Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Ограничения и санкции, введенные недружественными странами, по-разному отразились на спортсменах. Кто-то огорчился, другие нашли для себя новые возможности. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Никита Нагорный в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2024 рассказал, что его мотивирует.

Стимул продолжать карьеру

Спортсмен заметил, что собирается участвовать в спортивных играх БРИКС, запланированных июнь 2024 года.

«Для меня это стимул продолжать карьеру, потому что основная мотивация всегда в том, чтобы защищать свою страну именно на международных стартах. Я стал послом Игр дружбы — тоже мотивация продолжать карьеру. Но надо определяться, что делать дальше. До Игр дружбы я тренируюсь, а там посмотрим», — поделился он.

Нагорный отметил, что ему хочется развивать спорт в России. Даже если он завершит карьеру, то все равно хочет оставаться полезным.

«Хочется быть полезным. Поэтому, если не спорт, то развитие спорта», — подчеркнул гимнаст.

Сейчас — самое время

В России идет очень большая работа по созданию условий, чтобы атлеты могли заниматься в конкурентной среде. Спортсмен напомнил, какой был ажиотаж вокруг Игр будущего, которые провели в Казани.

«Сейчас время для нашего спорта, когда мы можем остановиться и перестать ориентироваться на заслуги международных стартов. Мы должны смотреть и на тех, кто не попадает в олимпийские сборные. Давайте делать лиги по классическим видам спорта, развивать студенческий спорт, клубную систему. Работы масса. Вижу миссию со своей стороны — помочь реализовываться другим. Сейчас самое время этим заняться», — сказал Нагорный.

Летние Олимпийские игры

Спортсменов, которые собираются участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, Нагорный осуждать не стал. Скорее всего, предположил собеседник 360.ru, на соревнования поедут теннисисты, которые постоянно находятся за рубежом.

«Критиковать я никого не собираюсь, но мы приняли решение всей командой не ехать <...> Неправильно сегодня их (собирающихся ехать на соревнования — прим. ред.) осуждать, потому что пока непонятно, кто поедет вообще. Еще за полтора месяца может все поменяться», — заключил он.

Российским и белорусским спортсменам разрешили выступать на Олимапиаде-2024 только в нейтральном статусе. Любые политические акции во время состязаний и на подиумах запретили.