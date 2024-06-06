«Мы смотрим вперед». Бутман — о культуре отмены, изоляции и возможностях России
Саксофонист Бутман назвал попытку изолировать Россию шансом для развития
Последние пару лет музыканты живут в условиях турбулентности. С одной стороны, ощущают противостояние, а с другой — видят, что жизнь развивается. Своими мыслями на этот счет в интервью 360.ru поделился советский и российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман на полях ПМЭФ-2024.
«Появляются новые устремления. Мы ставим себе новые задачи, поднимаем планки в своем искусстве», — отметил он.
Музыканты, по словам Бутмана, включены в политические и другие аспекты жизни. Артист признался, что сейчас стало сложнее общаться с зарубежными коллегами.
«Они не совсем понимают, что происходит, не очень глубоко вдаются в подробности всей жизни. Не анализируют все телевизионные каналы в мире, по большей части не смотрят, не читают. Поэтому у них не то понимание вообще мировой политики и ситуации», — пояснил он.
Новые горизонты
С другой стороны, у российских артистов появляются новые возможности становиться еще лучше и популярнее.
«У нас все в комплекте. У нас есть и экономика, и культура. У нас есть джаз! На сегодняшний момент очень много талантливых ребят пришли и будут продвигать нашу страну в этом стиле музыки», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Народный артист добавил, что не хотел никаких конфликтов на Земле. Однако у него нет и не может быть никакого другого отношения, кроме как быть вместе со своей страной.
Здесь я родился, здесь вырос, здесь на сегодняшний момент осуществились все мои мечты и желания. <…> Благодаря нашему правительству, президенту я могу заниматься творчеством, выступать во всех странах мира и видеть разницу между тем, что было, когда я жил и в Советском Союзе, и в России сейчас. Мы видим абсолютный прогресс, и мне быть на какой-то другой стороне просто невозможно.
Игорь Бутман
По словам саксофониста, чем быстрее закончится конфликт, тем лучше. Но он должен завершиться так, как это видит Владимир Путин.
«Не раз уже указывали на то, что были и мирные инициативы, и готовность России к диалогу с самого начала», — добавил он.
Про Пугачеву и ее радикальные высказывания
Некоторые артисты покинули Россию после объявления о начале спецоперации по защите Донбасса. В их числе и Алла Пугачева, которую жестко раскритиковали за ее позицию. В ответ обиженная певица назвала своих вчерашних поклонников рабами.
В беседе с 360.ru Бутман напомнил, что Пугачева была популярна только в России. За рубежом про нее даже не знают. Народный артист пояснил, что раньше мало кто из звезд, зарабатывавших деньги в России, мечтал о мировой славе.
Сейчас любой артист может поехать и стать звездой где угодно, в то же время оставаясь и живя в России. Поэтому мне трудно понять ход мыслей людей, которые так радикально бросили, так сказать, вызов всем нам. Для меня это очень странно.
Игорь Бутман
Отмена культуры бессильна
Но даже отмена культуры не сможет отбросить Россию назад. Это попросту невозможно, тем более с современными способами передачи музыки.
«В советские годы вообще была стена с двух сторон. Находясь в изоляции, мы все равно жили, могли слушать джаз, новые записи наших коллег. <…> Мы должны развиваться, нам предоставили шанс. Многие компании ушли, конкуренции стало чуть меньше, в том числе для производителей инструментов. И для нас, музыкантов, тоже», — добавил Бутман.
России пришлось открыть новых звезд. И теперь они собирают полные залы на фестивалях.
И если такие обстоятельства сложились, то давайте их используем. И докажем, что не просто живем нашим прошлым. <…> Мы смотрим вперед, и все, что у нас есть, будет с нами всегда.
Игорь Бутман
Ограничения и санкции, введенные недружественными странами, по-разному отразились и на спортсменах. Кто-то огорчился, а другие нашли для себя новые возможности. Олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный рассказал 360.ru о развитии спорта в России.