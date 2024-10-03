Сегодня 17:55 Мода вне политики. Иностранные гости посетили форум BRICS+ Fashion Summit Форум BRICS+ Fashion Summit посетили представители более 100 государств 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Москва

Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Московском концертном зале «Зарядье» 3 октября. На мероприятие прибыли представители более чем 100 государств. Гости представили модные традиционные наряды.

Давид Теба из южноафриканского Королевства Лесото приехал на саммит в одеяле. Такая одежда — часть национальной культуры и презентация страны. Государство находится в горах и считается самой холодной страной Африки. «Если вы видите человека в одеяле — у нас это абсолютно нормально. Это значит, что мы можем согреться. Но у нас есть разные виды одеял. Сегодня я в особом одеяле с принтом нашей национальной еды, которая называется Конг. И одеяло посвящено благодарности пище», — поделился гость.

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Мода вне политики Еще одна участница Неджари Навел приехала на BRICS+ Fashion Summit из Парижа, где она представляет алжирских дизайнеров. Девушка представила два традиционных, но модернизированных платья. Навел также рассказала о поездке в Россию на фоне непростой геополитической обстановки. «Я знаю, что происходит сейчас, ну вы знаете <…> Я думаю, мы не должны мешать моду с политикой. Мы должны быть объединенными как Алжир и Россия, и сотрудничать в модной сфере и не только. Мы должны оставить конфликт и говорить только о моде», — подчеркнула гостья. В 2023 году BRICS+ Fashion Summit посетили 60 иностранцев, сегодня их количество превысило сотню. Участница из Коста-Рики Карина Диаз-Варгаз рассказала, почему так произошло.

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На самом деле БРИКС сейчас активно и масштабно развивает моду, и это единственная площадка, которая вообще этим занимается. Карина Диаз-Варгаз участница BRICS+ Fashion Summit

Мода объединяет БРИКС объединяет людей по всему миру, и мода — это один таких культурных ключей. «С моемента, как я оказалась здесь, я встретила столько людей с разных концов света! И просто можно познакомиться ближе. Мода действиетльно объединяет людей», — сказал представитель Africa fashion week Мфо Могости. Дизайнер из Китая Сун Гуэнь Кин представил куртку с западным кроем и элементами восточной культуры, а точнее — китайской. «Вот так объединяем традиции», — отметил он.

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Май Су Львин из Мьянмы превратила национальные ожерелья в дизайн для топа платья. «Это все кусочки Мьянмы. Это платье сделано из одеяла. Да, я использовала национальное одеяло для создания платья. Вот тут часть украшений делали вручную моя команда, а это — это настоящие аутентичные вещи, которые сделаны руками местных жителей, это отражает нашу культуру», — подчеркнула участница форума. Мода объединяет людей из разных уголков мира, несмотря на санкции и навязанную Западом «изоляцию» России. На BRICS+ Fashion Summit — креатив и искусство в международном масштабе, обсуждения, встречи с мировыми дизайнерами и возможность пообщаться и увидеть больше, чем где-либо в модной сфере. Вход на мероприятие свободный — нужно только зарегистрироваться.