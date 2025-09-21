Итоги Интервидения-2025: почему Шаман отказался от оценок жюри, а певица из США не вышла на сцену

В России завершился музыкальный конкурс Интервидение — мероприятие назвали победой традиционно мира. Чем запомнилось шоу и кто получил главный приз — в материале 360.ru.

Россия серьезно подготовилась к конкурсу: современная сцена, дополненная реальность и спецэффекты. Ведущими выступили певец Алексей Воробьев и оперная артистка Аида Гарифуллина, а также Стэфи Патель из Индии и Мэн Лэй из Китая.

Шоу открыли Полина Гагарина и Дима Билан с песней «На заре». Конкурс прошел на «Life Арене» и продлился четыре часа. Слоган мероприятия: «Музыка в сердце твоей страны».

Участникам конкурса показали видеообращение Владимира Путина, который назвал Интервидение событием, отвечающим запросам современного мира на справедливость, свободное развитие и сбережение идентичности.

В зале присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стран-участниц представили в виде цифровых аватаров, подчеркнув культурные особенности. Образом России стала девушка в кокошнике и традиционном платье. Участниками конкурса выступили представители 23 стран.