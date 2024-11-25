Большой театр анонсировал старт продаж билетов на «Щелкунчика»

Билеты на балет «Щелкунчик» можно будет купить только на официальном сайте Большого театра. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В этом году билеты на балет „Щелкунчик“ Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут», — уточнили в сообщении администрации.

Театр откроет продажу 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Также в пресс-службе отметили, что некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе. Поучаствовать в нем смогут физические и юридические лица. Часть собранных денег направят на поддержку артистов культурного учреждения.

Ранее ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в государственные театры необходимо ограничить. С ним согласилась зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко. В беседе с 360.ru она отметила, что традиционные русские театры стали планово-убыточными предприятиями — денег на их содержание нужно очень много.