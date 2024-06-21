Молитвы, березы и вещие сны. Когда и как отмечают Троицу
Священнослужитель Савченко объяснил суть праздника Святой Троицы
В конце июня верующие отметят праздник Святой Троицы — один из 12 самых важных в православном календаре. Об истории, сути и традициях Троицы, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.
Какого числа отмечают Троицу в 2024 году
Троица, или Пятидесятница, — третий по значимости праздник в православном календаре после Пасхи и Рождества Христова. Его дата переходящая и зависит от Пасхи.
Троицу отмечают через 50 дней после Воскресения Сына Божьего. В 2024 году она придется на 23 июня.
История и суть праздника Святой Троицы
Помимо Пятидесятницы, Троицу называют Днем сошествия Святого Духа, который символизирует триединство Бога. Он существует в трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух.
Интересно
После воскрешения Иисус Христос несколько раз являлся своим ученикам, а потом вознесся на небо. Но перед этим он сказал: на вас снизойдет Святой Дух, напомнил в разговоре с 360.ru священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
«Апостолы боялись иудеев и прятались от них. Но после схождения Святого Духа они обрели смелость и начали ходить по свету, проповедуя Евангелие. Поэтому праздник Святой Троицы — праздник начала Новозаветной Церкви», — отметил отец Николай.
Впервые Троицу отметили в далеком 381 году в Константинополе. В России ее стали праздновать намного позже — в XIV веке. Этому поспособствовал Сергий Радонежский.
Как отмечать Троицу
Подготовка
- Обычно на Троицу верующие ходят на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Но правильнее делать это накануне — в родительскую субботу, заметил отец Николай;
- Дома нужно провести генеральную уборку, выкинуть ненужные вещи и хлам;
- Вечером можно испечь хлеб. Его подают к столу на следующий день — как символ изобилия и благополучия;
- Дома украшают ветками — не только березы, но и дуба, липы, клена, рябины.
Что нужно делать на Троицу православным верующим
«На Троицу следует прославлять Христа Спасителя и благодарить Господа за схождение Святого Духа, который просвещает нас, направляет, вразумляет и помогает в жизни. С этого дня начинаются коленопреклоненные молитвы», — рассказал священнослужитель.
Разумеется, в праздник стоит посетить храм. В церкви освящают березовые ветви — они символизируют жизнь и светлые помыслы верующих. После службы их приносят домой и ставят возле икон.
Что запрещено делать на Троицу
- Ссориться;
- Выполнять работу в саду или дома;
- Заниматься рукоделием;
- Завидовать;
- Злословить;
- Стричься или красить волосы;
- Делать маникюр или педикюр;
- Гадать;
- Играть свадьбу — в противном случае совместная жизнь будет несчастной;
- Купаться — иначе русалка может утащить на дно водоема.
Народные приметы и обычаи на Троицу
Гадания
Несмотря на церковный запрет, многие девушки гадают, чтобы узнать о своем будущем и суженом. Вот несколько популярных обрядов, которые проводят на Троицу.
Сплести цветочный венок и пустить по реке. Если он поплывет далеко и легко, то женщину совсем скоро ждет счастливое замужество, а жизнь будет спокойной и благополучной. Плывет под водой — к болезни; качается на волне — к бурной жизни; распался — к расставанию; быстро исчез из виду — жених живет в чужих краях; задержался у берега — до следующей Троицы не нужно ждать перемен в жизни; тонет — к беде.
Гадание с цепочкой. Украшение следует надеть в церковь, поставить там свечу за здоровье всех недоброжелателей и сделать пожертвование. Дома нужно посчитать звенья цепочки. Если их будет четное количество, желание сбудется, если нет — нет. После гадания украшение нельзя носить в течение трех дней.
Гаданием с березовыми ветками девушки определяли суженого. Их кладут под подушку перед сном — будущий муж должен присниться гадавшей.
Можно сорвать цветок зверобоя и загадать любимого. Затем растение нужно перекрутить до выступления сока. Если жидкость будет прозрачной, то человек не любит, если красной — испытывает ответные чувства.
Гадание с березой очень простое. Обнимите ствол дерева, загадайте желание, сломите веточку и посчитайте количество листочков на ней. Если число четное — желание сбудется, нечетное — нет.
Сны
Люди верят, что в ночь на Троицу можно увидеть вещие сны. Зачастую живым являются покойники — их нужно очень внимательно слушать. Считается, что усопшие дают подсказки к будущей жизни. Если умерший в добром настроении и ничего не просит — это хороший знак.
Если сон был неприятный, следует пересказать его льющейся воде или сказать: «Куда ночь, туда и сон». Если сновидение больше похоже на кошмар, это повод насторожиться и пересмотреть свою жизнь.