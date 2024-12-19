Сегодня 05:30 Заступник всех и прообраз Деда Мороза. Как отмечают праздник Николы Зимнего Религиовед Фоминых объяснила связь Николая Угодника с Дедом Морозом 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

Праздники

Священники

РПЦ

Православие

Россия

Религия

История

Санта Клаус

В четверг, 19 декабря, в России отмечают праздник Николы Зимнего, который связан с Николаем Чудотворцем — одним из самых почитаемых святых в мире. Что известно о его жизни, что можно и нельзя делать в этот день, разбирался 360.ru.

История Николая Чудотворца Святого Николая считают одним из самых почитаемых у христиан всех конфессий. Еще его называют Николаем Угодником, Николаем Мирликийским (из-за его места рождения), Николаем Чудотворцем. Иногда этого святого путают с Николаем Пинарским (или Сионским). Подробности их жизнеописания схожи, так как оба родом из Ликии, архиепископы и святые.

Фото: Образ Николая Чудотворца в храме великомученицы Екатерины на Всполье в Москве / РИА «Новости»

На Руси Николая Угодника почитали испокон веков. Его считают одним из сильнейших заступников, так как на протяжении всей своей жизни он защищал мирян.

Родители Николая Чудотворца Николай Мирликийский родился в 270 году нашей эры в городе Патаре, которая относилась к провинции Ликия, греческой колонии Римской империи. Она находилась на полуострове Малая Азия, ныне южное побережье Турции.

Фото: Aleksander Lyskin/ / Global Look Press

Родители Николая были христианами. Мать была болезненной и долгое время не могла иметь детей. Но супруги верили и молили Бога о ребенке. В итоге Николай стал долгожданным чудом и единственным для своих родителей. После родов мать излечилась от болезней.

Интересно Из-за путаницы с Николаем Пинарским долгое время ошибочно считалось, что родителями Николая Чудотворца были Феофан (Епифаний) и Нонна. Из-за путаницы с Николаем Пинарским долгое время ошибочно считалось, что родителями Николая Чудотворца были Феофан (Епифаний) и Нонна.

Николаю Угоднику повезло появиться на свет в обеспеченной семье, из-за чего он получил начальное образование. В детстве увлекся Священным Писанием, посещал храм, постоянно молился. Это заметил его дядя — епископ Патарский. Вскоре он возвел племянника в сан священника. Паства полюбила Николая за его доброту: он часто делился своим личным имуществом, едой и деньгами с другими, старался делать это тайно. Кроме того, после смерти родителей раздал нуждающимся все свое наследство.

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com / Global Look Press

Паломничество в Александрию и Палестину и чудеса Молодой Николай, будучи священником, отправился в Иерусалим в Палестине, чтобы поклониться святым местам. В путь пустился на корабле, который попал в сильную бурю. И путешествие не обошлось без чудес. Николай предсказал шторм, затем смог усмирить стихию. Одного из матросов все же выкинуло за борт, но Николай смог вернуть его к жизни. Чудо засвидетельствовали паломники, которые плыли на том корабле. По дороге в Палестину корабль пристал к берегам Александрии (Египет). Пока корабельщики пополняли припасы еды и воды, Николай исцелял местных жителей от болезней, изгонял бесов и помогал добрым словом утешения. После корабль продолжил путь к берегам Палестины. Поклонившись святым местам, Николай решил вернуться в родную Ликию, но этому не суждено было случиться.

Фото: РИА «Новости»

Когда Николай стал епископом в Мирах Николай поселился в городе Миры Ликийские, где стал епископом. Паства любила его, для простых людей служитель стал образцом милосердия и любви. Этот период пришелся на годы правления Диоклитиона, который прославился масштабными гонениями на христиан. Из-за своих убеждений Николай вместе с другими верующими по указу императора попал в темницу и провел там восемь долгих лет. Смерть Николая Чудотворца После смены власти Николай вышел из заключения и вернулся в Миры. Там и встретил свою смерть. Это произошло 6 декабря 342 года. Сначала его мощи хранили в городской кафедральной церкви, а в 1087-м их перевезли в итальянский город Бари, а часть — в Венецию.

Фото: Igor Palkin/ patriarchia.ru / Global Look Press

О чем просят Николая Чудотворца Николая Чудотворца считают заступником всех бедных и обездоленных, так как при жизни он по ночам помогал бедным, рассказала 360.ru эксперт по религии, доктор педагогических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Святитель обходил все дворы и оставлял деньги малоимущим. «Однажды он подарил деньги отцу и его дочери, которая собиралась выйти замуж не по любви, а по расчету — за богатого старика. Николай ночью пришел к их двери и положил мешочек с золотыми. Это уберегло девушку от неправильного брака», — отметила Фоминых.

Интересно На Западе святого Николая знают как Санта-Клауса. Именно он в образе доброго бородатого старика приносит подарки детям на Рождество. На Западе святого Николая знают как Санта-Клауса. Именно он в образе доброго бородатого старика приносит подарки детям на Рождество.

Православные же обращаются к Николаю с самыми разными мольбами. Его просят об исцелении, покровительстве в дороге, спасении от бедности. Николай помогает в счастливой семейной жизни. Существует поверье, что именно Чудотворец помогает находить потерянные вещи, объяснила религиовед.

Фото: Igor Palkin/ patriarchia.ru / Global Look Press

Для обращения к Николаю Чудотворцу читают специальные молитвы и акафист. Фоминых напомнила, что есть короткая молитва, которую произносят, когда необходимо быстрое и сильное заступничество. Она звучит так:

Николай Угодник, помоги нам в деле, пошли нам свое благословение, доведи наше дело до успеха.

Молитву произносят перед началом нового дела или перед путешествием. Во время поездки можно просить помощи у Угодника, чтобы обязательно вернуться домой. Известны случаи, когда он спасал утопающих. Из жития известно, что Николай помогал узникам и тем, кого несправедливо или неправильно осудили. Если же осуждение было правильным и человек оступился на жизненном пути, то необходимо просить святого о заступничестве перед Богом, чтобы он простил грех. «Главное — нужно молиться искренне, с чистым сердцем, обязательно с глубокой верой, произнося молитву и обращаясь к Николаю Угоднику или любому другому святому. Нужно верить, что помощь обязательно придет», — подчеркнула Фоминых.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / Global Look Press

Молитва Николаю Чудотворцу О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

Праздник Николы Зимнего и его обычаи С древних времен Николу Зимнего на Руси считали большим праздником. Его называли по-разному: Николин день, Никола Морозный, Никола Холодный и Никола Зимний. «Считалось, что ночью Николай спускается с небес и лично обходит землю: все дворы, дома, как он это делал при своей жизни. Люди верили, что он приносил детям накануне Рождества подарки. Поэтому образ Деда Мороза пошел именно из образа святого Николая Угодника», — рассказала религиовед. На Руси праздник отмечали широко. Обязательно на всю деревню накрывали общими усилиями большие столы. К этому дню заранее варили пиво, а накануне по дворам ходили ряженые.

Интересно Во главе такой компании ставили высокого и статного мужчину, который играл самого Николая. Ряженым детям поручали дарить сладости и подарки, в ответ они дарили подарки от предыдущих хозяев, пока не обходили всю деревню. Через ряженого Николая парни передавали гостинцы своим девушкам, в ответ те передавали подарки суженым. Во главе такой компании ставили высокого и статного мужчину, который играл самого Николая. Ряженым детям поручали дарить сладости и подарки, в ответ они дарили подарки от предыдущих хозяев, пока не обходили всю деревню. Через ряженого Николая парни передавали гостинцы своим девушкам, в ответ те передавали подарки суженым.

Также отмечали Никольщину, на который собирались только самые старшие мужчины, представители семей и своих родов. Для них варили много пива, готовили сытное угощение. Праздник длился два-три дня. Во время него заключали важные договоры среди старшин, решали насущные для всего селения дела.

Фото: Участницы на X фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в Челябинске / РИА «Новости»

Как провести день Николы Зимнего православному День Николы Зимнего — важный дня верующих день. Вот несколько советов, как правильно отметить праздник: Посетить церковь. Отправляйтесь на утреннюю или вечернюю службу, чтобы вместе с другими верующими помолиться и почтить память святого Николая.

Помолиться дома. Если нет возможности сходить храм, можно прочитать молитвы святому Николаю дома.

Сделать доброе дело. Посвятите время помощи нуждающимся, подарите что-то приятное близким или просто улыбнитесь незнакомцу. Святой Николай известен своей добротой и милосердием, поэтому такие поступки будут особенно уместны в этот день.

Провести время с семьей. Вечером, после молитвы, соберите родных за праздничным столом, поделитесь друг с другом теплом и радостью.

Подумать о духовном. Используйте этот день для размышлений о своей жизни, о том, как вы можете стать лучше и добрее.

Что нельзя делать 19 декабря По словам Фоминых, под запретом уныние и грусть. Считалось, что если человек грустит, то может навлечь сильные морозы на оставшуюся зиму. Нельзя заниматься тяжелой физической работой, стирать, убирать, гладить. Недопустимы сквернословие, сплетни и ссоры.

Фото: X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в Челябинске / РИА «Новости»

«Ранее с 19 декабря начинали свататься. А если девушка мечтала о замужестве, то она читала молитвы святому Николаю, прося покровительства для создания семьи», — уточнила эксперт. Что приготовить в праздник Николы Зимнего Праздник Николы Зимнего выпадает на период Рождественского поста. Однако 19 декабря будут действовать некоторые послабления. Например, разрешено есть рыбу. «Можно приготовить пирог с гречкой и грибами, с рыбой, поскольку Николай Угодник считался покровителем моряков и рыбаков», — отметила Фоминых.

Фото: Chris Everard/Narratives / Global Look Press

В Новотихвинском монастыре сестры готовят пирог в форме рыбы. Кроме того, в монастыре хранится частичка мощей Николая Угодника, поэтому праздник — хороший повод, чтобы посетить монастырь и угоститься пирогом, добавила религиовед. Так как в прежние времена люди пили на праздник пиво, это тоже допускается.