Пасхальные традиции: почему красят яйца, что символизируют кулич и творожная пасха
Врач Шабалина рассказала, как красить яйца на Пасху, чтобы это было безопасно
Пасхальные яйца — не просто угощение, а символ жизни и чуда Воскресения. По преданию, одно из них — красное — римскому императору преподнесла Мария Магдалина со словами «Христос воскрес!». Как выбрать безопасный краситель для яиц и что символизируют кулич и творожная пасха, разбирался 360.ru.
Почему перед Пасхой красят яйца: история, традиция и символизм
Традиция красить куриные яйца на праздник Пасхи очень давняя, но никто не знает в точности, откуда она пошла, рассказал 360.ru священник Андрей Лоргус.
«Есть несколько гипотез по поводу этого. Первая: таким образом христиане изображали, с одной стороны, вечную жизнь, а с другой — победу над смертью. То есть это такой знак будущей жизни. Вторая гипотеза: яйцо — это зародыш вечной и новой жизни», — отметил он.
Тем не менее ранние христиане использовали этот символ как свидетельство о воскресении Христа, повторил Лоргус.
История крашеных яиц
По христианскому преданию, Мария Магдалина, проповедовавшая Евангелие, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы засвидетельствовать перед ним, что Христос воскрес.
Так как к императору нельзя было явиться с пустыми руками, Мария Магдалина, которая не имела средств, принесла обычное куриное яйцо.
Услышав, что Иисус воскрес, Тиберий не поверил женщине и сказал, что скорее это яйцо станет красным, чем человек после смерти вернется к жизни. В этот момент и случилось чудо: принесенное Марией яйцо покраснело.
Еще до христианства яйцо было символом жизни и воскрешения, возрождения после смерти, отметил священник. Красный цвет означает кровь, которую пролил Христос ради искупления всего человечества.
Творожная пасха: что означает и «классический» рецепт
Творожная пасха — еще одно блюдо, которое обычно делают в форме холмика с буквами «ХВ», что означает «Христос Воскрес». Это символ Гроба Господня, в котором произошло воскресение. Сладость и белоснежный цвет творога означают радость праздника и сладость райской жизни вместе с Богом.
Сегодня творожную пасху готовят с разными компонентами: сгущенкой, орехами, цукатами, ягодами, заварным кремом, шоколадом, цитрусами. Эти компоненты не относятся к классическим, да и как такового «правильного» рецепта просто нет, заверил священник.
«В выборе ингредиентов хозяйки свободны. Единого рецепта нет — главное, чтобы в пасхе был творог», — отметил Лоргус.
Вот несколько необычных комбинаций ингредиентов пасхи, помимо творога:
- ягодное пюре, сливочное масло, сливки;
- сливочное масло, сметана, сахар или сахарная пудра, какао, шоколад;
- заварной крем, сахар;
- сметана, масло, сахар, цедра и сок лимона или апельсина;
- мягкий сливочный сыр, сахарная пудра, сливки.
Пасхальный кулич: символизм и рецепт
Кулич — сдобная выпечка с изюмом и белковой глазурью сверху. Она символизирует благодатный хлеб, который приносят в храм как частичку Господа.
«Еще с ветхозаветной эпохи и во времена новозаветной Церкви мы приносим в храмы просфоры, которые участвуют в литургии. Также есть артос — это тоже хлеб, внешне похожий на кулич, но сверху написано „Христос Воскрес“. Он находится всю Красную Пасхальную неделю в храме и только в субботу пасхальной седмицы раздается всем, кто приходит», — рассказал Лоргус.
И артос, и малые просфоры, и сдобный кулич — это символы большой просфоры, которая участвовала в древности в пасхальном торжестве после литургии.
Классический рецепт кулича:
- 600 граммов пшеничной муки;
- 250 миллилитров молока;
- 150 граммов сливочного масла;
- 150 граммов сахара;
- два средних куриных яйца;
- 50 граммов изюма;
- 50 граммов цукатов;
- 12 граммов сухих дрожжей;
- 15 граммов ванильного сахара;
- одна чайная ложка соли;
- для глазури — два яичных белка и 100 граммов сахарной пудры.
В теплое молоко добавить дрожжи, перемешать, дать им разойтись. Далее всыпать соль, сахар, в том числе ванильный, растопленное масло и яйца, перемешать. Просеять муку в тесто. Добавить предварительно замоченный в горячей воде на 10 минут изюм и цукаты.
Оставить тесто на два часа — оно должно подняться, но не сильно. Вымесить, разделить на нужное количество куличей (можно на два больших или четыре маленьких). Положить каждый в бумажную форму, оставить отдыхать под полотенцем. Когда тесто снова поднимется, поставить куличи в разогретую до 180 градусов духовку. Печь полчаса, проверять готовность зубочисткой.
Для глазури взбить яичные белки до пиков, постепенно добавляя сахарную пудру. Намазать ее на остывшие куличи.
Как безопасно покрасить яйца на Пасху
Современные хозяйки используют для подготовки к празднику пищевые красители. Чтобы угощение было безопасным, следует обращать внимание на состав краски для яиц.
Безопасные добавки:
- Е120 (карминовая кислота/кармин) — натуральный красный краситель;
- Е122 (азорубин/кармуазин) — красный краситель;
- Е131 (синий патентованный V) — синий краситель;
- Е132 (индиготин/индигокармин) и Е133 (бриллиантовый голубой FCF) — синий краситель;
- Е160 (каротин) — натуральный краситель (от желтого до красновато-оранжевого);
- Е163 (антоциан) — натуральный краситель (от красного до синего);
- Е181 (танин пищевой) — краситель, осветлитель.
Если в составе магазинной краски есть указанные компоненты, ее можно смело покупать.
Некоторых видов красок все же стоит избегать. Например, не нужно использовать детские фломастеры, маркеры, цветные нити или ткани. Последними иногда обвязывают яйца и вываривают, благодаря чему на скорлупе остаются красивые рисунки. Однако в их составе промышленные краски, которые могут быть опасны для употребления в пищу.
Интересно
Если при покраске яиц появится трещина, а на белок попадет непищевой краситель, такое яйцо лучше не есть.
В копилку небезопасных компонентов пойдут поталь (листки золотого цвета для украшения предметов), цветная копировальная бумага, марганцовка, йод и зеленка. Они не предназначены для контакта с продуктами питания, и их лучше использовать по прямому значению.
Если же все-таки хочется проявить креативность, то вот натуральные и безопасные альтернативы:
- лук (обычный и красный) даст яйцам коричневый цвет;
- березовые листья — желтый;
- свекольный сок даст насыщенный бордовый или розовый оттенок;
- скорлупа грецкого ореха — желтый;
- куркума — оранжевый;
- чай каркаде — фиолетовый или темно-синий.
Интересно
При выборе любых красителей следует придерживаться нехитрых правил безопасности:
- использовать перчатки;
- для яркости в покупных красителях часто используют уксус — следует выбирать неконцентрированный раствор или предварительно его развести, пытаясь не вдыхать пары;
- быть осторожным с горячей водой, чтобы не обжечься.
«Желательно держать яйцо в красителе недолго — это должно быть короткое время, чтобы только скорлупа окрасилась в цвет», — посоветовала 360.ru врач иммунолог-аллерголог высшей категории и заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.
Врач порекомендовала есть не более четырех окрашенных яиц в день, чтобы не навредить организму.
Относительно красителей с блестками и наклеек для яиц Шабалина отметила, что это вполне безопасно, если красить исключительно скорлупу.
«Такие компоненты остаются на поверхности яйца, быстро высыхают. Все, что остается сверху и не попадает внутрь, безопасно. Главное — не держать яйцо долго, так как у скорлупы пористая структура, поэтому краситель может попасть внутрь», — подытожила аллерголог.