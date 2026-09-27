Сборы при перевыпуске «Мстителей» обошли все новинки проката в Северной Америке

В Северной Америке в прокате доминировали «Мстители. Финал», занявшие первое место спустя семь лет после выхода. Картина собрала в 11,2 миллиона долларов по итогам пятницы, сообщило издание Variety .

«Фильм „Мстители: Финал. Часть 2“ вышел на первое место в прокате в пятницу, собрав 11,2 миллиона долларов на 3060 экранах в Северной Америке. К воскресенью кассовые сборы фильма Marvel должны составить около 26 миллионов долларов», — говорится в материале.

Перевыпуск картины вышел в прокат перед премьерой следующей части франшизы — «Мстители: Судный день». Она запланирована на 18 декабря.

Второе место в прокате занял триллер «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном, собравший 8,49 миллиона долларов. Третье место досталось фильму Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом. Четвертое — «Обители зла». На прошлой неделе фильм лидировал.

В конце лета фильм «Человек-паук: Новый день» побил исторические рекорды, собрав за две недели проката более 1,8 миллиарда долларов.