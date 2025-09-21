Итоги Интервидения-2025: почему Шаман отказался от оценок жюри, а певица из США не вышла на сцену
В России завершился музыкальный конкурс Интервидение — мероприятие назвали победой традиционно мира. Чем запомнилось шоу и кто получил главный приз — в материале 360.ru.
Россия серьезно подготовилась к конкурсу: современная сцена, дополненная реальность и спецэффекты. Ведущими выступили певец Алексей Воробьев и оперная артистка Аида Гарифуллина, а также Стэфи Патель из Индии и Мэн Лэй из Китая.
Шоу открыли Полина Гагарина и Дима Билан с песней «На заре». Конкурс прошел на «Life Арене» и продлился четыре часа. Слоган мероприятия: «Музыка в сердце твоей страны».
Участникам конкурса показали видеообращение Владимира Путина, который назвал Интервидение событием, отвечающим запросам современного мира на справедливость, свободное развитие и сбережение идентичности.
В зале присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стран-участниц представили в виде цифровых аватаров, подчеркнув культурные особенности. Образом России стала девушка в кокошнике и традиционном платье. Участниками конкурса выступили представители 23 стран.
Отказ Шамана и недопуск певицы из США
Представитель России Шаман (Ярослав Дронов) выступил с песней «Прямо по сердцу», которую для него написал Максим Фадеев. Артист сделал неожиданное заявление и попросил жюри не оценивать его номер.
Гостеприимство — неотъемлемая часть души народа России. И я не имею права претендовать на победу. Я прошу жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях.
Шаман
певец
В Telegram-канале Шаман объяснил причину своего поступка.
«Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки. В мире так мало событий, которые на таком уровне сближают людей, страны и даже континенты. Международный конкурс Интервидение 2025 стал именно таким праздником музыки и дружбы народов», — написал он.
Певица Vassy, которая должна была представить Соединенные Штаты, не смогла выйти на сцену.
«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy [гражданка США и Австралии — прим. ред.] не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — сообщил ведущий Воробьев.
Оказалось, что перед выходом на сцену артистка получила ноту из Австралии, согласно которой ей запретили выступать на Интервидении. Певицу шокировало произошедшее, как и остальных участников.
Финалисты Интервидения-2025
Изначально победу пророчили представителю Китая Ван Си: зал ревел из-за его бархатного голоса и прекрасной европейской песни. Но по итогам Интервидения он оказался в середине рейтинговой таблицы.
Лучший номер показал представитель Вьетнама Дык Фук: жюри по достоинству оценили сценографию и песню. Певец исполнил композицию Phu Dong Thien Vuong и набрал 422 балла. Он получил главный приз: хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.
Для меня это большая честь. Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе.
Дык Фук
певец
Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии Nomad, на третьем месте оказалась артистка из Катара Дана Аль-Мир с 369-ю баллами.
Где пройдет следующее Интервидение
Следующий конкурс Интервидение пройдет в Саудовской Аравии, объявил Воробьев. Он добавил, что власти арабского государства официально выразили готовность принять конкурс.
Проведение Интервидения в Саудовской Аравии поспособствует росту и развитию культурного события, отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.
«Россия, несмотря на невероятные сложности стала инициатором глобального музыкального конкурса, альтернативного экспансии насквозь прогнившей западной идеи. Сегодня мы увидели большую Победу России. Идеологическую победу. Я горжусь», — добавила она.
По словам Мизулиной, на мероприятии выступили исполнители, которые пели от сердца, а не пытались прославиться за счет дешевого эпатажа.
Мы стали свидетелями невероятно красивого шоу. Фантастической картинки в телевизионной трансляции. Единения традиционных ценностей всего мира во всем многообразии его культур. Россия задала очень высокую планку.
Екатерина Мизулина
глава ЛБИ
Глава ЛБИ назвала истинной победой единение всего традиционного мира.
«Победили мы все. Мы — это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда», — заключила она.
Финальный номер России
Перед объявлением финальных результатов на сцену вышли российские артисты и спели попурри из ключевых отечественных хитов и классических композиций последних лет.
Выступление началось с хора, за дело взялись Воробьев и Гарифуллина, затем на сцене появилась Клава Кока. Продолжили номер Пелагея, AY YOLA, Татьяна Куртукова и Александр Маршал.