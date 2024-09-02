Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

День пророка Самуила празднуют 2 сентября

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге
Фото: «Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге/Википедия

Народный праздник Самойлов день отмечают ежегодно 2 сентября. Православные христиане вспоминают пророка Самуила — одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков. В истории и традициях праздника разбирался 360.ru.

Самойлов день: история праздника

Кто такой пророк Самуил

Пророк Самуил жил в XI веке до нашей эры и был последним судьей Израиля. Он родился по молитве своей матери Анны, которая долгое время не могла иметь детей.

Самуил с детства служил Богу и пророчествовал о приходе Мессии. Он же помазал на царство первого царя Израиля — Саула, основателя единого Израильского царства и регулярной еврейской армии. Впоследствии Самуил отвернулся от Саула, когда тот стал неугоден Богу.

В православной традиции пророка Самуила, среди прочего, считают защитником всех обиженных и обездоленных. Ему молятся о помощи в судебных делах и защите от несправедливости.

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Пророка Шмуэля (Самуила), или аль-Наби Самуила, почитают евреи и мусульмане. Его могила в палестинской деревне в мухафазе Кудс — одно из немногих мест, где в одном здании соседствуют мечеть и синагога.

На Руси Самойлов день — или Самойлин — давал старт бабьему лету. С этого дня начинались свадебные недели, которые продолжались до Гурьева дня (17 ноября). В народе говорили: «Самойло-пророк сам Бога о свадьбах молит».

Могила пророка Самуила. Nir Alon/ZUMAPRESS.com
Фото: Могила пророка Самуила. Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Традиции и обряды Самойлова дня

С этим праздником было связано множество народных традиций и обрядов.

Например, в Самойлов день девушки гадали на суженого. Для этого они выходили на улицу и спрашивали имя у первого встречного мужчины. Считалось, что так будут звать жениха. Также девушки пекли пироги и угощали ими парней, чтобы привлечь их внимание.

Priscilla Du Preez
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Еще одной традицией было посещение кладбищ, чтобы помянуть умерших родственников и оставить на могилах еду. Люди верили, что это поможет душам обрести покой.

В этот день было принято проводить различные обряды для защиты дома от злых духов. Например, на ворота и двери домов вешали ветки рябины, которая считалась оберегом от нечистой силы.

Храм пророка Самуила в районе города Задонска в Липецкой области
Фото: Храм пророка Самуила в районе города Задонска в Липецкой области/РИА «Новости»

Что можно делать в Самойлов день

Поскольку Самуила считали покровителем всех мужчин, в его праздник женщины стремились радовать своих мужей, сыновей, братьев и других членов семьи мужского пола: готовили вкусный обед, в частности блюда из жареного картофеля, грибов и сезонных овощей.

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Хорошей приметой считалось подать к столу блюда из свеклы, например свекольник.

Поутру дочери дарили хозяину дома новые рубахи, расшитые вручную, а жены — вязаные носки, шарфы и рукавицы.

Что нельзя делать 2 сентября

В Самойлов день существовали и некоторые запреты. Во-первых, лучше не заниматься тяжелой работой, особенно связанной с землей.

Нельзя ссориться и ругаться, иначе весь год пройдет в спорах и конфликтах. Также не рекомендуется стричь волосы и ногти — это может привести к неприятностям.

Приметы в Самойлов день

На Руси были популярны некоторые приметы, связанные с Самойловым днем. К примеру, если в этот день идет дождь, осень будет дождливой. Если же погода ясная и солнечная, то можно ожидать теплое и продолжительное бабье лето. Если увидеть радугу — это к счастью и удаче.

Eugene
Фото: Eugene/Unsplash

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Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

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