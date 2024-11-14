14 ноября 2024 00:35 Последняя в году. Как правильно провести Михайловскую родительскую субботу Религиовед Фоминых объяснила, можно ли идти на кладбище в Михайловскую субботу 0 0 0 Фото: Global Look Press Культура

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Михайловская родительская суббота — важный день для православных верующих. Ее отмечают ежегодно в субботу перед праздником Архангела Михаила. Он выпадает на 21 ноября, поэтому последний в этом году родительский день придется на 16-е число. Как правильно провести его, разбирался 360.ru.

Кому посвящена Михайловская родительская суббота Михайловская суббота называется так, потому что следом за ней идет праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день. Родительским его называют потому, что в старину под родителями подразумевали всех усопших родственников, рассказала 360.ru эксперт по религии, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. «Сегодня в каждой семье, где умерли родители, считается основным долгом их помянуть», — уточнила эксперт. Михайловской родительской субботы нет в православном календаре, потому что это не общецерковное событие. Это «местный», исторически сложившийся день для поминовения усопших. Помимо России, его почитают в Болгарии.

Фото: Global Look Press

Традиции Михайловской родительской субботы 16 ноября Как у любого другого праздника, у Михайловской субботы есть свои правила и традиции. Что нужно делать Родительскую субботу лучше всего провести в церкви и молитвах, а не в трудах. «Правильно прийти на церковную службу еще накануне праздника — в пятницу вечером. В это время в храмах совершают специальную панихиду. На следующий день нужно посетить утреннее богослужение: заупокойную божественную литургию и панихиду. Принято молиться не только за своих умерших родственников, но и за всех покойных», — отметила Фоминых.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Можно передать записку священнику за упокой с именами родственников, чтобы он во время богослужения зачитал их в молитве. Церковь не запрещает идти в Михайловскую родительскую субботу на кладбище, подчеркнула Фоминых. Многие предпочитают в этот день помолиться за близких в месте их упокоения.

Фото: Global Look Press

«Все православные верующие к этой субботе наводят порядок на могилах. Было бы хорошо прибрать места захоронения одиноких людей, если за ними никто не ухаживает. Можно даже за них помолиться. Но делать это нужно не в родительские субботы, а в другие дни, заранее», — объяснила Фоминых. Самым важным обрядом в этот день считается организация поминального обеда. Что приготовить в родительскую субботу 16 ноября В основном меню на поминальном столе должна быть кутья.

Интересно Кутья — символ воскрешения усопших. Основой блюда может быть любая крупа, но у славян пользовалась популярностью перловка. Кутья — символ воскрешения усопших. Основой блюда может быть любая крупа, но у славян пользовалась популярностью перловка.

«Зерна кутьи должны быть приготовлены таким образом, чтобы они были целыми, но не твердыми. Это сладкое блюдо, в которое добавляют мед, орехи и сухофрукты», — рассказала Фоминых.

Фото: Global Look Press

Короткая молитва об усопших Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Еще одна молитва об усопших Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба (-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил (а) он (а), но не отступил (а) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала.

Фото: Global Look Press

Что нельзя делать 16 ноября В Родительскую субботу нельзя: оставлять пищу на могилах (как и в любое другое время);

ругаться;

ссориться;

заниматься рукоделием;

заниматься физическим трудом;

пить алкоголь.

Фото: Marcus Brandt/dpa / Global Look Press

Все родительские субботы в 2024 году Родительская суббота 16 ноября — один из череды поминальных дней у православных верующих. Помимо Михайловской, существуют: Мясопустная родительская суббота;

суббота второй седмицы Великого поста;

суббота третьей седмицы Великого поста;

суббота четвертой седмицы Великого поста;

Радоница;

Троицкая родительская суббота;

Дмитриевская родительская суббота. Почему суббота считается днем поминовения усопших Суббота — последний день церковной седмицы (недели), которая начинается не с понедельника, как принято в светском календаре, а с воскресенья, напомнила Фоминых.

Фото: Global Look Press

«Воскресенье в церковнославянском называли неделей, то есть днем, когда ничего не делают», — уточнила эксперт. Было принято вспоминать родителей и усопших в последний день седмицы. Поэтому все поминальные дни приходятся на субботы.