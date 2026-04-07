Тайная вечеря и таинство Евхаристии: почему Чистый четверг — ключевой день Страстной седмицы Священник Бородин объяснил, что нужно обязательно сделать в Чистый четверг

Великий четверг — ключевой день Страстной седмицы, когда православные вспоминают Тайную вечерю и установление таинства Евхаристии. В этот день верующие стремятся причаститься, завершить уборку и приготовить пасхальную трапезу. Что важнее — чистота в доме или в душе — и как связаны церковные каноны и народная традиция мыться в четверг, вспомнил 360.ru.

Когда Чистый четверг в 2026 году В этом году Великий четверг Страстной седмицы наступит 9 апреля. Его дата зависит от Пасхи — в 2026 году ее будут праздновать 12 апреля. Какие события вспоминают в Великий четверг Страстной седмицы В Чистый четверг верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. В этот день, согласно Евангелию, Спаситель в последний раз встретился со своими учениками на Тайной вечере, то есть ужине, и дал им последние наставления. Во время трапезы с апостолами Христос установил главное таинство — Евхаристию, то есть Святое Причастие. Он преломил хлеб — «Сие есть Тело Мое» и преподал чашу с вином — «Пейте из нее все; ибо сия есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». В тот же вечер Иисус омыл ноги своим ученикам. Тем самым он показал величайшее смирение и пример того, как нужно относиться друг к другу и служить ближним.

Фото: РИА «Новости»

После вечери и омовения Христос предсказал предательство Иуды Искариота — он указал именно на него. После трапезы с апостолами Христос отправился в Гефсиманский сад. Спаситель в сильном душевном борении молился Господу. Именно в этой беседе с Отцом проявляется человеческая суть Иисуса — он боялся смерти и будущих страданий и просил, чтобы его не коснулась эта ужасная учесть.

Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.

Предсказание Христа о предательстве сбылось: Иуда привел стражников и указал на своего Учителя поцелуем, после чего Иисуса взяли под стражу. Духовное очищение в Чистый четверг В этот день все верующие стараются причаститься. Так было с самых первых дней существования Церкви, потому что именно в этот день Христос собрал 12 своих учеников на вечерю и преподал им хлеб и вино.

Сие творите в Мое воспоминание. Иисус Христос — о Святом Причастии

«С тех пор мы вспоминаем об этом за каждой литургией, и Тайная вечеря повторяется для нас. Но Великий четверг — особый день, потому что Христос рассказал о таинстве накануне своего ареста и страданий», — напомнил 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин. Как правило, за три дня до причастия человек постится. Обычно с этим проблем нет, так как до Пасхи продолжается Великий пост. Также в качестве подготовки к таинству верующие читают молитвы «Последование ко Святому Причащению».

Фото: исповедь перед святым причастием / РИА «Новости»

Смысл таинства состоит в том, чтобы очистить душу от грехов с помощью покаяния во время исповеди. Православные говорят о сокровенном священнику, однако он выступает лишь проводником — на самом деле верующий исповедуется Господу Иисусу Христу, оценивая себя через призму его заповедей, через то, что знает из Евангелия о том, как Спаситель наставлял жить своих учеников и последователей.

Интересно Во время исповеди, которая обычно происходит накануне причастия, православный, очищая душу от грехов, приходит к Богу, смиряет свою гордыню при свидетельстве священнослужителя и Господа. В день причастия с полуночи нельзя ничего есть и пить.

Поскольку идеал жизни христианина безмерно высок, сколько бы человек ни трудился над собой, сколько бы ни жил, и даже можно сказать, чем больше он живет по-христиански, тем больше видит свое несоответствие той любви, святости и чистоте, которая нам открыта в самом Христе. Федор Бородин

Во время литургии после слов «Со страхом Божиим и верою приступите!» прихожане выстраиваются в очередь — сначала дети, мужчины, потом женщины. Руки складываются крестообразно на груди (правая поверх левой). Далее священнослужитель специальной ложкой — лжицей — вкладывает причастие в рот из чаши. Верующему следует проглотить частицу, не разжевывая, и поцеловать край чаши. Далее православный запивает причастие водой с вином, съедает просфору.

Фото: Таинство причастия / РИА «Новости»

Освящение масла миро В начале Страстной недели в Малом соборе Донского монастыря в Москве начинают варить благовонный состав из масел и трав — священное миро. Процедура длится несколько дней непрерывно. А вот его освящение обычно проходит в Великий четверг. «Святое миро — это сложносоставной отвар из более чем 40 ингредиентов. Этот масляный состав освящает только один человек Русской православной церкви — Святейший Патриарх. Обряд проводят в специальной мироваренной палате», — рассказал Бородин.

Интересно Сегодня варение и освящение происходят в Донском монастыре, однако ранее ритуалы проводили в Московском Кремле — в музее на Патриарших прудах до сих пор можно посмотреть бывшую мироваренную палату.

После варения и освящения миро раздают епархиям, а далее — по всем приходским и монастырским храмам. «Этим миром священник помазывает нового крещеного человека, совершает таинство миропомазания. Когда на человека, принявшего крещение, нисходит Святой Дух, миро подают ему как дар со словами „Печать дара Духа Святаго“», — рассказал священник.

Фото: завершение чина мироварения / РИА «Новости»

Традиция уборки и мытья: почему Великий четверг называют чистым Традиция мыться именно в четверг Страстной недели восходит к описанному в Евангелии омовению, когда Христос снял с себя верхнюю одежду, подпоясался полотенцем, взял умывальницу и кувшин и, подходя к каждому из своих учеников, омывал им ноги, рассказал Бородин. Обычно омовение ног совершал младший из рабов, если такого нет — младший слуга. Поэтому для апостолов это было почти неприемлемой дикостью. «Петр сказал Христу: „Ты не умоешь ног моих вовек“, на что Спаситель ответил: „Если не умою твоих ног, то ты не имеешь части со мною“. Удивительно, но у нас старший всегда учит младшего. А Иисус, наоборот, умывает ноги Петру, что его ученик должен принять и понять», — объяснил Бородин. Что значит «не имеешь части со мною»? Петр три с половиной года ходил за Христом, был его ближайшим учеником, но он не стал бы первоверховным апостолом, если бы не принял омовения ног Христом. Так всесильный Бог служит немощному, маленькому, грешному человеку. Именно этот урок Иисус преподал в последний раз своим ученикам.

Фото: мытье в бане в Чистый четверг / Медиасток.рф

«Этот принцип должен быть и в нашей жизни. Когда тот, кто сильнее, кто обладает большими ресурсами, обладает ими не для того, чтобы мучить, заставлять служить себе всех остальных, а наоборот, чтобы служить другим», — пояснил священник. Ритуал омовения ног учит верующих не только служить ближнему. Отсюда пошла народная традиция мыться перед Пасхой именно в этот день. Объяснить это несложно: во время исповеди и причастия православный очищается душой. Чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение, человек готовит себя к этому и физически, то есть через мытье. Наши предки в этот день часто топили баню. Кроме того, в народе принято готовить к Пасхе и свое жилище. «Человек должен все омыть, надеть чистое и самое лучшее», — подчеркнул Бородин.

Фото: Медиасток.рф

Что делать в Великий четверг 9 апреля Помимо водных и банных процедур, верующие в Чистый четверг убираются дома. Обычно процесс включает в себя мытье окон после зимы, стирку, расхламление. Таким образом, все вокруг для православного человека очищается — даже пространство, где он живет. Однако уборка не должна отодвигать главного — таинства единения с Господом и очищения души. «Самое главное — причаститься. Лучше не убраться дома, а пойти в храм. Это совершенно несопоставимые по важности вещи. После службы, если останутся силы, можно прибраться и дома», — объяснил собеседник 360.ru. Также в Великий четверг можно приступать к выпечке куличей, приготовлению творожной пасхи и покраске яиц, чтобы в последние дни Великого поста сосредоточиться только на молитвах и ожидании светлого праздника. «Я даже рад, что в последнее время продают готовые пасхи, куличи и крашеные яйца. Раньше у людей очень много внимания уходило на внешние приготовления к Пасхе. Это же очень трудоемкая и долгая работа. Из-за этого многие лишали себя удивительных, неповторимых богослужений, очень красивых молитв и размышлений о пути Христа на Голгофу, о его жертве и любви к людям», — отметил Бородин.

Фото: приготовление пасхального кулича / Медиасток.рф

Священник подчеркнул: освящение пасхальной снеди — третьестепенная часть праздника, и по значению ритуал очень далек от главного. Это как рама к картине: насколько она важнее содержания произведения искусства? А картина — это молитвы, богослужения, Святое Причастие, размышления о том, чем Господь пожертвовал ради нас. Даже если верующий не успел закончить приготовления в Чистый четверг, их не нужно завершать в Страстную пятницу. Это еще один важный день перед Пасхой — время вселенской тишины, когда даже литургия не служится, так как Христос, в которого веруют как в Богочеловека, в этот день был мертв.

Это страшно, потому что он был мертв из-за того, что все люди, в том числе все мы, грешны. В это время не до пыли на полках и не до посуды. В это время надо быть с распятым и умершим Христом. Федор Бородин

Трапеза в Чистый четверг Совсем скоро подойдет к концу Великий пост 2026 года, однако он все еще продолжается. По монастырскому уставу в Великий четверг Страстной седмицы, 9 апреля, верующим разрешено есть горячую пищу с растительным маслом. Трапеза в течение дня одна, и ее лучше сместить к вечеру. Если же духовник и врач дал православному послабление, следует придерживаться поста в рамках рекомендаций.