Фестиваль джаза, народные танцы и показ военной техники. Куда сходить в День России в Москве и Подмосковье

На длинные июньские выходные в Москве и Подмосковье подготовили богатую культурную программу, где каждый найдет мероприятия на свой вкус. Только в столице для отмечания Дня России задействуют около 300 площадок. 360.ru выбрал самые интересные праздничные события.

Для любителей музыки и танцев

В Москве

Концерты и танцевальные мероприятия в Москве планируются в основном на 12 июня. С 12:00 в музее-заповеднике «Царицыно» начнутся выступления профессиональных и любительских коллективов. Они исполнят русские народные песни и традиционную музыку жителей разных регионов. Кульминацией праздника станет совместное выступление 350 артистов на площади у Большого дворца. В парке у Политехнического музея (Новая площадь, 3/4) в 20:00 начнется концерт с участием артистов МХАТ имени Максима Горького и Московского губернского театра. Гости и жители столицы услышат песни, положенные на музыку известных композиторов. В парке «Фили» (Большая Филевская, 22, строение 1) в 17:00 оркестр сыграет известные мелодии: «Синий платочек», «Утомленное солнце» и «Севастопольский вальс».

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

В кинопарке «Москино» (Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой) с 12 по 14 июня состоится целая программа с танцевальными флешмобами и диджей-сетом. Афиша есть на сайте комплекса. На ВДНХ продолжится начавшийся 9 июня Московский джазовый фестиваль. На площадке объединятся сотни музыкантов из России и других стран. В программе — выступления групп Marimba Plus, Real Jam Band, Dizzy Dutch Duck и многих других. Концерты, запланированные на 12 и 13 июня, начнутся в 15:00. Вход свободный. Кроме того, для гостей устроят бесплатные образовательные мероприятия и лекции.

В Подмосковье

В Чехове на территории Музея-заповедника А. П. Чехова в селе Мелихово в День России состоится концерт «Песня русская моя». В 15:00 перед собравшимися выступит артистка театра, кино и эстрады Карина Мостовая с популярными песнями «Течет река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «Там, где клен шумит» и другими. Еще один концерт ожидает посетителей 13 июня в рамках фестиваля «Пиономания». За музыкальную программу будут отвечать лауреат международных конкурсов пианист Сергей Курило, струнный квартет имени Чайковского и другие. Гостей также ждут выставка пионов и коллекционных предметов с цветочной тематикой и тематические мастер-классы. Начало фестиваля в 12:00. В Сергиевом Посаде в Пожарном переулке 12 июня стартует молодежный фестиваль. На нем выступят городские группы, диджеи и кавер-бэнды. В рамках фестиваля намечается танцевальный баттл. Кроме того, можно посетить творческие мастерские, поиграть в настольные игры и сделать эффектные фото. Вечером праздничные мероприятия продолжатся.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Массовые мероприятия, в том числе концерты, ожидаются в Пушкинском округе в парках Пушкина и Ивантеевки с 11:00 до 17:00. В парке «Сосновый бор» в городе Озеры городского округа Коломна также подготовили праздничные мероприятия в период с 16:00 до 20:00. Одно из главных событий — концерт.

Для ценителей искусства

В Москве

В Гостином дворе с 11 по 14 июня пройдет международный фестиваль «Традиции и современность», который соберет более 80 галерей и независимых художников из европейских, африканских и азиатских стран. Посетители смогут увидеть живописные полотна, скульптуры, фотографии, произведения цифрового и прикладного искусства, инсталляции и даже предметы ювелирного искусства. Для желающих пройдут открытые лекции по искусству и коллекционированию и творческие мастер-классы.

Фото: РИА «Новости»

В Таганском парке (улица Таганская, 40–42) развернется экспозиция, посвященная костюмам разных народов России. Посетителей ждут также ремесленные мастер-классы, квиз, народные танцы и спортивные эстафеты. В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» продолжится открывшаяся 2 июня выставка «Ненаивное наивное». В экспозицию вошли почти 500 произведений в стиле наив, среди которых картины Павла Леонова, рельефы Алексея Пичугина, автопортреты Александра Лобанова, скульптуры Владимира Зазнобина, рукописный роман Ивана Никифорова. В Доме Клюева Московского зоопарка (улица Большая Грузинская, 5а) с 10 по 17 июня состоится второй Всероссийский фестиваль пионов. Посетителям представят свыше 300 сортов российских пионов. Выставка будет работать с 10:00 до 23:00.

В Подмосковье

В музее «Новый Иерусалим» в Истре (Ново-Иерусалимская набережная, 1) можно посетить выставку «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». В экспозиции — более 300 произведений искусства, выполненных в лаковой миниатюре. В детском центре музея 13 и 14 июня намечаются мастер-классы по созданию пейзажей по мотивам полотен знаменитых художников. В Коломне в парке Мира пройдет выставка-продажа картин. Праздничные мероприятия начнутся в 15:30 и завершатся в 19:30. А коломенский «Дом Озерова» (улица Красногвардейская, 2) 12 июня поработает бесплатно. Можно посетить действующие выставки и экскурсии. В Клину музей-заповедник Чайковского подготовил выставки «Блог Чайковского» (фотовыставка о том, как жил бы композитор в наше время) и «Моцартиана» (выставка о наследии Моцарта, приуроченная к его юбилею) глазами художницы Светланы Ланшаковой.

Фото: РИА «Новости»

Для желающих учиться новому

В Москве

На ВДНХ праздничная программа продлится весь день 12 июня. В частности, в музее «Атом» проведут бесплатный мастер-класс по росписи матрешек, а на экскурсии по территории выставки в 13:00 расскажут о символах России. В 19:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится лекция о распространении грамотности на Руси, а в центре «Космонавтика и авиация» в 19:30 — о достижениях России в исследовании Вселенной. Необходима предварительная регистрация. В мультиформатном пространстве проекта «Молодежь Москвы» на проспекте Вернадского 11 июня в 18:00 покажут фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Нужна регистрация. С 10 по 14 июня в Москве пройдет фестиваль «Времена и Эпохи», в рамках которого можно будет погрузиться в атмосферу разных эпох. Посетители смогут увидеть реконструкции масштабных сражений, выставки кинематографических костюмов, поучаствовать в аутентичных мастер-классах и так далее. Подробности — на сайте мероприятия. В библиотеке № 10 (Красногвардейский бульвар, 1) 11 июня в 13:00 состоятся познавательные занятия для юных посетителей об истории государственных символов, ключевых этапах развития России. Дети и подростки смогут принять участие в викторине на знание географии России и традиций ее народов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В Подмосковье

В Одинцовском городском округе в парке «Патриот» (55-й километр Минского шоссе) в День России продемонстрируют картины, экспонаты и видеоролики, посвященные истории страны. Помимо этого, состоится показ военной техники: Т-80, Т-62М, ПТ-76Б, МТ-ЛБ. Можно будет даже покататься на БТР. В усадьбе «Архангельское» в Красногорске 12 июня пройдут лекции о парковых ансамблях и истории сценографического искусства, а также мастер-классы и показ фильма «Жестокий романс». А в городском парке Каширы на улице Гвардейской в рамках праздника «С Россией в сердце» можно будет узнать новые рецепты окрошки, поучаствовать в мастер-классах и сплести большое полотно триколора в рамках флешмоба.

Для книголюбов

Центральная библиотека № 15 имени Ключевского (Большой Факельный переулок, 3с2) в Москве организует литературные чтения в 12:00 11 июня.

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В День России на улицах столицы состоятся литературно-музыкальные вечера в рамках фестиваля «Театральный бульвар». В 20:00 на Чистопрудном бульваре прозвучат песни, вдохновленные стихами Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других поэтов. В усадьбе «Мураново» в Пушкинском городском округе 12 и 13 июня запланированы театрализованные программы «Тютчев. Диалоги о любви» и «Диалоги о любви сквозь века». На спектаклях прозвучат фрагменты произведений Ростана, Лопе де Веги, Пушкина, Тютчева и поэтов XX века.

Куда еще отправиться всей семьей в Подмосковье

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Адрес: Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, 1

Музей-заповедник с живописным парком включает несколько объектов — от Музея Ленина до Музея крестьянского быта. В День России здесь состоится пешеходная экскурсия по территории парка, на которой можно будет познакомиться с богатой историей усадьбы. А на 14 июня запланировали детский шахматный турнир, посвященный Дню России.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Адрес: Можайский муниципальный округ, деревня Бородино

Еще одно место, где можно будет погрузиться в историю России, — старейший музей, созданный на полях сражений и хранящий память двух Отечественных войн. Здесь во все три праздничных дня будут устраивать тематические мастер-классы, квесты, игры и кинопоказы для детей. А 14 июня устроят интерактивную программу «Семейный день в Бородино». Кроме того, 12 июня на территории музея-заповедника пройдет торжественный церемониал ко Дню России.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Звенигородский государственный музей-заповедник

Адрес: Одинцовский городской округ, Звенигород, Ратехинское шоссе, владение 3

Один из старейших музеев Подмосковья располагается на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Постоянная экспозиция рассказывает об истории обители и города Звенигорода, а в «Покоях боярыни XVII века» можно увидеть богатые интерьеры ХVII века. С 12 по 14 июня в музее-заповеднике будут проходить тематические экскурсии и лекции, мастер-классы и концерт Государственного квартета имени Глинки. Билеты стоит купить заранее.