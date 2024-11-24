«Испытание ради Господа и спасения души». Рождественский пост — 2024: правила и советы
Священник Савченко объяснил, в чем суть Рождественского поста
В конце ноября православных верующих ждет пост, который будет продолжаться вплоть до Рождества Христова. Это не самый строгий период ограничений, но один из самых важных в церковном календаре. Как подготовиться, что нельзя делать и как не сорваться в Новый год — в материале 360.ru.
Когда начинается и сколько длится Рождественский пост в 2024–2025 году
Даты Рождественского поста, который длится 40 дней, постоянны: с 28 ноября до 6 января включительно. Накануне православные отмечают праздник апостола Филиппа. Из-за этого пост иногда называют Филипповым.
В чем суть православного Рождественского поста
«Мы живем в эпоху изобилия. Раньше предки добывали хлеб тяжелым трудом на земле, со скотом и птицей. Случались голод, неурожай, засуха, падеж или болезнь скота, морозы и прочие беды, из-за которых людям приходилось выживать. А мы живем во времена, когда можем все купить. Ничего подобного ранее не было», — рассказал 360.ru отец Николай, священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге.
Рождественский пост важен, чтобы ограничить себя. Это полезно для здоровья — как телесного, так и духовного.
«Нужно подвергать себя умеренным испытаниям ради Господа и спасения души. Это поможет в будущем преодолеть излишества в чувствах, страстях, большого потребления», — подчеркнул священник.
История Рождественского поста
Рождественский пост появился в древности, но тогда длился семь дней.
«О нем нет упоминаний в апостольских посланиях, хотя есть упоминания о Петровом посте или о посте Христа в пустыне», — рассказал отец Николай.
Пост удлинили до 40 дней в 1166 году при патриархе Луке. Длительность связывают с Моисеем, который 40 дней и ночей провел на горе Синай.
Столько же дней Христос постился перед проповедью в Галилее и Иудее. Увеличенный пост прижился на Руси примерно в конце XII века под влиянием Андрея Боголюбского.
Рождество начали праздновать тоже очень давно. Этот праздник повсеместный, уточнил отец Николай.
«Дата Рождества Христова не сохранилась, но люди узнали, в какой сезон родился Спаситель. Дату назначили примерную, и вся христианская Церковь с ней согласилась», — объяснил священнослужитель.
Что нужно делать в Рождественский пост православным
Главное во время поста — посвящать время молитве, избегать чрезмерного веселья, ссор и алкоголя. Небольшое количества вина разрешено в праздники:
- Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря;
- День святителя Николая Мирликийского, 19 декабря;
- выходные дни.
Что запрещено в Рождественский пост
В Рождественский пост не рекомендуется:
- развлекаться;
- путешествовать;
- вступать в интимную связь;
- планировать зачать ребенка;
- рыбачить;
- охотиться;
- организовывать свадьбу;
- бездельничать;
- злословить;
- сплетничать;
- ругаться с близкими;
- думать о плохом.
Как подготовиться к посту
За несколько недель до поста следует постепенно отказываться от пищи животного происхождения. Например, сначала можно перестать есть молочные продукты, такие как творог, масло и молоко, затем — сыры.
Накануне можно убирать из рациона колбасные изделия, сладости, яйца. Постепенно можно перейти от мяса к растительному белку (его источником выступают зерновые, чечевица, орехи, бобы, бобовые, авокадо). Мясные бульоны можно сначала разбавлять, а затем вовсе заменить на овощные или рыбные.
Важно вступать в пост плавно, чтобы организм успел перестроиться.
Календарь питания в Рождественский пост — 2024-2025
Главное отличие Рождественского поста от Великого в том, что допускается есть рыбу. Вот подробный календарь питания по дням:
- 28 ноября — рыба;
- 29 ноября — сухоядение, то есть только пища растительного происхождения, не подвергшаяся термической обработке;
- 30 ноября и 1 декабря — рыба;
- 2 декабря — горячая пища без масла;
- 3 декабря — рыба;
- 4 декабря — сухоядение, дозволяется немного рыбы и вина;
- 5 декабря — рыба;
- 6 декабря — сухоядение;
- 7, 8 декабря — рыба;
- 9 декабря — горячая пища без масла;
- 10 декабря — рыба;
- 11 декабря — сухоядение;
- 12 декабря — рыба;
- 13 декабря — сухоядение;
- 14 и 15 декабря — рыба;
- 16 декабря — горячая пища без масла;
- 17 декабря — рыба;
- 18 декабря — сухоядение;
- 19 декабря — рыба;
- 20 декабря — сухоядение;
- 21 и 22 декабря — рыба;
- 23 декабря — горячая пища без масла;
- 24 декабря — горячая пища с маслом;
- 25 декабря — сухоядение;
- 26 декабря — горячая пища с маслом;
- 27 декабря — сухоядение;
- 28 и 29 декабря — рыба;
- 30 декабря — горячая пища без масла;
- 31 декабря — горячая пища с маслом;
- 1 января — сухоядение;
- 2 января — горячая пища без масла;
- 3 января — сухоядение;
- 4 и 5 января — горячая пища с маслом.
В Рождественский сочельник, 6 января, можно есть хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
Как выходить из поста
Выходить из поста нужно так же плавно, как и входить. Как бы ни хотелось наброситься на все запретное в Рождество, необходимо ограничить себя.
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Популярные вопросы о Новом годе и посте
Как не поддаться соблазну нарушить запреты Рождественского поста?
Чтобы продолжить соблюдать пост в праздники, важно подготовиться к нему заранее: изучить информацию о правилах и ограничениях, составить меню на каждый день, продумать блюда, которые будут соответствовать требованиям. Предупредите близких о своих намерениях, попросите поддержать вас.
Во время поста старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к нарушению запретов. Не посещайте места, где вас будут провоцировать на употребление запрещенных продуктов. Если почувствуете сильное желание съесть что-то запрещенное, попробуйте отвлечься — прогуляйтесь, позвоните другу, почитайте книгу, помолитесь.
Помните, что пост — главным образом не ограничения в еде, не диета, а время для очищения и духовного роста.
Можно ли веселиться постящимся?
В радости нет греха, говорил апостол Павел. Поэтому, если вы пришли в компанию, где все веселятся, допускается недолго поддержать общее настроение.
Если же праздник проходит в вашем доме, следует установить свои правила. Все должно быть в меру, особенно если компания большая и нет цели кого-то обидеть.