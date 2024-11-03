Сегодня 11:30 Всесильная помощница и заступница. История Казанской иконы Божией Матери Священник Савченко рассказал, почему важна Казанская икона Божией Матери 0 0 0 Фото: Sergey Chernov/Russian Look / Global Look Press Культура

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Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых испокон веков. Она спасала страну, помогала в самых трудных ситуациях, творила чудеса. В начале ноября православные верующие отмечают праздник в честь иконы. Что это за священный образ, где хранится и что делать в день его почитания — в материале 360.ru.

Праздник Казанской иконы Божией Матери: история и суть Казанскую икону Божьей Матери относят к сокращенному варианту Одигитрии. Она восходит к прообразу, который хранили в Константинополе. Считается, что первую икону Пресвятой Богородицы написал апостол и евангелист Лука. История Казанской иконы Божьей Матери берет начало со взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. «Это скорбная страница русской истории, так как взятие Казани для татар обернулось большим количеством жертв. Настоящее горе», — рассказал 360.ru священник в храме Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). После взятия Казани царь приказал построить там собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Через 27 лет в городе случился пожар: выгорело много зданий, в том числе храм, где находилась Казанская икона. Какое-то время считалось, что она сгорела.

Фото: РИА «Новости»

Обретение образа связали с чудом. После пожара Богородица явилась 10-летней девочке Матроне Онучиной. Во сне она сказала ребенку, чтобы та шла на пепелище сгоревшего собора и откопала икону. Пробудившись, Матрона пошла к родителям, но ее сну не придали значения. Богородица явилась девочке во второй раз. Тогда Матрона вместе с матерью пошли на пепелище и начали искать икону. Образ действительно нашли на глубине около метра под сгоревшим строением. Икона была в истлевшей от пожара ткани, но сама уцелела. Ее отнесли в ближайший храм.

Фото: Sergey Chernov / Global Look Press

Патриарх Ермоген писал о явлении Богородицы:

Яви убо себе Богородицына икона сицевымъ образомъ. Не яви убо образа своего Владычица ни святителю града, ни начальнику властелинску, ниже вельможи или богату, ниже мудру старцу: но яви свое честное сокровище, источникъ неизсчерпаемый приходящимъ с вѣрою, чудный свой образъ, нѣкоего мужа от простыхъ, имуща мудрость на войнѣ стрелебную, сего дщи юнна, десяти лѣтъ суща, именемъ Матрона.

День явления Богородицы стал местным праздником, его стали отмечать летом — 21 июля (8 июля по старому стилю). Однако в 1649 году стали праздновать и осенью, по указу царя Алексея Михайловича. Это связано с освобождением Москвы от польских оккупантов в 1612 году.

Фото: РИА «Новости»

Для Руси период с конца ХVI до начала ХVII века был тяжелым временем. У Рюриковичей не было наследника — сын Ивана Грозного Федор не имел сына. В итоге Москву захватили шведы и поляки. Этот период вошел в историю как Смутное время. Патриарх Московский и всея Руси Гермоген начал рассылать грамоты во все концы государства с призывом освободить столицу от вторжения.

Интересно Первую попытку избавить Москву от поляков предпринял рязанский воевода Прокопий Ляпунов в 1611 году, но потерпел поражение. Спустя полгода Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский воссоединили свои ополчения и двинулись на столицу. Войско шло освобождать Москву с копией образа Казанской Богородицы. В итоге удалось прогнать иноземцев. Первую попытку избавить Москву от поляков предпринял рязанский воевода Прокопий Ляпунов в 1611 году, но потерпел поражение. Спустя полгода Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский воссоединили свои ополчения и двинулись на столицу. Войско шло освобождать Москву с копией образа Казанской Богородицы. В итоге удалось прогнать иноземцев.

«День народного единства не зря приходится на День Казанской иконы Божьей Матери. В этот день Москву освободили от польских войск. Этот праздник стали ассоциировать с завершением эпохи Смутного времени», — рассказал отец Николай. Кроме того, этот день считается границей между осенью и зимой, так как потом наступали морозы.

Фото: Unsplash

Кому помогает Казанская икона и где она сейчас В православной традиции считается, что икона никому не покровительствует, поскольку это лишь образ святого. Однако молитва перед ним и тому святому, который изображен, действительно помогает просителю.

Интересно В этом смысле Казанская икона особенная. Она не только помогала молившимся, но и исцеляла их, не раз спасала страну от гибели. В этом смысле Казанская икона особенная. Она не только помогала молившимся, но и исцеляла их, не раз спасала страну от гибели.

Но, как и любая другая реликвия, икона может потеряться. Казанская не стала исключением. С момента явления Матроне и до начала ХХ века оригинал иконы постоянно хранился в Богородицком женском монастыре Казани. В июне 1904 года образ похитили. По подозрению в краже задержали 28-летнего крестьянина Варфоломея Чайкина. Он вместе с сожительницей Прасковьей Кучеровой приехал из Казани на пароходе в Нижний Новгород, где их и обнаружили. По словам девятилетней дочери Прасковьи, икону вместе с образом Спасителя изрубили и сожгли.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре на дальнем плане) в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Икона Казанской Божией Матери «Московская» 1580 года была в ополчении Минина и Пожарского. Икона считалась утерянной в 1918 году. / РИА «Новости»

В 2004 году папа римский Иоанн Павел II обратился к патриарху Алексию. По его словам, с 1993-го в Ватикане хранилась икона Пресвятой Богородицы неизвестного происхождения. После экспертиз пришли к выводу, что это одна из копий оригинального образа. В августе 2004-го его передали в Успенский собор Московского Кремля, позднее перевезли в Казань. Икону поместили в Крестовоздвиженском храме Казанского Богородицкого монастыря. Также известны два списка Казанской иконы — Московский (хранится в Казанском соборе на Красной площади) и Санкт-Петербургский (находится в Казанском соборе Петербурга).

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Чудеса Казанской иконы Божией Матери Когда Казанскую икону обрели после пожара, люди стали стекаться к ней и молиться. Случались чудеса и исцеления, рассказал отец Николай. Например, бездомный Иосиф три года был слепым, поэтому не мог работать и попрошайничал. Когда в Казани обрели икону, Иосиф пошел поклониться ей, и зрение вернулось к нему. Однако после чуда мужчина не пошел работать и продолжил бродяжничать. Тогда Богородица отняла у него зрение. А слепой Никита так сильно надеялся на возвращение зрения, что день и ночь молился иконе. Перед образом он снова стал видеть, но стал молиться еще жарче — уже за дар Матери Божьей. К иконе приезжали и из других городов. Больной мужчина прибыл из Свияжска, чтобы попросить возле образа Богородицы исцеления. Он молился несколько дней и ночей, после чего получил желаемое.

Фото: РИА «Новости»

Исцеление постигало не только простых людей, но и верующих бояр. Так, сын из бояр Ивашка женился на девушке, прикованной к постели. Он привез супругу к образу в Казань. Жена горячо молилась перед иконой, и случилось чудо: домой она ушла на своих ногах. Но неверующую супругу боярина Василия Рогозина Богородица проучила. Богоматерь явилась женщине во сне и сказала прийти к Казанской иконе, чтобы помолиться. Женщина не послушалась. На следующую ночь Богородица ударила неверующую ее же рукой — та отсохла. В итоге жена Рогозина отправилась в иконе, после чего рука стала вновь здоровой. Что делать в Казанскую Осеннюю 4 ноября

Что нужно делать православным В день Казанской иконы Божьей Матери, 4 ноября, верующие ходят в церковь. После службы организовывают праздничный обед с угощениями. В этот день принято молиться за здоровье родных и благополучие всей семьи. Женщины могут попросить мира и спокойствия в семейной жизни. Незамужние девушки молятся Богоматери о хорошем женихе и удачном браке.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Молитвы Казанской иконе Божьей Матери О Пресвятая Госпожа Владычица Богородица! Со страхом, верой и любовью перед почитаемой и чудотворной Твоей иконой припадая, молим Тебя: не отврати Твоего лица от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Матерь, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире (в спокойствии) нашу страну, Церковь Свою Святую непоколебимой да сбережет и от неверия, от ересей и раскола да избавит. Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Пречистая Дева: Ты — всесильная для христиан Помощница и Заступница. Избавь же и всех, с верой к Тебе молящихся, от греховных падений, от покушения злых людей, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапной смерти. Даруй нам дух раскаяния о грехах, смирение сердца, чистые мысли, исправление от греховной жизни и оставление прегрешений, да все с благодарностью воспоют славу и милость Твою, которые Ты являешь над нами здесь на земле, сподобимся и Небесного Царствия, и там со всеми святыми прославим пречестное и великолепное имя Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Фото: Крестный ход в честь праздника обретения Казанской иконы Божией Матери в Казани / РИА «Новости»

О Пресвятая Владычица Богородица, Царица Неба и земли, высшая Ангелов и Архангелов и честнейшая всех творений, чистая Дева Мария, миру благая Помощница, и всем людям утверждение, и во всяких нуждах избавление! Обрати свое внимание и ныне, Госпожа Всемилостивая, на рабов Твоих, к Тебе смиренной душой и сокрушенным сердцем молящихся, со слезами к Тебе припадающих и поклоняющихся пречистому и целительному Твоем образу, и помощи, и заступления Твоего просящих. О Всемилостивая и Премилосердная Дева Богородица Чистая! Посмотри, Госпожа, на людей Твоих: мы грешные не имеем другой помощи, кроме Тебя и от Тебя родившегося Христа Бога нашего. Ты — наша заступница и предстательница. Ты — защита обиженных, скорбящим радость, сиротам прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение, поэтому, о Богоматерь, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным Младенцем на руках Твоих, Господом нашим Иисусом Христом взирая, умиленное пение Тебе приносим и взываем: помилуй нас, Матерь Божья, и прошения наши исполни, все возможно Твоим ходатайством: ибо Тебе слава подобает ныне и всегда и вовеки веков. Аминь.

Фото: РИА «Новости»

Что приготовить по традиции Обычно на праздничный стол в Осеннюю Казанскую ставят фаршированную картофелем и грибами тыкву, холодец с хреном и горчицей, луковый суп, квашеную капусту, паштет из печени, маринованный лук и соленые грибы. В качестве традиционной выпечки хозяйки готовят караваи с начинкой, а также пирожки с ягодами или вареньем. Запреты в Казанскую Осеннюю 4 ноября На Осеннюю Казанскую запрещено: Ссориться;

Ругаться;

Делать домашнюю уборку;

Отправляться в дальнюю дорогу;

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Выполнять срочную работу;

Заниматься шитьем.

Приметы на Казанскую Осеннюю Предки верили, что Богоматерь — женская заступница. Поэтому к ее празднику старались сыграть все припозднившиеся свадьбы.

Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет. Народное предание

Также к Осенней Казанской окончательно завершали сезон сбора урожая и работ в поле, ведь после праздника ударяли зимние морозы. Всех наемных работников в этот день рассчитывали. Еще 4 ноября проводили большие ярмарки. На них торговали мясом, фруктами, овощами, другими продуктами. Женщины верили, что Богородица способна сохранить их молодость и красоту. Для этого существовал следующий обряд: на восходе солнца девушки шли в ближайшую рощу, находили березу, листики которой покрывал тонкий слой инея. В этот иней на березовых листьях смотрели как в зеркало. Считалось, что именно это сохранит отличный внешний вид.