Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть

Использование современных технологий для создания анимационных фильмов не скажется на их внутреннем наполнении и сохранит в проектах душу, потому что сюжет и героев все равно придумают люди. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что аниматоры студии сегодня много работают с искусственным интеллектом, это помогает в раскрытии характера героев.

«Мы рисуем локации, просчитываем покадровую расстановку того, как будет выглядеть анимационный фильм. Вообще, у нас стоит очень большая задача, просто можно сказать KPI, которую мы сами себе поставили: в течение года как минимум сделать анимационный проект полностью на искусственном интеллекте», — поделилась Слащева.

Собеседница 360.ru добавила, что нейросети и искусственный интеллект — только технологическая разработка, поэтому душа из анимации не уйдет. Сценаристы, художники и креативные продюсеры вкладывают часть себя во все проекты.