Последние пару лет музыканты живут в условиях турбулентности. С одной стороны, ощущают противостояние, а с другой — видят, что жизнь развивается. Своими мыслями на этот счет в интервью 360.ru поделился советский и российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман на полях ПМЭФ-2024.

«Появляются новые устремления. Мы ставим себе новые задачи, поднимаем планки в своем искусстве», — отметил он.

Музыканты, по словам Бутмана, включены в политические и другие аспекты жизни. Артист признался, что сейчас стало сложнее общаться с зарубежными коллегами.

«Они не совсем понимают, что происходит, не очень глубоко вдаются в подробности всей жизни. Не анализируют все телевизионные каналы в мире, по большей части не смотрят, не читают. Поэтому у них не то понимание вообще мировой политики и ситуации», — пояснил он.

Новые горизонты

С другой стороны, у российских артистов появляются новые возможности становиться еще лучше и популярнее.

«У нас все в комплекте. У нас есть и экономика, и культура. У нас есть джаз! На сегодняшний момент очень много талантливых ребят пришли и будут продвигать нашу страну в этом стиле музыки», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Народный артист добавил, что не хотел никаких конфликтов на Земле. Однако у него нет и не может быть никакого другого отношения, кроме как быть вместе со своей страной.