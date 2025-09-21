Национальная звезда Вьетнама Дык Фук. Что известно о победителе Интервидения-2025
Национальная звезда Вьетнама Дык Фук стал победителем Интервидения в Москве. Его клипы собирают миллионы просмотров, а в копилке — множество премий и побед. Что известно о вьетнамском исполнителе, покорившем Интервидение, — в материале 360.ru.
Интервидение определило победителя
Первый международный конкурс Интервидение завершился, финальный этап проходил на площадке «Live Арена» в Одинцовском городском округе. В финале участвовали представители 23 стран.
Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, который выступал под № 20. Певец исполнил песню Phu Dong Thien Vuong.
Он набрал 422 балла. Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии группа Nomad, на третьем месте — артистка из Катара Дана Аль-Мир с 369-ю баллами.
Дык Фук получит хрустальный кубок, а также 30 миллионов рублей.
Кто такой Дык Фук
Дык Фук (полное имя Нгуен Дык Фук) — вьетнамский певец, рэпер и актер. Известен зрителям как победитель третьего сезона шоу «Голос Вьетнама» в 2015 году. В своем творчестве вьетнамец соединяет баллады с музыкой в жанрах R&B и EDM.
Родился исполнитель в Ханое, в семье, никак не связанной с искусством. В школе ему не разрешали выступать, но в университете он вступил в музыкальный клуб. Через три месяца после победы в конкурсе «Голос Вьетнама» Дык Фук записал свой первый музыкальный продукт Chi Mot Cau. Эта композиция принесла ему звание «Самый любимый певец».
В 2016 году исполнитель сделал пластическую операцию из-за критики фанатов. По их мнению, его мощный и эмоциональный голос не сочетается с некрасивой внешностью.
Дык Фук считается национальной звездой. На стриминговых сервисах его клипы собирают миллионы просмотров. В его копилке много национальных наград и премий, а также побед в конкурсах.
Дык Фук и его планы
Финалист конкурса рассказал журналистам после оглашения результатов, что для него победа в Интервидении — большая честь. Он заявил, что и не мечтал выиграть в таком масштабном конкурсе.
«Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере», — заявил Дык Фук.
Он рассказал, что в Интервидении чаще всего слушал песни конкурсантов из Белоруссии, Казахстана и России. Артист также напел мотивы песен Шамана «Прямо по сердцу» и белорусской певицы Насти Кравченко «Мотылек».
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — заявил Дык Фук в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.