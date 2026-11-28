Рождественский пост — 2026. Календарь питания, суть и главные запреты
Рождественский (Филиппов) пост длится 40 дней. Разговение наступает 7 января — в праздник Рождества Христова. Когда соблюдать пост в 2026 году, в чем его суть, как правильно поститься и как выглядит строгий календарь пищевых ограничений — в материале 360.ru.
Когда Рождественский пост в 2026 году
В этом году Рождественский пост начнется 28 ноября. Он завершится 6 января 2027 года. Эти даты ежегодно не меняются.
Период ограничений традиционно продлится 40 дней.
Значение Рождественского поста в православии
Суть этого поста, как и любых других многодневных постов, в том, чтобы духовно подготовиться к большому празднику, в данном случае — к Рождеству Христову, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Калужской области Димитрий Моисеев (отец Дмитрий).
«Пост возник достаточно поздно, намного позже Великого. И сначала он был короче, но постепенно дошел до нынешнего устава, где предполагается, что он продолжается 40 дней», — объяснил священник.
Интересно
Пост называют не только Рождественским, но и Филипповым, потому что накануне первого дня этого периода православные отмечают День памяти апостола Филиппа. Это один из 12 святых учеников Христа, родом из Вифсаиды, откуда и другие последователи Иисуса — Петр и Андрей Первозванный.
Филипп проповедовал Евангелие после Воскресения Христова в странах Азии и в Греции, где совершил множество чудес, исцелял и просвещал людей. Святой пострадал от рук подданных императора Домициана в 86 году.
Установление Рождественского поста относится к IV веку. Первоначально он длился семь дней, а 40 дней соблюдали только монахи. Однако с 1166 года по решению патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал длинным.
Армянская православная церковь эти правила не приняла — в этой стране до сих пор соблюдают семидневный Рождественский пост.
Как подготовиться к Рождественскому посту
Перед вступлением в пост Моисеев посоветовал верующему настроиться и подумать, чем себя занять в это время, чтобы не получилось так, что после отказа от привычных дел православный просто маялся бездельем.
«Важно не просто что-то убрать из жизни, а заменить это на духовные занятия: подумать, поставить себе цель прочитать Евангелие или какую-то святоотеческую книгу, чаще ходить в храм, исповедаться, причаститься», — пояснил священник.
Как правильно провести Рождественский пост
«Самое главное — это не то, что мы едим, а то, как мы духовно к этому готовимся, потому что пост без молитвы, без духовных упражнений — это скорее диета, чем пост. Настоящий пост должен представлять ограничение себя, воздержание от удовольствий: развлечений, привычных дел, чтобы освободившееся время посвятить чтению Евангелия, Святых Отцов или молитвенной подготовке к празднику», — пояснил протоиерей.
Во время Рождественского поста допускается:
- заниматься рукоделием;
- крестить детей;
- поминать усопших.
Что запрещено:
- участвовать или организовывать шумные гуляния;
- путешествовать;
- устраивать свадьбу или другие торжества;
- охотиться и рыбачить;
- бездельничать.
Послабление пищевых ограничений возможно, если человек заболел или тяжело работает. Их можно не соблюдать беременным, старикам и детям.
Что можно и нельзя есть и пить в Рождественский пост
Этот пост не такой строгий, как Великий. В те дни, когда празднуют память значимых святых, допускается вкушение рыбы, рассказал Моисеев.
«Рыбу нельзя есть в последние дни поста — со второго по шестое января. Это самые строгие дни перед Рождеством», — отметил Моисеев.
Что еще нельзя есть и пить в пост:
- мясо;
- птицу;
- яйца;
- молочные продукты и напитки.
Запрещается крепкий алкоголь, однако в большие праздники можно пригубить немного вина. Никакого спиртного пить нельзя с 2 по 6 января.
Во время поста будет три крупных праздника: Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, День святителя Николая Чудотворца 19 декабря, а также Сочельник 6 января.
Календарь Рождественского поста — строгий вариант
Весь календарь можно разделить на три части.
Вот так выглядит питание человека, который решил придерживаться строгого поста, в период с 28 ноября по 18 декабря:
- суббота и воскресенье — разрешена рыба и пища с растительным маслом;
- вторник и четверг — горячая пища с растительным маслом (по уставу для мирян часто допускается рыба, кроме строгих дней; по монастырскому уставу в четверг — елей и вино, во вторник — растительное масло);
- понедельник — горячая пища без масла (по уставному чтению — сухоядение);
- среда и пятница — строгий пост (по уставу — сухоядение; для мирян чаще — горячая пища без масла);
- 4 декабря (пятница) — Введение во храм Пресвятой Богородицы: великий (двунадесятый) праздник, устав допускает послабление поста за счет вкушения рыбы.
С 19 декабря по 1 января:
- 19 декабря (суббота) — память святителя Николая Чудотворца, разрешена рыба и пища с растительным маслом;
- суббота и воскресенье (включая 20, 26, 27 декабря) — рыба и пища с растительным маслом;
- вторник и четверг (22, 24, 29, 31 декабря) — горячая пища с растительным маслом (без рыбы);
- понедельник, среда, пятница (21, 23, 25, 28, 30 декабря, 1 января) — пища без растительного масла (по уставу — сухоядение).
С 2 по 6 января — самые строгие дни:
- 2–3 января (суббота и воскресенье, Неделя святых отец) — строгий пост без рыбы; допускается пища с растительным маслом;
- 4–5 января (понедельник и вторник) — горячая пища без масла (по уставному чтению — сухоядение);
- 6 января (среда) — Рождественский сочельник — самый строгий день поста.
В последний день Рождественского поста верующие традиционно воздерживаются от пищи до первой звезды или окончания вечернего богослужения. После этого они разговляются: сначала едят сочиво (кутью) и постную пищу без масла либо с растительным маслом, но по уставу — после службы.