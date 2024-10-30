Сегодня 20:19 «Кто ест лук, того Бог избавит от мук». История и традиции Лукова дня Православные верующие 31 октября встретят Луков день в честь святого Луки 0 0 0 Фото: Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла. Philippe Lissac / GODONG / Global Look Press Культура

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Луков день — народный праздник, который связан с православным календарем и отмечается в честь святого Луки три дня в году: не только 31 октября, а еще 5 мая и 20 сентября. В это время верующие вспоминают жизнь и труды евангелиста, молятся ему о помощи и заступничестве. Истории и традиции Лукова дня — в материале 360.ru.

Кем был святой Лука Святой Лука был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Он известен как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Лука родился в Антиохии Сирийской, был образованным человеком, врачом по профессии. Сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях и впоследствии стал одним из самых верных его учеников. После смерти Павла Лука продолжил проповедническую деятельность, посетил множество городов и стран, распространяя христианское учение. В своих трудах Лука стремился показать, что Иисус Христос был послан как Спаситель всего человечества. Его Евангелие отличается особым вниманием к историческим деталям и акцентом на милосердии и сострадании Сына Божьего. Также Лука подчеркивал важность молитвы и веры в Господа.

/ Википедия Фото: Евангелист Лука и его символ, телец, на странице Остромирова евангелия. Надпись сверху: «Сим образом телячим Дух Святой явился Луке». На книге: «От Луки Святого евангелия чтение»

Почему бык — символ святого Луки Святой Лука известен как покровитель врачей и живописцев. В его образе есть много интересных деталей, которые заслуживают внимания. Одна из них — символ этого евангелиста, бык. Он традиционно ассоциируется с силой, плодородием и трудолюбием. Эти качества отражают характер святого Луки, который был известен своей преданностью делу. Бык также может символизировать жертвенность. Святой Лука посвятил свою жизнь служению другим, поэтому напоминает нам о важности сострадания и милосердия.

Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER.com / Global Look Press

Как отмечают Луков день В старину в этот день крестьяне занимались уборкой лука с грядок. Собранный урожай сушили, перебирали и готовили к хранению на зиму. Считалось, что лук обладает целебными свойствами, поэтому его часто использовали в народной медицине: готовили различные отвары и настойки, которые принимали при простудах и других заболеваниях. Кроме того, лук был одним из основных продуктов питания в крестьянских семьях. Его добавляли в супы, каши, пироги и другие блюда. Поэтому неудивительно, что в народе говорили: «Лук от семи недуг». Эта поговорка подчеркивает лечебные свойства лука: он содержит витамины и минералы, которые помогают укрепить иммунитет и бороться с инфекциями. В народной медицине лук издавна использовали для лечения простуды и других заболеваний. Еще одна популярная поговорка: «Кто ест лук, того Бог избавит от мук». Она может иметь как прямое, так и переносное значение. С одной стороны, лук помогает укрепить здоровье и предотвратить болезни. С другой — эта поговорка может символизировать силу и выносливость человека, который не боится есть лук.

Фото: Agung Supriyanto/XinHua / Global Look Press

Поговорка «Горе луковое» обычно используется, когда речь идет о незначительных проблемах или неудачах. Возможно, это связано с тем, что лук вызывает слезы при нарезке, а также с тем, что он часто ассоциируется с чем-то простым и обыденным. Также существует поговорка «Лук да баня все правят», которая подчеркивает пользу лука для организма. Баня тоже считается полезной, поэтому вместе они символизируют здоровый образ жизни.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Что нужно делать 31 октября На Луков день было принято устраивать семейные обеды и ужины, на которых подавали блюда из лука. Также старались угощать нищих и нуждающихся. Считалось, что это принесет удачу и благополучие в дом. Еще одна традиция Лукова дня — гадание на луковицах. Девушки брали несколько луковиц и опускали их в воду. Затем наблюдали за ними: если луковица тонула, это считалось плохим знаком, а если оставалась на поверхности — хорошим.

Фото: Global Look Press

В день святого Луки обращали внимание на поведение животных и птиц. Например, если вороны начинали каркать, это предвещало ненастье, а если куры начинали активно клевать корм — жди скорое похолодание.

Что нельзя делать в Луков день 31 октября День памяти евангелиста Луки связан не только с традициями, но и с запретами. Считается, что в праздник не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять работу по дому, требующую значительных усилий. Рекомендуется избегать конфликтов и ссор, проявлять терпение и понимание к окружающим. Кроме того, не советуют употреблять алкоголь и участвовать в шумных вечеринках. Вместо этого лучше посвятить время молитве, чтению духовной литературы и размышлениям о жизни и учении святого.