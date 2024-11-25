«Это безумие». Ситуацию вокруг «Щелкунчика» в Большом театре назвали массовым психозом

Ситуация с предновогодней продажей билетов на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре превратилась в безумие и социальную проблему. Массовый психоз по поводу представления необходимо прекратить жестко и категорически, заявил 360.ru театральный критик Николай Песочинский.

«Щелкунчика» нужно отменить

Большой театр откроет продажу билетов на «Щелкунчика» 2 декабря. Купить входные документы можно будет только на сайте учреждения или в рамках аукциона. Часть средств направят на поддержку артистов ГАБТ.

«Мне кажется это просто каким-то коллективным помешательством с этим „Щелкунчиком“. Люди, которые не ходят в театр ни на что больше, которые не понимают ничего в балете, им нужно обязательно попасть именно на „Щелкунчика“, именно в Большой театр, именно в эти дни. И это безумие», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в Москве и других городах существует невероятное количество других художественных предложений.

«Нужно отменить представление „Щелкунчика“ вот в эти дни. <…> Нужно жестко, категорически просто прекратить массовый психоз по поводу „Щелкунчика“», — призвал специалист.

Кто должен содержать артистов?

Театр — это невероятно сложное производство, напомнил Песочинский, комментируя высокую стоимость билетов.

«Зритель видит только 5% от того, что реально представляет собой театр. Если вы возьмете программку даже драматического спектакля, а не музыкального, то увидите там десятки имен людей, которые принимали участие в том, чтобы это сделать. Это цеха, которые изготавливают декорации, это музыканты, это те, кто обслуживает музыкальные инструменты, это те, кто обслуживает зал, это те, кто занимается коммунальными расходами, ремонтом, планированием процесса, продажей билетов, репетиционным процессом и так далее. Это все очень дорого на самом деле», — объяснил критик.

Однако содержанием артистов должно заниматься государство, считает специалист. В России нужно ввести закон о спонсорстве.