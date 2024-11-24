Сегодня 18:22 «Испытание ради Господа и спасения души». Рождественский пост — 2024: правила и советы Священник Савченко объяснил, в чем суть Рождественского поста 0 0 0 Фото: Keith Levit/Canadian Press / Global Look Press Культура

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В конце ноября православных верующих ждет пост, который будет продолжаться вплоть до Рождества Христова. Это не самый строгий период ограничений, но один из самых важных в церковном календаре. Как подготовиться, что нельзя делать и как не сорваться в Новый год — в материале 360.ru.

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост в 2024–2025 году Даты Рождественского поста, который длится 40 дней, постоянны: с 28 ноября до 6 января включительно. Накануне православные отмечают праздник апостола Филиппа. Из-за этого пост иногда называют Филипповым. В чем суть православного Рождественского поста «Мы живем в эпоху изобилия. Раньше предки добывали хлеб тяжелым трудом на земле, со скотом и птицей. Случались голод, неурожай, засуха, падеж или болезнь скота, морозы и прочие беды, из-за которых людям приходилось выживать. А мы живем во времена, когда можем все купить. Ничего подобного ранее не было», — рассказал 360.ru отец Николай, священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Рождественский пост важен, чтобы ограничить себя. Это полезно для здоровья — как телесного, так и духовного. «Нужно подвергать себя умеренным испытаниям ради Господа и спасения души. Это поможет в будущем преодолеть излишества в чувствах, страстях, большого потребления», — подчеркнул священник.

История Рождественского поста Рождественский пост появился в древности, но тогда длился семь дней. «О нем нет упоминаний в апостольских посланиях, хотя есть упоминания о Петровом посте или о посте Христа в пустыне», — рассказал отец Николай. Пост удлинили до 40 дней в 1166 году при патриархе Луке. Длительность связывают с Моисеем, который 40 дней и ночей провел на горе Синай. Столько же дней Христос постился перед проповедью в Галилее и Иудее. Увеличенный пост прижился на Руси примерно в конце XII века под влиянием Андрея Боголюбского.

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Рождество начали праздновать тоже очень давно. Этот праздник повсеместный, уточнил отец Николай. «Дата Рождества Христова не сохранилась, но люди узнали, в какой сезон родился Спаситель. Дату назначили примерную, и вся христианская Церковь с ней согласилась», — объяснил священнослужитель.

Что нужно делать в Рождественский пост православным Главное во время поста — посвящать время молитве, избегать чрезмерного веселья, ссор и алкоголя. Небольшое количества вина разрешено в праздники: Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря;

День святителя Николая Мирликийского, 19 декабря;

выходные дни.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что запрещено в Рождественский пост В Рождественский пост не рекомендуется: развлекаться;

путешествовать;

вступать в интимную связь;

планировать зачать ребенка;

рыбачить;

охотиться;

организовывать свадьбу;

бездельничать;

злословить;

сплетничать;

ругаться с близкими;

думать о плохом.

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

Как подготовиться к посту За несколько недель до поста следует постепенно отказываться от пищи животного происхождения. Например, сначала можно перестать есть молочные продукты, такие как творог, масло и молоко, затем — сыры. Накануне можно убирать из рациона колбасные изделия, сладости, яйца. Постепенно можно перейти от мяса к растительному белку (его источником выступают зерновые, чечевица, орехи, бобы, бобовые, авокадо). Мясные бульоны можно сначала разбавлять, а затем вовсе заменить на овощные или рыбные. Важно вступать в пост плавно, чтобы организм успел перестроиться.

Календарь питания в Рождественский пост — 2024-2025 Главное отличие Рождественского поста от Великого в том, что допускается есть рыбу. Вот подробный календарь питания по дням: 28 ноября — рыба;

29 ноября — сухоядение, то есть только пища растительного происхождения, не подвергшаяся термической обработке;

30 ноября и 1 декабря — рыба;

Фото: Unsplash

2 декабря — горячая пища без масла;

3 декабря — рыба;

4 декабря — сухоядение, дозволяется немного рыбы и вина;

5 декабря — рыба;

6 декабря — сухоядение;

7, 8 декабря — рыба;

9 декабря — горячая пища без масла;

10 декабря — рыба;

11 декабря — сухоядение;

12 декабря — рыба;

13 декабря — сухоядение;

14 и 15 декабря — рыба;

16 декабря — горячая пища без масла;

17 декабря — рыба;

18 декабря — сухоядение;

Фото: Unsplash

19 декабря — рыба;

20 декабря — сухоядение;

21 и 22 декабря — рыба;

23 декабря — горячая пища без масла;

24 декабря — горячая пища с маслом;

25 декабря — сухоядение;

26 декабря — горячая пища с маслом;

27 декабря — сухоядение;

28 и 29 декабря — рыба;

30 декабря — горячая пища без масла;

31 декабря — горячая пища с маслом;

1 января — сухоядение;

2 января — горячая пища без масла;

3 января — сухоядение;

4 и 5 января — горячая пища с маслом. В Рождественский сочельник, 6 января, можно есть хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

Как выходить из поста Выходить из поста нужно так же плавно, как и входить. Как бы ни хотелось наброситься на все запретное в Рождество, необходимо ограничить себя.

Интересно Возвращение к привычному рациону стоит растянуть на две-три недели. Можно позволять себе по одному виду продуктов: сначала молочные продукты, потом сыры, далее колбасные изделия и мясо. Возвращение к привычному рациону стоит растянуть на две-три недели. Можно позволять себе по одному виду продуктов: сначала молочные продукты, потом сыры, далее колбасные изделия и мясо.

Популярные вопросы о Новом годе и посте Как не поддаться соблазну нарушить запреты Рождественского поста? Чтобы продолжить соблюдать пост в праздники, важно подготовиться к нему заранее: изучить информацию о правилах и ограничениях, составить меню на каждый день, продумать блюда, которые будут соответствовать требованиям. Предупредите близких о своих намерениях, попросите поддержать вас. Во время поста старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к нарушению запретов. Не посещайте места, где вас будут провоцировать на употребление запрещенных продуктов. Если почувствуете сильное желание съесть что-то запрещенное, попробуйте отвлечься — прогуляйтесь, позвоните другу, почитайте книгу, помолитесь.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Помните, что пост — главным образом не ограничения в еде, не диета, а время для очищения и духовного роста. Можно ли веселиться постящимся? В радости нет греха, говорил апостол Павел. Поэтому, если вы пришли в компанию, где все веселятся, допускается недолго поддержать общее настроение. Если же праздник проходит в вашем доме, следует установить свои правила. Все должно быть в меру, особенно если компания большая и нет цели кого-то обидеть.