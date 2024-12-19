Заступник всех и прообраз Деда Мороза. Как отмечают праздник Николы Зимнего
Религиовед Фоминых объяснила связь Николая Угодника с Дедом Морозом
В четверг, 19 декабря, в России отмечают праздник Николы Зимнего, который связан с Николаем Чудотворцем — одним из самых почитаемых святых в мире. Что известно о его жизни, что можно и нельзя делать в этот день, разбирался 360.ru.
История Николая Чудотворца
Святого Николая считают одним из самых почитаемых у христиан всех конфессий. Еще его называют Николаем Угодником, Николаем Мирликийским (из-за его места рождения), Николаем Чудотворцем.
Иногда этого святого путают с Николаем Пинарским (или Сионским). Подробности их жизнеописания схожи, так как оба родом из Ликии, архиепископы и святые.
На Руси Николая Угодника почитали испокон веков. Его считают одним из сильнейших заступников, так как на протяжении всей своей жизни он защищал мирян.
Родители Николая Чудотворца
Николай Мирликийский родился в 270 году нашей эры в городе Патаре, которая относилась к провинции Ликия, греческой колонии Римской империи. Она находилась на полуострове Малая Азия, ныне южное побережье Турции.
Родители Николая были христианами. Мать была болезненной и долгое время не могла иметь детей. Но супруги верили и молили Бога о ребенке.
В итоге Николай стал долгожданным чудом и единственным для своих родителей. После родов мать излечилась от болезней.
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Николаю Угоднику повезло появиться на свет в обеспеченной семье, из-за чего он получил начальное образование. В детстве увлекся Священным Писанием, посещал храм, постоянно молился. Это заметил его дядя — епископ Патарский. Вскоре он возвел племянника в сан священника.
Паства полюбила Николая за его доброту: он часто делился своим личным имуществом, едой и деньгами с другими, старался делать это тайно. Кроме того, после смерти родителей раздал нуждающимся все свое наследство.
Паломничество в Александрию и Палестину и чудеса
Молодой Николай, будучи священником, отправился в Иерусалим в Палестине, чтобы поклониться святым местам. В путь пустился на корабле, который попал в сильную бурю. И путешествие не обошлось без чудес.
Николай предсказал шторм, затем смог усмирить стихию. Одного из матросов все же выкинуло за борт, но Николай смог вернуть его к жизни. Чудо засвидетельствовали паломники, которые плыли на том корабле.
По дороге в Палестину корабль пристал к берегам Александрии (Египет). Пока корабельщики пополняли припасы еды и воды, Николай исцелял местных жителей от болезней, изгонял бесов и помогал добрым словом утешения. После корабль продолжил путь к берегам Палестины.
Поклонившись святым местам, Николай решил вернуться в родную Ликию, но этому не суждено было случиться.
Когда Николай стал епископом в Мирах
Николай поселился в городе Миры Ликийские, где стал епископом. Паства любила его, для простых людей служитель стал образцом милосердия и любви.
Этот период пришелся на годы правления Диоклитиона, который прославился масштабными гонениями на христиан. Из-за своих убеждений Николай вместе с другими верующими по указу императора попал в темницу и провел там восемь долгих лет.
Смерть Николая Чудотворца
После смены власти Николай вышел из заключения и вернулся в Миры. Там и встретил свою смерть. Это произошло 6 декабря 342 года.
Сначала его мощи хранили в городской кафедральной церкви, а в 1087-м их перевезли в итальянский город Бари, а часть — в Венецию.
О чем просят Николая Чудотворца
Николая Чудотворца считают заступником всех бедных и обездоленных, так как при жизни он по ночам помогал бедным, рассказала 360.ru эксперт по религии, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Святитель обходил все дворы и оставлял деньги малоимущим.
«Однажды он подарил деньги отцу и его дочери, которая собиралась выйти замуж не по любви, а по расчету — за богатого старика. Николай ночью пришел к их двери и положил мешочек с золотыми. Это уберегло девушку от неправильного брака», — отметила Фоминых.
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Православные же обращаются к Николаю с самыми разными мольбами. Его просят об исцелении, покровительстве в дороге, спасении от бедности. Николай помогает в счастливой семейной жизни.
Существует поверье, что именно Чудотворец помогает находить потерянные вещи, объяснила религиовед.
Для обращения к Николаю Чудотворцу читают специальные молитвы и акафист. Фоминых напомнила, что есть короткая молитва, которую произносят, когда необходимо быстрое и сильное заступничество.
Она звучит так:
Николай Угодник, помоги нам в деле, пошли нам свое благословение, доведи наше дело до успеха.
Молитву произносят перед началом нового дела или перед путешествием. Во время поездки можно просить помощи у Угодника, чтобы обязательно вернуться домой. Известны случаи, когда он спасал утопающих.
Из жития известно, что Николай помогал узникам и тем, кого несправедливо или неправильно осудили. Если же осуждение было правильным и человек оступился на жизненном пути, то необходимо просить святого о заступничестве перед Богом, чтобы он простил грех.
«Главное — нужно молиться искренне, с чистым сердцем, обязательно с глубокой верой, произнося молитву и обращаясь к Николаю Угоднику или любому другому святому. Нужно верить, что помощь обязательно придет», — подчеркнула Фоминых.
Молитва Николаю Чудотворцу
- О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.
- О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.
Праздник Николы Зимнего и его обычаи
С древних времен Николу Зимнего на Руси считали большим праздником. Его называли по-разному: Николин день, Никола Морозный, Никола Холодный и Никола Зимний.
«Считалось, что ночью Николай спускается с небес и лично обходит землю: все дворы, дома, как он это делал при своей жизни. Люди верили, что он приносил детям накануне Рождества подарки. Поэтому образ Деда Мороза пошел именно из образа святого Николая Угодника», — рассказала религиовед.
На Руси праздник отмечали широко. Обязательно на всю деревню накрывали общими усилиями большие столы. К этому дню заранее варили пиво, а накануне по дворам ходили ряженые.
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Также отмечали Никольщину, на который собирались только самые старшие мужчины, представители семей и своих родов. Для них варили много пива, готовили сытное угощение.
Праздник длился два-три дня. Во время него заключали важные договоры среди старшин, решали насущные для всего селения дела.
Как провести день Николы Зимнего православному
День Николы Зимнего — важный дня верующих день. Вот несколько советов, как правильно отметить праздник:
- Посетить церковь. Отправляйтесь на утреннюю или вечернюю службу, чтобы вместе с другими верующими помолиться и почтить память святого Николая.
- Помолиться дома. Если нет возможности сходить храм, можно прочитать молитвы святому Николаю дома.
- Сделать доброе дело. Посвятите время помощи нуждающимся, подарите что-то приятное близким или просто улыбнитесь незнакомцу. Святой Николай известен своей добротой и милосердием, поэтому такие поступки будут особенно уместны в этот день.
- Провести время с семьей. Вечером, после молитвы, соберите родных за праздничным столом, поделитесь друг с другом теплом и радостью.
- Подумать о духовном. Используйте этот день для размышлений о своей жизни, о том, как вы можете стать лучше и добрее.
Что нельзя делать 19 декабря
По словам Фоминых, под запретом уныние и грусть. Считалось, что если человек грустит, то может навлечь сильные морозы на оставшуюся зиму.
Нельзя заниматься тяжелой физической работой, стирать, убирать, гладить. Недопустимы сквернословие, сплетни и ссоры.
«Ранее с 19 декабря начинали свататься. А если девушка мечтала о замужестве, то она читала молитвы святому Николаю, прося покровительства для создания семьи», — уточнила эксперт.
Что приготовить в праздник Николы Зимнего
Праздник Николы Зимнего выпадает на период Рождественского поста. Однако 19 декабря будут действовать некоторые послабления. Например, разрешено есть рыбу.
«Можно приготовить пирог с гречкой и грибами, с рыбой, поскольку Николай Угодник считался покровителем моряков и рыбаков», — отметила Фоминых.
В Новотихвинском монастыре сестры готовят пирог в форме рыбы. Кроме того, в монастыре хранится частичка мощей Николая Угодника, поэтому праздник — хороший повод, чтобы посетить монастырь и угоститься пирогом, добавила религиовед. Так как в прежние времена люди пили на праздник пиво, это тоже допускается.