего общего с настоящим «Щелкунчиком», который там должны показывать. Такое мнение выразил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«„Щелкунчик“ Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему „Щелкунчику“, который там должен быть», — заявил он.

Цискаридзе объяснил, что в России танцевали этот балет в прямом эфире на протяжении последних 60 лет, ничего нового в проходящем сейчас «Щелкунчике» не произошло.

«Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», — сказал артист балета.

По его словам, в Большом театре нет людей, которые смогут отрепетировать этот спектакль.

Это уже не первый раз, когда Цискаридзе критикует «Щелкунчик». Ранее он отмечал, что спектакль поставил «не очень талантливый человек». Он также обрадовался, когда узнал о фиаско постановки и заявил, что за такие ошибки нужно «выводить на лобное место и пороть».