Сегодня 21:48 Мода объединяет. Спикеры BRICS+ fashion Summit стали гостями Moscow fashion week Спикеры BRICS+ fashion Summit посетили Московскую неделю моды 0 0 0 Эксклюзив

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Москва на несколько дней стала центром фэшн-индустрии, в российской столице проходят два мероприятия BRICS+ fashion Summit и Moscow fashion week. Участники саммита посещают модные показы, а дизайнеры выступают спикерами на сессиях. Корреспондент 360.ru Регина Орехова побывала в закулисье и выяснила, как мода объединяет людей, а модный показ превращается в площадку для развития сотрудничества.

«Колоритные» дизайнеры и искусственный интеллект В Московской неделе моды принимают участие более 200 дизайнеров со всего мира, в показах участвуют коллекции из Эфиопии, Бразилии, Индии, Китая и России. Модель по имени Элла рассказала, что участвует в показе образов «колоритного» дизайнера. «Интересные будут [образы], такие в стиле, мне кажется, чего-то африканского, может быть, современное и смесь старого, что-то такое. Ну и вот он решил нас сделать джокерами», — рассказала Элла.

Фото: Телеканал «360»

В закулисье модного показа удалось поговорить с одним из дизайнеров, представляющим Индию. Нитин Бал Чаухан отметил, что приехал в Россию уже второй раз и очень ценит возможность представить свою коллекцию в этом сезоне. «Я рад быть частью всего этого и работать с профессионалами экстра-класса. Моя коллекция этого сезона сшита из афганских тканей — это современный взгляд на то, как Индия позиционирует себя в мире моды», — заявил Нитин Бал Чаухан. Многие дизайнеры в этом году делают упор на экологичные ткани, некоторые их изготавливают из переработанного пластика. Драйверами развития модного рынка можно считать новые технологии в конструировании и производстве одежды. К разработке даже привлекают искусственный интеллект.

Фото: Телеканал «360»

Дизайнер Светлана Родина отметила, что ИИ можно поручить фазу создания лекал по уже готовым дизайнерским эскизам. «Именно конструирование уже готовых дизайнерских эскизов, когда мы понимаем, когда все равно идет основа от дизайнера, от мозга, от человека, от его души, то в конструкциях изделия, конечно, может помочь искусственный интеллект. Все-таки основа должна быть от сердца и от души. Иначе коллекция будет очень технологической», — поделилась Родина.

Фото: Телеканал «360»

BRICS+ fashion Summit & Moscow fashion week Московская неделя моды проходит в коллаборации с саммитом BRICS+ fashion. Представители модной индустрии после выступлений на сессиях становятся гостями модных показов. Один из спикеров саммита, Альваро Мукороли, поделился с 360.ru, что очень рад приглашению на модный показ. «Мы так воодушевлены тем, что мы здесь, что нас позвали. И мы реально в восторге от такого взаимодействия культур и стран.<…> Я в восторге. Я только что посмотрел шоу российского дизайнера. Это прекрасно. Следующий дизайнер будет из Индонезии, и мне уже хочется поскорее увидеть, что он нам покажет», — заявил собеседник телеканала. В рамках модной коллаборации участники саммита и недели моды генерируют договоренности, обсуждают инвестиции и делятся опытом. Россия с каждым годом расширяет количество участников и Московской недели моды, и BRICS+ fashion Summit.