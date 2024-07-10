Сегодня 13:30 «Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла Религиовед Ковалева объяснила, откуда пошел День апостолов Петра и Павла 0 0 0 Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Культура

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Апостолов Петра и Павла считают первоверховными святыми. Это означает, что их особенно почитают в православии. Кем были ученики Христа при жизни, когда отмечают их день, какие есть традиции и приметы — в материале 360.ru.

Когда отмечают День Петра и Павла в 2024 году Праздник, установленный в память об апостолах Петре и Павле, всегда отмечают 12 июля, рассказала 360.ru религиовед Юлия Ковалева. У историков нет единого мнения о дате смерти первоверховных апостолов, но существует церковное предание: они погибли в один день либо с разницей в год. «Появление праздника связывают с днем перенесения их мощей в Риме — оно состоялось 12 июля. В 324 году в столицах империи Риме и Константинополе построили храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник отмечали еще торжественнее», — объяснила эксперт. Сегодня 12 июля считают одним из самых известных православных праздников.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кем были апостолы Петр и Павел Павел не был учеником Христа в период его земной жизни. Более того, Савл — так звали Павла до обращения в христианство — был гонителем христиан. По окончании учебы он получил поручение от властей официально преследовать христиан в Дамаске, куда и отправился. Во время путешествия на Савла снизошел свет, который ослепил его. Голос спросил: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» На вопрос Савла «Кто ты?» ему ответили: «Я Иисус, которого ты гонишь». Так Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где было указано, что делать дальше.

Фото: Репродукция картины художника Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Около 1587-1592 годов / РИА «Новости»

Спутники Савла слышали голос Христа, но самого его не видели. Потерявшего зрение Савла отвели в Дамаск, где на третий день крестили. После этого он прозрел и стал проповедовать учение Христа. История Петра отличается от пути Павла. Прежде чем стать учеником Христа, он был простым рыбаком. Господь призвал Петра и его брата — будущего апостола Андрея Первозванного, — когда они ловили рыбу.

Интересно Именно Петр среди других учеников назвал Иисуса учителем, мессией. Тогда Христос нарек его Петром, что в переводе означает «камень». Именно Петр среди других учеников назвал Иисуса учителем, мессией. Тогда Христос нарек его Петром, что в переводе означает «камень».

«На этом камне Петровой веры Господь пообещал создать церковь, которую не одолеют адовы врата. Когда Христа взяли под стражу, Петр отрекся от своего учителя трижды, как Иисус ему и предсказывал. Но после апостол раскаялся и стал пламенно проповедовать учение Сына Божьего», — рассказала религиовед.

Фото: Церковь Святых Петра и Павла в деревне Морщихинская на территории Кенозерского национального парка / РИА «Новости»

Окончание Петрова поста «Если мы обратим внимание на четыре самых многодневных поста в году, то увидим, что каждый из них подготавливает верующих к празднику перехода из жизни временной в жизнь вечную или наоборот — сошествия из жизни вечной на землю», — объяснила Ковалева. Поэтому в конце Петрова поста, 12 июля, православные верующие вспоминают смерть Петра и Павла и переход в жизнь вечную. Этому дню предшествует Петров пост. В 2024 году он продлится всего 11 дней — это зависит от даты начала ограничений, а ее считают от дня Святой Пасхи. Петров пост не самый строгий в православии. Под запретом остаются мясо и молочные продукты, но рыба, морепродукты и красное вино в определенные дни разрешены.

Фото: Unsplash

Молитвы в Петров день 12 июля В День Петра и Павла верующие читают тропарь, кондак и отдельные молитвы каждому из апостолов.

Тропарь апостолам Петру и Павлу Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Кондак апостолам Петру и Павлу Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине, сведый сердечная.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Молитва святому апостолу Петру О святый Петре, великий апостоле, самовидче и сотаинниче Божий, всемощною десницею Учителя твоего приятый из вод волнующихся и крайняго потопления свобождшийся! Не забуди и нас, убогих, в тине греховной увязших и волнами житейскаго моря заливаемых, подаждь нам твою руку крепкую, помози нам и удержи нас от потопления в страстех, похотех, лжах и клеветах. Сотвори и ты с нами милость, тебе от Господа явленную, да не в сомнении и маловерии изгибнем. Научи нас, учителю наш, пролияти слезу покаяния, да плачемся горько деяний наших в веце сем. И аще твою слезу, в покаяние излиянную, милостию Своею покры Господь и Учитель твой, испроси и нам, с дерзновением апостольским, прощения в буести нашей ежечаснаго от Христа отречения. Град сей, ко святым стопам твоим поверженный, сохрани и от прилучающихся козней лукавых врага спасения нашего огради; воздвигни твои преподобнии руце ко Господу за народ наш, да тихое и безмолвное житие поживем в веце сем до часа, в онь же имать призвати нас Владыка Господь, наш Судия неумытный. Ты же, о всехвальный апостоле, не отвергни вопля нашего и стенаний к тебе о заступлении нас пред Христом, да выну славим Его милосердие к нам со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Молитва святому апостолу Павлу О святый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таин сказателю, всех языков учителю, церковная трубо, пресловущий витие, многия беды за имя Христово претерпевый, море измеривый и землю обшедый и нас от лести идольския обративый! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся мене сквернаго (имя), возстави падшаго греховною леностию, якоже в Листрех храмаго от чрева матерня возставил еси; и якоже Евтиха мертва бывша оживил еси, воскреси и мене от мертвых дел; и якоже молитвою твоею основание темницы некогда потрясл еси и узники разрешил еси, сице исторгни мя творити волю Божию. Вся бо можеши данною ти властию от Христа Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Православные традиции в апостольский праздник «Петр и Павел — два светила веры. Именно через них христианство распространилось по всему миру», — напомнила Ковалева. Славяне начали почитать апостолов после Крещения Руси. Как гласит церковное предание, первую икону святых привез на русскую землю сам князь Владимир. Потом ее принесли в дар Новгородскому Софийскому собору. До наших дней там сохранились фрески с изображением апостола Петра XI века. Первый монастырь в честь Петра и Павла построили в Новгороде в 1185 году. В апостольский день верующие традиционно идут в храм, чтобы помолиться, исповедоваться и причаститься. После службы принято проводить время с семьей, готовить праздничный обед.

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Если в этот день можно не работать, то лучше сконцентрироваться на внутреннем состоянии, вспомнить Петра и Павла, помолиться им. В Петров день можно играть свадьбу, так как пост уже завершится. Рыбаки могут молиться об успешном улове. В апостольский день советуют искупаться. Считается, что русалки уже не имеют прежней силы, так что водоемы становятся безопасными для человека. Также принято в этот день посещать бани, принимать ванны.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Петр и Павел день убавил» Со Днем Петра и Павла связано много примет и обычаев. Так, наши предки говорили: «Петр и Павел день убавил». Поговорка означает, что с этого дня продолжительность светового дня начинает сокращаться.

Интересно Говорят, если на Петров день жарко, то тепло будет все оставшееся лето. Если кукушка замолкает за неделю до праздника, то снег выпадет в этом году рано, если кукует — зима придет поздно. Говорят, если на Петров день жарко, то тепло будет все оставшееся лето. Если кукушка замолкает за неделю до праздника, то снег выпадет в этом году рано, если кукует — зима придет поздно.

Молодежь гуляла на Петров день особенно громко и озорно. В ночь на 12 июля парни и девушки могли увести корову у соседа, кинуть поперек дороги бревно, «караулили солнце». Такие проказы называли «городушками», однако Церковь их осуждала.