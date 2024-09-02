Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил
День пророка Самуила празднуют 2 сентября
Народный праздник Самойлов день отмечают ежегодно 2 сентября. Православные христиане вспоминают пророка Самуила — одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков. В истории и традициях праздника разбирался 360.ru.
Самойлов день: история праздника
Кто такой пророк Самуил
Пророк Самуил жил в XI веке до нашей эры и был последним судьей Израиля. Он родился по молитве своей матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей.
Самуил с детства служил Богу и пророчествовал о приходе Мессии. Он же помазал на царство первого царя Израиля — Саула, основателя единого Израильского царства и регулярной еврейской армии. Впоследствии Самуил отвернулся от Саула, когда тот стал неугоден Богу.
В православной традиции пророка Самуила, среди прочего, считают защитником всех обиженных и обездоленных. Ему молятся о помощи в судебных делах и защите от несправедливости.
Интересно
На Руси Самойлов день — или Самойлин — давал старт бабьему лету. С этого дня начинались свадебные недели, которые продолжались до Гурьева дня (17 ноября). В народе говорили: «Самойло-пророк сам Бога о свадьбах молит».
Традиции и обряды Самойлова дня
С этим праздником было связано множество народных традиций и обрядов.
Например, в Самойлов день девушки гадали на суженого. Для этого они выходили на улицу и спрашивали имя у первого встречного мужчины. Считалось, что так будут звать жениха. Также девушки пекли пироги и угощали ими парней, чтобы привлечь их внимание.
Еще одной традицией было посещение кладбищ, чтобы помянуть умерших родственников и оставить на могилах еду. Люди верили, что это поможет душам обрести покой.
В этот день было принято проводить различные обряды для защиты дома от злых духов. Например, на ворота и двери домов вешали ветки рябины, которая считалась оберегом от нечистой силы.
Что можно делать в Самойлов день
Поскольку Самуила считали покровителем всех мужчин, в его праздник женщины стремились радовать своих мужей, сыновей, братьев и других членов семьи мужского пола: готовили вкусный обед, в частности блюда из жареного картофеля, грибов и сезонных овощей.
Интересно
Поутру дочери дарили хозяину дома новые рубахи, расшитые вручную, а жены — вязаные носки, шарфы и рукавицы.
Что нельзя делать 2 сентября
В Самойлов день существовали и некоторые запреты. Во-первых, лучше не заниматься тяжелой работой, особенно связанной с землей.
Нельзя ссориться и ругаться, иначе весь год пройдет в спорах и конфликтах. Также не рекомендуется стричь волосы и ногти — это может привести к неприятностям.
Приметы в Самойлов день
На Руси были популярны некоторые приметы, связанные с Самойловым днем. К примеру, если в этот день идет дождь, осень будет дождливой. Если же погода ясная и солнечная, то можно ожидать теплое и продолжительное бабье лето. Если увидеть радугу — это к счастью и удаче.
Другие приметы на 2 сентября:
- Кротовы норы смотрят на север, значит, зима будет теплая.
- Кроты утепляют норки жнивьем и соломой, а белки готовят запасы — к холодной зиме.
- Мыши с полей перебираются в дома — зима будет холодная.
- Журавли летят высоко и неторопливо — к теплой осени.
- Грачи собрались в теплые края — ждите холодную осень.