Балерина Волочкова назвала издевательством над зрителями процесс продажи билетов в Большой театр

Процесс продажи билетов на постановки Государственного академического Большого театра России давно является сумасшествием и издевательством над зрителями. Об этом заявила артистка балета Анастасия Волочкова в разговоре с News.ru .

Она отметила, что сегодня за три билета в Большой россиянам придется отдать порядка 180 тысяч рублей. Эти деньги равнозначны отдыху на Мальдивах, подчеркнула Волочкова.

«Предполагаю, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом втридорога их продает. Это очень некрасиво и несправедливо по отношению к зрителям», — сказала артистка.

Балерина призвала руководство театра проявить человечность и снизить цены на билеты, чтобы люди имели возможность приобщиться к искусству, несмотря на экономическую ситуацию.