Сегодня 03:30 Иссакиев день и Змеиный праздник: что можно и нельзя делать 12 июня 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Культура

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В День России, 12 июня, верующие также отмечают день памяти преподобных Исаакия Исповедника и Варлаама Хутынского. Кем они были и какие традиции связаны с этими датами — в материале 360.ru.

Борец с ересью, заступник нищих

Святой Исаакий Далматский жил в IV веке, был монахом и основателем Далматского монастыря под Константинополем. Согласно поверью, отправиться туда ему велел голос с небес. В те времена императором был еретик Валент — православные верующие подвергались гонениям, церкви закрывались. Исаакий лично пытался образумить императора, за что его приближенные избили святого. Валент приказал бросить Исаакия в болото, и он чудом выжил — считается, что ему помогли ангелы. Исаакий вновь пришел к императору и предсказал ему поражение в войне и смерть в огне. Император повелел бросить преподобного в темницу. Пророчество сбылось: варвары разбили армию Валента, а он сам нашел свою гибель в подожженном деревянном амбаре. А взошедший на престол Феодосий I Великий приказал отпустить пророка и с почестями принял его во дворце. Преподобный Исаакий много помогал бедным и нищим, к нему тянулись люди с просьбами вместе помолиться и благословить их дома. Ему построили келью в Константинополе, вокруг которой позже основали монастырь. Его стали называть Исаакиевским. Святой прожил там до конца своих дней и был погребен в алтаре храма неподалеку. В России святого особенно почитал Петр I. Родившийся в тот же день, что и Исаакий (30 мая по старому стилю), правитель считал его своим небесным покровителем. Именно в честь него в Санкт-Петербурге построили знаменитый Исаакиевский собор.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press / www.globallookpress.com

Во времена царствования Романовых храм был центром общегородских праздников, местом торжественных богослужений в честь святых покровителей царей и их родных. Празднование сопровождалось крестными ходами и парадами.

Преподобному Исаакию принято молиться об исцелении от душевных и телесных недугов и укреплении веры.

Святой труженик

Еще один святой, память которого чтут 12 июня, — преподобный Варлаам Хутынский. Он родился в ХII веке в семье знатного новгородца, юношей принял постриг в монастыре, а затем поселился на уединенном холме в урочище под названием Хутынь. Там он вел строгую жизнь, полную молитв и труда — сам рубил лес, пахал землю. Со временем вокруг Варлаама собрались ученики. Он завещал им любить людей, чуждаться «телесных страстей», держать слово, не клеветать, не завидовать, не лгать.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Считалось, что Варлаам обладает даром чудотворений и предсказывал будущее — в частности, предвидел приближение собственной смерти. По преданию, даже у его гроба произошло не одно исцеление. Святому молятся об избавлении от скорбей, болезней и трудностей. В Хутынский монастырь к его мощам регулярно совершаются паломничества.

Почему 12 июня — Змеиный праздник?

История упомянутых святых не была связана с рептилиями, тем не менее 12 июня называют Змеиным праздником. Все дело в древних славянских поверьях. На Руси считалось, что к этому дню земля хорошо прогревается, змеи выползают из нор и могут быть агрессивными. С этим была связана традиция не ходить в лес. Кроме того, очень плохой приметой считается наступить на змею, а еще того хуже — убить ее.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / www.globallookpress.com

Что еще нельзя делать 12 июня?

Считается, что в этот день особенно нежелательно ругаться: негатив и конфликты притянут неудачи в будущем. А если дать деньги в долг, «отдашь» свою удачу и семейное счастье. Кроме того, не стоит заниматься тяжелой работой (обычные домашние хлопоты не в счет), охотиться и резать птицу.

А что делать можно и нужно?

Среди верующих принято 12 июня молиться дома и в церкви, читать жития святых, помогать нуждающимся. По одному из поверий, если в этот день сварить и съесть бобы, это будет особенно эффективно для очистки организма от шлаков. Бобы — фасоль и горох — также принято замачивать и сажать: наши предки верили, что тогда урожай будет хорошим. Также на Руси внимательно следили за погодой и природой. Считалось, что если день будет жарким, то знойным станет и все лето. Если же будет холодно и дождливо, то теплом порадует осень.

Фото: РИА «Новости»

Дождливый день также предвещал урожайный год, а неустойчивая погода — сильные ливни осенью. Кувшинки на реке закрываются и уходят в воду — скоро пойдет дождь. Кричат совы — это предвещает холод, шмели ведут себя особенно спокойно, — дождь. Увидеть радугу или промокнуть под дождем 12 июня считается отличной приметой. В первом случае счастливчика ждут богатство и крепкое здоровье, во втором — исполнение желаний.