«Испытание ради Господа и спасения души». Рождественский пост — 2024: правила и советы

Священник Савченко объяснил, в чем суть Рождественского поста

Keith Levit/Canadian Press
Фото: Keith Levit/Canadian Press/Global Look Press

В конце ноября православных верующих ждет пост, который будет продолжаться вплоть до Рождества Христова. Это не самый строгий период ограничений, но один из самых важных в церковном календаре. Как подготовиться, что нельзя делать и как не сорваться в Новый год — в материале 360.ru.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост в 2024–2025 году

Даты Рождественского поста, который длится 40 дней, постоянны: с 28 ноября до 6 января включительно. Накануне православные отмечают праздник апостола Филиппа. Из-за этого пост иногда называют Филипповым.

В чем суть православного Рождественского поста

«Мы живем в эпоху изобилия. Раньше предки добывали хлеб тяжелым трудом на земле, со скотом и птицей. Случались голод, неурожай, засуха, падеж или болезнь скота, морозы и прочие беды, из-за которых людям приходилось выживать. А мы живем во времена, когда можем все купить. Ничего подобного ранее не было», — рассказал 360.ru отец Николай, священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Рождественский пост важен, чтобы ограничить себя. Это полезно для здоровья — как телесного, так и духовного.

«Нужно подвергать себя умеренным испытаниям ради Господа и спасения души. Это поможет в будущем преодолеть излишества в чувствах, страстях, большого потребления», — подчеркнул священник.

История Рождественского поста

Рождественский пост появился в древности, но тогда длился семь дней.

«О нем нет упоминаний в апостольских посланиях, хотя есть упоминания о Петровом посте или о посте Христа в пустыне», — рассказал отец Николай.

Пост удлинили до 40 дней в 1166 году при патриархе Луке. Длительность связывают с Моисеем, который 40 дней и ночей провел на горе Синай.

Столько же дней Христос постился перед проповедью в Галилее и Иудее. Увеличенный пост прижился на Руси примерно в конце XII века под влиянием Андрея Боголюбского.

Фото: Unsplash

Рождество начали праздновать тоже очень давно. Этот праздник повсеместный, уточнил отец Николай.

«Дата Рождества Христова не сохранилась, но люди узнали, в какой сезон родился Спаситель. Дату назначили примерную, и вся христианская Церковь с ней согласилась», — объяснил священнослужитель.

Что нужно делать в Рождественский пост православным

Главное во время поста — посвящать время молитве, избегать чрезмерного веселья, ссор и алкоголя. Небольшое количества вина разрешено в праздники:

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Что запрещено в Рождественский пост

В Рождественский пост не рекомендуется:

Philippe Lissac/Godong
Фото: Philippe Lissac/Godong/Global Look Press

Как подготовиться к посту

За несколько недель до поста следует постепенно отказываться от пищи животного происхождения. Например, сначала можно перестать есть молочные продукты, такие как творог, масло и молоко, затем — сыры.

Накануне можно убирать из рациона колбасные изделия, сладости, яйца. Постепенно можно перейти от мяса к растительному белку (его источником выступают зерновые, чечевица, орехи, бобы, бобовые, авокадо). Мясные бульоны можно сначала разбавлять, а затем вовсе заменить на овощные или рыбные.

Важно вступать в пост плавно, чтобы организм успел перестроиться.

Календарь питания в Рождественский пост — 2024-2025

Главное отличие Рождественского поста от Великого в том, что допускается есть рыбу. Вот подробный календарь питания по дням:

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Рождественский сочельник, 6 января, можно есть хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Philippe Lissac/Godong
Фото: Philippe Lissac/Godong/Global Look Press

Как выходить из поста

Выходить из поста нужно так же плавно, как и входить. Как бы ни хотелось наброситься на все запретное в Рождество, необходимо ограничить себя.

Интересно

Возвращение к привычному рациону стоит растянуть на две-три недели. Можно позволять себе по одному виду продуктов: сначала молочные продукты, потом сыры, далее колбасные изделия и мясо.

Популярные вопросы о Новом годе и посте

Как не поддаться соблазну нарушить запреты Рождественского поста?

Чтобы продолжить соблюдать пост в праздники, важно подготовиться к нему заранее: изучить информацию о правилах и ограничениях, составить меню на каждый день, продумать блюда, которые будут соответствовать требованиям. Предупредите близких о своих намерениях, попросите поддержать вас.

Во время поста старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к нарушению запретов. Не посещайте места, где вас будут провоцировать на употребление запрещенных продуктов. Если почувствуете сильное желание съесть что-то запрещенное, попробуйте отвлечься — прогуляйтесь, позвоните другу, почитайте книгу, помолитесь.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Помните, что пост — главным образом не ограничения в еде, не диета, а время для очищения и духовного роста.

Можно ли веселиться постящимся?

В радости нет греха, говорил апостол Павел. Поэтому, если вы пришли в компанию, где все веселятся, допускается недолго поддержать общее настроение.

Если же праздник проходит в вашем доме, следует установить свои правила. Все должно быть в меру, особенно если компания большая и нет цели кого-то обидеть.

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