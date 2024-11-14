Последняя в году. Как правильно провести Михайловскую родительскую субботу
Религиовед Фоминых объяснила, можно ли идти на кладбище в Михайловскую субботу
Михайловская родительская суббота — важный день для православных верующих. Ее отмечают ежегодно в субботу перед праздником Архангела Михаила. Он выпадает на 21 ноября, поэтому последний в этом году родительский день придется на 16-е число. Как правильно провести его, разбирался 360.ru.
Кому посвящена Михайловская родительская суббота
Михайловская суббота называется так, потому что следом за ней идет праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день.
Родительским его называют потому, что в старину под родителями подразумевали всех усопших родственников, рассказала 360.ru эксперт по религии, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.
«Сегодня в каждой семье, где умерли родители, считается основным долгом их помянуть», — уточнила эксперт.
Михайловской родительской субботы нет в православном календаре, потому что это не общецерковное событие. Это «местный», исторически сложившийся день для поминовения усопших. Помимо России, его почитают в Болгарии.
Традиции Михайловской родительской субботы 16 ноября
Как у любого другого праздника, у Михайловской субботы есть свои правила и традиции.
Что нужно делать
Родительскую субботу лучше всего провести в церкви и молитвах, а не в трудах.
«Правильно прийти на церковную службу еще накануне праздника — в пятницу вечером. В это время в храмах совершают специальную панихиду. На следующий день нужно посетить утреннее богослужение: заупокойную божественную литургию и панихиду. Принято молиться не только за своих умерших родственников, но и за всех покойных», — отметила Фоминых.
Можно передать записку священнику за упокой с именами родственников, чтобы он во время богослужения зачитал их в молитве.
Церковь не запрещает идти в Михайловскую родительскую субботу на кладбище, подчеркнула Фоминых. Многие предпочитают в этот день помолиться за близких в месте их упокоения.
«Все православные верующие к этой субботе наводят порядок на могилах. Было бы хорошо прибрать места захоронения одиноких людей, если за ними никто не ухаживает. Можно даже за них помолиться. Но делать это нужно не в родительские субботы, а в другие дни, заранее», — объяснила Фоминых.
Самым важным обрядом в этот день считается организация поминального обеда.
Что приготовить в родительскую субботу 16 ноября
В основном меню на поминальном столе должна быть кутья.
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«Зерна кутьи должны быть приготовлены таким образом, чтобы они были целыми, но не твердыми. Это сладкое блюдо, в которое добавляют мед, орехи и сухофрукты», — рассказала Фоминых.
Короткая молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Еще одна молитва об усопших
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба (-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил (а) он (а), но не отступил (а) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала.
Что нельзя делать 16 ноября
В Родительскую субботу нельзя:
- оставлять пищу на могилах (как и в любое другое время);
- ругаться;
- ссориться;
- заниматься рукоделием;
- заниматься физическим трудом;
- пить алкоголь.
Все родительские субботы в 2024 году
Родительская суббота 16 ноября — один из череды поминальных дней у православных верующих. Помимо Михайловской, существуют:
- Мясопустная родительская суббота;
- суббота второй седмицы Великого поста;
- суббота третьей седмицы Великого поста;
- суббота четвертой седмицы Великого поста;
- Радоница;
- Троицкая родительская суббота;
- Дмитриевская родительская суббота.
Почему суббота считается днем поминовения усопших
Суббота — последний день церковной седмицы (недели), которая начинается не с понедельника, как принято в светском календаре, а с воскресенья, напомнила Фоминых.
«Воскресенье в церковнославянском называли неделей, то есть днем, когда ничего не делают», — уточнила эксперт.
Было принято вспоминать родителей и усопших в последний день седмицы. Поэтому все поминальные дни приходятся на субботы.