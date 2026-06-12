Иссакиев день и Змеиный праздник: что можно и нельзя делать 12 июня
В День России, 12 июня, верующие также отмечают день памяти преподобных Исаакия Исповедника и Варлаама Хутынского. Кем они были и какие традиции связаны с этими датами — в материале 360.ru.
Борец с ересью, заступник нищих
Святой Исаакий Далматский жил в IV веке, был монахом и основателем Далматского монастыря под Константинополем. Согласно поверью, отправиться туда ему велел голос с небес.
В те времена императором был еретик Валент — православные верующие подвергались гонениям, церкви закрывались. Исаакий лично пытался образумить императора, за что его приближенные избили святого. Валент приказал бросить Исаакия в болото, и он чудом выжил — считается, что ему помогли ангелы.
Исаакий вновь пришел к императору и предсказал ему поражение в войне и смерть в огне. Император повелел бросить преподобного в темницу. Пророчество сбылось: варвары разбили армию Валента, а он сам нашел свою гибель в подожженном деревянном амбаре. А взошедший на престол Феодосий I Великий приказал отпустить пророка и с почестями принял его во дворце.
Преподобный Исаакий много помогал бедным и нищим, к нему тянулись люди с просьбами вместе помолиться и благословить их дома. Ему построили келью в Константинополе, вокруг которой позже основали монастырь. Его стали называть Исаакиевским. Святой прожил там до конца своих дней и был погребен в алтаре храма неподалеку.
В России святого особенно почитал Петр I. Родившийся в тот же день, что и Исаакий (30 мая по старому стилю), правитель считал его своим небесным покровителем. Именно в честь него в Санкт-Петербурге построили знаменитый Исаакиевский собор.
Во времена царствования Романовых храм был центром общегородских праздников, местом торжественных богослужений в честь святых покровителей царей и их родных. Празднование сопровождалось крестными ходами и парадами.
Преподобному Исаакию принято молиться об исцелении от душевных и телесных недугов и укреплении веры.
Святой труженик
Еще один святой, память которого чтут 12 июня, — преподобный Варлаам Хутынский. Он родился в ХII веке в семье знатного новгородца, юношей принял постриг в монастыре, а затем поселился на уединенном холме в урочище под названием Хутынь. Там он вел строгую жизнь, полную молитв и труда — сам рубил лес, пахал землю.
Со временем вокруг Варлаама собрались ученики. Он завещал им любить людей, чуждаться «телесных страстей», держать слово, не клеветать, не завидовать, не лгать.
Считалось, что Варлаам обладает даром чудотворений и предсказывал будущее — в частности, предвидел приближение собственной смерти. По преданию, даже у его гроба произошло не одно исцеление.
Святому молятся об избавлении от скорбей, болезней и трудностей. В Хутынский монастырь к его мощам регулярно совершаются паломничества.
Почему 12 июня — Змеиный праздник?
История упомянутых святых не была связана с рептилиями, тем не менее 12 июня называют Змеиным праздником. Все дело в древних славянских поверьях. На Руси считалось, что к этому дню земля хорошо прогревается, змеи выползают из нор и могут быть агрессивными.
С этим была связана традиция не ходить в лес. Кроме того, очень плохой приметой считается наступить на змею, а еще того хуже — убить ее.
Что еще нельзя делать 12 июня?
Считается, что в этот день особенно нежелательно ругаться: негатив и конфликты притянут неудачи в будущем. А если дать деньги в долг, «отдашь» свою удачу и семейное счастье.
Кроме того, не стоит заниматься тяжелой работой (обычные домашние хлопоты не в счет), охотиться и резать птицу.
А что делать можно и нужно?
Среди верующих принято 12 июня молиться дома и в церкви, читать жития святых, помогать нуждающимся. По одному из поверий, если в этот день сварить и съесть бобы, это будет особенно эффективно для очистки организма от шлаков. Бобы — фасоль и горох — также принято замачивать и сажать: наши предки верили, что тогда урожай будет хорошим.
Также на Руси внимательно следили за погодой и природой. Считалось, что если день будет жарким, то знойным станет и все лето. Если же будет холодно и дождливо, то теплом порадует осень.
Дождливый день также предвещал урожайный год, а неустойчивая погода — сильные ливни осенью.
Кувшинки на реке закрываются и уходят в воду — скоро пойдет дождь. Кричат совы — это предвещает холод, шмели ведут себя особенно спокойно, — дождь.
Увидеть радугу или промокнуть под дождем 12 июня считается отличной приметой. В первом случае счастливчика ждут богатство и крепкое здоровье, во втором — исполнение желаний.