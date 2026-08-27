Много имен одного праздника. Как один день объединил икону, урожай и суеверия — разбираем Третий Спас по косточкам
Историк Сапелкин: русские крестьяне отмечали Хлебный Спас без крепкого алкоголя
Последний из трех Спасов, который православные отметят 29 августа, в народе известен сразу под несколькими именами — Ореховый, Хлебный, Льняной и даже Спас на полотнах. Церковь же называет его Нерукотворным и связывает с событием X века. Как этот день отмечали на Руси, почему праздничный стол был скромнее, чем можно предположить, на что обратить внимание при выборе орехов — в материале 360.ru.
Разные названия одного и того же праздника — от Орехового до Нерукотворного
Все августовские Спасы тесно переплетаются с сельскохозяйственными сроками. Медовый назвали так, потому что к середине последнего летнего месяца созревает первый мед, Яблочный — в связи с тем, что к 19 августа активно собирают первый урожай яблок, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин.
Название Третьего Спаса зависит от региона. В одних областях его называют Ореховым, в других — Хлебным, а на юге страны — Льняным, или Холщовым, или Спасом на полотнах (холстах) — преимущественно в регионах, где выращивали лен.
«Это территории севера и северо-запада России. Для регионов Москвы, Костромской и Владимирской губерний в старину это был Хлебный Спас — примерно в это время там собирали последнее зерно», — отметил Сапелкин.
Церковь же 29 августа отмечает в первую очередь Спас Нерукотворный. Дату связывают с перенесением Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из города Едессы (древний город Месопотамии, который располагался на территории современной Турции) в Константинополь (территория современного Стамбула) в 944 году.
По преданию, царь Едессы Авгарь был сильно болен. Он отправил своего художника в Иерусалим, чтобы тот написал образ Христа. Однако портретист даже не смог к нему подойти — сделать этого не давала толпа последователей Спасителя. Однажды Иисус умылся и приложил к лицу полотенце (убрус) — на нем отпечатался лик Господа. Художник принес его царю — приложив платок к себе, правитель исцелился.
Убрус с ликом Христа долго хранился в сокровищнице Едессы, однако в 944 году император Константин VII выкупил образ и торжественно привез в Византию.
Традиции Третьего Спаса
Помимо освящения хлеба, зерна и орехов, в этот день существуют и другие традиции этого православного праздника.
«Все традиции в старину носили утилитарный характер. Люди смотрели, какая будет погода, как отдохнуть, чтобы и радость получить, и ни с кем не поссориться. В связи с этим рождались приметы и представления о том, как нужно праздновать», — отметил Сапелкин.
В русского-крестьянском большинстве праздники обычно отмечали без крепкого алкоголя, просто потому что его не было в обиходе. Когда же появилась государственная винно-водочная торговля 60-х годов XIX века, далеко не все крестьяне приобретали и употребляли его.
На Хлебный Спас люди старались встретиться с родственниками и близкими и поделиться своими успехами: кто сколько орехов собрал, какие планы на предстоящий сезон, удался ли урожай льна, кто сколько будет делать пряжи в зимнее время и так далее.
Интересно
На Ореховый Спас не разрешалось ссориться, отказывать в помощи, лениться, но и тяжелый труд откладывали на другой день. А еще предки верили, что в праздник лучше не ходить в лес в одиночку за орехами — можно было легко заблудиться.
Однако Сапелкин подчеркнул: подобные запреты близки к суевериям, поэтому относиться к ним серьезно не следует.
Что было на праздничном столе на Хлебный Спас
Может показаться, что жизнь наших предков состояла только из праздников, и каждый из них как-то пышно отмечался — обязательно с застольем. Однако это суждение не совсем верное.
Так как собранное по осени зерно хранили в колосьях до установления морозов, а перемалывали его уже зимой, то хлеб из свежего урожая стоял на столе на Третий Спас не всегда.
«Зачастую на столе могло ничего нового не появиться, кроме какой-то горсти орехов. Однако и орехи собирали не для того, чтобы съесть их сразу, а сушили в печи и ели зимой. Можно было испечь хлеб из нового урожая зерна, то есть небольшое количество зерна обмолотить, чтобы муки хватило на несколько буханок хлеба. Но как таковых традиционных блюд не было», — рассказал историк.
Что приготовить на Ореховый Спас
У современных верующих больше свободы в выборе блюд для праздничного стола, так как в магазинах можно купить многое. Например, можно испечь свежий хлеб с орехами нового урожая.
Рецепт орехового хлеба
Этот хлеб хорош как сам по себе, так и с медом, сливочным маслом или сыром. Грецкие орехи придают ему характерную горчинку, а мед — тонкий аромат, напоминающий о щедрости осени.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 450 граммов;
- вода — 250 миллилитров;
- дрожжи — семь граммов сухих или 20 граммов свежих;
- мед — 1,5 столовой ложки;
- соль — одна чайная ложка;
- масло оливковое — две столовые ложки;
- грецкие орехи — 100 граммов (можно смесь грецких, фундука и миндаля);
- для смазки — взбитое яйцо.
Орехи слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, затем крупно порубить.
В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать постоять 10–15 минут до появления пенной шапки. В большой миске смешать муку с солью, добавить дрожжевую смесь, оливковое масло и замесить тесто. В конце вмешать орехи. Тесто должно быть мягким, слегка липким, но не слишком тугим. Накрыть миску полотенцем и оставить в тепле на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться вдвое.
Подошедшее тесто обмять, сформировать круглый или овальный хлеб, уложить на противень, застеленный пергаментом, и дать настояться еще 30–40 минут. Смазать поверхность взбитым яйцом для блестящей корочки. Выпекать при 200 градусах около 30–40 минут до румяной корки. Перед подачей остудить.
Как правильно выбрать орехи
Самое главное в выборе орехов — чтобы они были свежими, рассказал 360.ru кандидат технических наук, доцент, замдиректора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Росбиотеха Дмитрий Быстров.
«Если покупать орехи в упаковке, нужно обязательно смотреть на дату изготовления. Сейчас уже можно найти новый урожай орехов, он начинается в конце лета и заканчивается в начале-середине осени», — объяснил эксперт.
Если же орехи произведены раньше, значит, они урожая прошлого года, то есть ядра будут полежавшими. Такие плоды быстрее портятся, при неправильном хранении в них могут начаться окислительные процессы. Из-за этого меняются их вкус и польза.
Если брать орехи на развес на рынке, то следует обращать внимание на внешний вид. К примеру, грецкие орехи не должны быть очень темными или иметь серые вкрапления. Кроме того, орехи должны быть визуально привлекательными, без следов порчи или плесени.
Быстров рекомендовал отдавать предпочтение промышленным орехам, так как на предприятиях есть контроль качества, в упаковку сложнее насыпать испорченную продукцию.
«Их там промывают, прочищают, просушивают специальным образом, чтобы они дольше хранились. На рынке такого контроля нет. Обычно там их хранят и транспортируют в больших мешках. Непонятно, на каких складах такие орехи хранят, есть ли там грызуны. И главное — непонятно, как и при какой температуре они хранились», — объяснил Быстров.
С питательной точки зрения лучше выбирать сырые орехи. Они полезнее, чем те, что прошли обжарку, или сушеные. Однако если говорить о том, какие вкуснее, то по этому параметру выиграют все же жареные ядра. Кроме того, они дольше хранятся.