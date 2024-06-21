Сегодня 09:00 Молитвы, березы и вещие сны. Когда и как отмечают Троицу Священнослужитель Савченко объяснил суть праздника Святой Троицы 0 0 0 Фото: Andrey Vorobiev/Twitter.com / Global Look Press Культура

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В конце июня верующие отметят праздник Святой Троицы — один из 12 самых важных в православном календаре. Об истории, сути и традициях Троицы, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Троицу в 2024 году Троица, или Пятидесятница, — третий по значимости праздник в православном календаре после Пасхи и Рождества Христова. Его дата переходящая и зависит от Пасхи. Троицу отмечают через 50 дней после Воскресения Сына Божьего. В 2024 году она придется на 23 июня. История и суть праздника Святой Троицы Помимо Пятидесятницы, Троицу называют Днем сошествия Святого Духа, который символизирует триединство Бога. Он существует в трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух.

Интересно Отец — это Бог в образе творца всего мира и человека; Сын — Иисус Христос, голос Бога на земле; Святой Дух — сошедшая с небес божественная энергия. Отец — это Бог в образе творца всего мира и человека; Сын — Иисус Христос, голос Бога на земле; Святой Дух — сошедшая с небес божественная энергия.

После воскрешения Иисус Христос несколько раз являлся своим ученикам, а потом вознесся на небо. Но перед этим он сказал: на вас снизойдет Святой Дух, напомнил в разговоре с 360.ru священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

«Апостолы боялись иудеев и прятались от них. Но после схождения Святого Духа они обрели смелость и начали ходить по свету, проповедуя Евангелие. Поэтому праздник Святой Троицы — праздник начала Новозаветной Церкви», — отметил отец Николай. Впервые Троицу отметили в далеком 381 году в Константинополе. В России ее стали праздновать намного позже — в XIV веке. Этому поспособствовал Сергий Радонежский.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Как отмечать Троицу Подготовка Обычно на Троицу верующие ходят на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Но правильнее делать это накануне — в родительскую субботу, заметил отец Николай;

Дома нужно провести генеральную уборку, выкинуть ненужные вещи и хлам;

Вечером можно испечь хлеб. Его подают к столу на следующий день — как символ изобилия и благополучия;

Дома украшают ветками — не только березы, но и дуба, липы, клена, рябины.

Фото: Aleksandr Orlov/Russian Look / Global Look Press

Что нужно делать на Троицу православным верующим «На Троицу следует прославлять Христа Спасителя и благодарить Господа за схождение Святого Духа, который просвещает нас, направляет, вразумляет и помогает в жизни. С этого дня начинаются коленопреклоненные молитвы», — рассказал священнослужитель. Разумеется, в праздник стоит посетить храм. В церкви освящают березовые ветви — они символизируют жизнь и светлые помыслы верующих. После службы их приносят домой и ставят возле икон.

Фото: Aleksandr Orlov/Russian Look / Global Look Press

Что запрещено делать на Троицу Ссориться;

Выполнять работу в саду или дома;

Заниматься рукоделием;

Завидовать;

Злословить;

Стричься или красить волосы;

Делать маникюр или педикюр;

Гадать;

Играть свадьбу — в противном случае совместная жизнь будет несчастной;

Купаться — иначе русалка может утащить на дно водоема.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Народные приметы и обычаи на Троицу Гадания Несмотря на церковный запрет, многие девушки гадают, чтобы узнать о своем будущем и суженом. Вот несколько популярных обрядов, которые проводят на Троицу.

Сплести цветочный венок и пустить по реке. Если он поплывет далеко и легко, то женщину совсем скоро ждет счастливое замужество, а жизнь будет спокойной и благополучной. Плывет под водой — к болезни; качается на волне — к бурной жизни; распался — к расставанию; быстро исчез из виду — жених живет в чужих краях; задержался у берега — до следующей Троицы не нужно ждать перемен в жизни; тонет — к беде.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Гадание с цепочкой. Украшение следует надеть в церковь, поставить там свечу за здоровье всех недоброжелателей и сделать пожертвование. Дома нужно посчитать звенья цепочки. Если их будет четное количество, желание сбудется, если нет — нет. После гадания украшение нельзя носить в течение трех дней. Гаданием с березовыми ветками девушки определяли суженого. Их кладут под подушку перед сном — будущий муж должен присниться гадавшей. Можно сорвать цветок зверобоя и загадать любимого. Затем растение нужно перекрутить до выступления сока. Если жидкость будет прозрачной, то человек не любит, если красной — испытывает ответные чувства.

Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Гадание с березой очень простое. Обнимите ствол дерева, загадайте желание, сломите веточку и посчитайте количество листочков на ней. Если число четное — желание сбудется, нечетное — нет.

Сны Люди верят, что в ночь на Троицу можно увидеть вещие сны. Зачастую живым являются покойники — их нужно очень внимательно слушать. Считается, что усопшие дают подсказки к будущей жизни. Если умерший в добром настроении и ничего не просит — это хороший знак. Если сон был неприятный, следует пересказать его льющейся воде или сказать: «Куда ночь, туда и сон». Если сновидение больше похоже на кошмар, это повод насторожиться и пересмотреть свою жизнь.