Национальная звезда Вьетнама Дык Фук. Что известно о победителе Интервидения-2025

Национальная звезда Вьетнама Дык Фук стал победителем Интервидения в Москве. Его клипы собирают миллионы просмотров, а в копилке — множество премий и побед. Что известно о вьетнамском исполнителе, покорившем Интервидение, — в материале 360.ru.

Он набрал 422 балла. Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии группа Nomad, на третьем месте — артистка из Катара Дана Аль-Мир с 369-ю баллами.

Первый международный конкурс Интервидение завершился, финальный этап проходил на площадке «Live Арена» в Одинцовском городском округе. В финале участвовали представители 23 стран.

Кто такой Дык Фук

Дык Фук (полное имя Нгуен Дык Фук) — вьетнамский певец, рэпер и актер. Известен зрителям как победитель третьего сезона шоу «Голос Вьетнама» в 2015 году. В своем творчестве вьетнамец соединяет баллады с музыкой в жанрах R&B и EDM.

Родился исполнитель в Ханое, в семье, никак не связанной с искусством. В школе ему не разрешали выступать, но в университете он вступил в музыкальный клуб. Через три месяца после победы в конкурсе «Голос Вьетнама» Дык Фук записал свой первый музыкальный продукт Chi Mot Cau. Эта композиция принесла ему звание «Самый любимый певец».

В 2016 году исполнитель сделал пластическую операцию из-за критики фанатов. По их мнению, его мощный и эмоциональный голос не сочетается с некрасивой внешностью.

Дык Фук считается национальной звездой. На стриминговых сервисах его клипы собирают миллионы просмотров. В его копилке много национальных наград и премий, а также побед в конкурсах.