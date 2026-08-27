Сегодня 07:01 Много имен одного праздника. Как один день объединил икону, урожай и суеверия — разбираем Третий Спас по косточкам Историк Сапелкин: русские крестьяне отмечали Хлебный Спас без крепкого алкоголя Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Последний из трех Спасов, который православные отметят 29 августа, в народе известен сразу под несколькими именами — Ореховый, Хлебный, Льняной и даже Спас на полотнах. Церковь же называет его Нерукотворным и связывает с событием X века. Как этот день отмечали на Руси, почему праздничный стол был скромнее, чем можно предположить, на что обратить внимание при выборе орехов — в материале 360.ru.

Разные названия одного и того же праздника — от Орехового до Нерукотворного Все августовские Спасы тесно переплетаются с сельскохозяйственными сроками. Медовый назвали так, потому что к середине последнего летнего месяца созревает первый мед, Яблочный — в связи с тем, что к 19 августа активно собирают первый урожай яблок, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. Название Третьего Спаса зависит от региона. В одних областях его называют Ореховым, в других — Хлебным, а на юге страны — Льняным, или Холщовым, или Спасом на полотнах (холстах) — преимущественно в регионах, где выращивали лен. «Это территории севера и северо-запада России. Для регионов Москвы, Костромской и Владимирской губерний в старину это был Хлебный Спас — примерно в это время там собирали последнее зерно», — отметил Сапелкин. Церковь же 29 августа отмечает в первую очередь Спас Нерукотворный. Дату связывают с перенесением Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из города Едессы (древний город Месопотамии, который располагался на территории современной Турции) в Константинополь (территория современного Стамбула) в 944 году.

Фото: РИА «Новости»

По преданию, царь Едессы Авгарь был сильно болен. Он отправил своего художника в Иерусалим, чтобы тот написал образ Христа. Однако портретист даже не смог к нему подойти — сделать этого не давала толпа последователей Спасителя. Однажды Иисус умылся и приложил к лицу полотенце (убрус) — на нем отпечатался лик Господа. Художник принес его царю — приложив платок к себе, правитель исцелился. Убрус с ликом Христа долго хранился в сокровищнице Едессы, однако в 944 году император Константин VII выкупил образ и торжественно привез в Византию. Традиции Третьего Спаса Помимо освящения хлеба, зерна и орехов, в этот день существуют и другие традиции этого православного праздника. «Все традиции в старину носили утилитарный характер. Люди смотрели, какая будет погода, как отдохнуть, чтобы и радость получить, и ни с кем не поссориться. В связи с этим рождались приметы и представления о том, как нужно праздновать», — отметил Сапелкин. В русского-крестьянском большинстве праздники обычно отмечали без крепкого алкоголя, просто потому что его не было в обиходе. Когда же появилась государственная винно-водочная торговля 60-х годов XIX века, далеко не все крестьяне приобретали и употребляли его.

Фото: Медиасток.рф

На Хлебный Спас люди старались встретиться с родственниками и близкими и поделиться своими успехами: кто сколько орехов собрал, какие планы на предстоящий сезон, удался ли урожай льна, кто сколько будет делать пряжи в зимнее время и так далее.

Интересно На Ореховый Спас не разрешалось ссориться, отказывать в помощи, лениться, но и тяжелый труд откладывали на другой день. А еще предки верили, что в праздник лучше не ходить в лес в одиночку за орехами — можно было легко заблудиться. Однако Сапелкин подчеркнул: подобные запреты близки к суевериям, поэтому относиться к ним серьезно не следует.

Что было на праздничном столе на Хлебный Спас Может показаться, что жизнь наших предков состояла только из праздников, и каждый из них как-то пышно отмечался — обязательно с застольем. Однако это суждение не совсем верное. Так как собранное по осени зерно хранили в колосьях до установления морозов, а перемалывали его уже зимой, то хлеб из свежего урожая стоял на столе на Третий Спас не всегда. «Зачастую на столе могло ничего нового не появиться, кроме какой-то горсти орехов. Однако и орехи собирали не для того, чтобы съесть их сразу, а сушили в печи и ели зимой. Можно было испечь хлеб из нового урожая зерна, то есть небольшое количество зерна обмолотить, чтобы муки хватило на несколько буханок хлеба. Но как таковых традиционных блюд не было», — рассказал историк.

Фото: Медиасток.рф

Что приготовить на Ореховый Спас У современных верующих больше свободы в выборе блюд для праздничного стола, так как в магазинах можно купить многое. Например, можно испечь свежий хлеб с орехами нового урожая. Рецепт орехового хлеба Этот хлеб хорош как сам по себе, так и с медом, сливочным маслом или сыром. Грецкие орехи придают ему характерную горчинку, а мед — тонкий аромат, напоминающий о щедрости осени. Ингредиенты: мука пшеничная — 450 граммов;

вода — 250 миллилитров;

дрожжи — семь граммов сухих или 20 граммов свежих;

мед — 1,5 столовой ложки;

соль — одна чайная ложка;

масло оливковое — две столовые ложки;

грецкие орехи — 100 граммов (можно смесь грецких, фундука и миндаля);

для смазки — взбитое яйцо. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, затем крупно порубить. В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать постоять 10–15 минут до появления пенной шапки. В большой миске смешать муку с солью, добавить дрожжевую смесь, оливковое масло и замесить тесто. В конце вмешать орехи. Тесто должно быть мягким, слегка липким, но не слишком тугим. Накрыть миску полотенцем и оставить в тепле на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться вдвое. Подошедшее тесто обмять, сформировать круглый или овальный хлеб, уложить на противень, застеленный пергаментом, и дать настояться еще 30–40 минут. Смазать поверхность взбитым яйцом для блестящей корочки. Выпекать при 200 градусах около 30–40 минут до румяной корки. Перед подачей остудить.

Фото: Медиасток.рф

Как правильно выбрать орехи Самое главное в выборе орехов — чтобы они были свежими, рассказал 360.ru кандидат технических наук, доцент, замдиректора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Росбиотеха Дмитрий Быстров. «Если покупать орехи в упаковке, нужно обязательно смотреть на дату изготовления. Сейчас уже можно найти новый урожай орехов, он начинается в конце лета и заканчивается в начале-середине осени», — объяснил эксперт. Если же орехи произведены раньше, значит, они урожая прошлого года, то есть ядра будут полежавшими. Такие плоды быстрее портятся, при неправильном хранении в них могут начаться окислительные процессы. Из-за этого меняются их вкус и польза. Если брать орехи на развес на рынке, то следует обращать внимание на внешний вид. К примеру, грецкие орехи не должны быть очень темными или иметь серые вкрапления. Кроме того, орехи должны быть визуально привлекательными, без следов порчи или плесени.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com